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Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ
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Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».
При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, тоже самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он.
Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.
В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
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По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости».
По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.
Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек.
«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова.
Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Назван самый распространенный штамм COVID-19 в России
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Штамм коронавируса «дельта» вытеснил все остальные варианты в России, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Хафизова, остальные известные штаммы, по всей вероятности, не имеют преимуществ перед «дельтой».
Он отметил, что в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю», однако он составляет пока всего нескольких процентов, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более опасен, чем «дельта».
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.
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В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу
В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города.
«Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией.
«Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник.
В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине
Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС.
В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина.
Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей.
Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии.
Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов
Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса.
«Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке... До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью.
«Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии.
Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар.
Рейсы Москва – Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва – Мадрид и Москва – Барселона по четыре раза в неделю, Москва - Малага и Москва – Аликанте по два раза в неделю, передает РИА «Новости».
Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва – Найроби дважды в неделю, в Словакию – по маршруту Москва – Братислава – с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург – Братислава с частотой два полета в неделю.
Кроме того, возобновились рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан – по маршрутам Москва – Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва – Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю.
Ранее сообщалось, что Россия решила возобновить авиасообщения с Испанией и рядом других стран.
До этого российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию.
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Университет Граца первым в Австрии признал «Спутник V»
Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям, сообщили в высшем учебном заведении.
Второй по величине университет Австрии таким образом стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат вакцинации российским препаратом достаточным для посещения студентами занятий, передает ТАСС.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене призвала мир объединяться для создания новых вакцин.
Вместе с тем сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
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Ученые определили специфику иммунного ответа на COVID
Австрийские ученые выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
Сообщается, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса осложнения связаны не с вирусом, а с реакцией иммунной системы на него, передает РИА «Новости».
Ученые из Венского медицинского университета провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции.
«У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например, лихорадка, одышка, кашель. Мы специально выбрали пациентов, которые посетили больницу в течение первых двух дней после появления симптомов и не имели до этого никаких известных вирусных заболеваний», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роберта Штрассла.
Отмечается, что авторы решили проверить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2 в ранний постинфекционный период.
Больных по результатам ПЦР-тестов, разделили на группу с положительным результатом на COVID-19 и пациентов с другими инфекциями. Также была собрана контрольная группа из здоровых людей. Все группы протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. Всего проанализировали 55 образцов плазмы.
В результате ученые определили четыре маркера, которые повышаются в крови пациентов с COVID-19 уже на ранней стадии заражения коронавирусом, и отсутствуют при других вирусных инфекциях – это вещества-мессенджеры, цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10.
Исследователи выразили надежду, что выявленные данные помогут получить новое представление о специфическом системном иммунном ответе организма на раннем этапе заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году
Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.
«Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 744 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2469, Санкт-Петербурге – 1137, Московской области – 1098.
Всего в стране выявили 7 294 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 510 674 человек, из них 11 992 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 996 человек.
Накануне, 19 сентября, в России выявили 20 174 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 430.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки
Один из нью-йоркских ресторанов не пустил президента Бразилии Жаира Болсонару из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Болсонар прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Чтобы попасть в здание организации подтверждение о вакцинации не обязательно, но посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации в Нью-Йорке запрещено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
В России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 179 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1926, Московской области – 1101, Санкт-Петербурге – 1060.
Всего в стране выявили 7 313 851 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 526 111 человек, из них 15 437 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 812 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 199 808 человек.
Накануне, 20 сентября, в России выявили 19 744 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 565.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID
В России выпустили новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом, сообщили в Минздраве.
В ведомстве рассказали, что рекомендации подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», передает ТАСС.
В новой редакции «обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных».
В частности, раздел «Патогенетическое лечение» был полностью переработан с учетом накопленного опыта – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов, передает РИА «Новости».
«Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», – указывается в сообщении.
Также в новой версии переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания: оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов – применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен раздел по специфической профилактике коронавируса – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.
«В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций, рабочей группой, включающей более 100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», – добавили в Минздраве, уточнив, что новая версия уже направлена в регионы.
Напомним, прежняя версия рекомендаций была выпущена в мае.
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В Узбекистане разрешили массовые мероприятия на фоне снижения случаев COVID-19
В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти Узбекистана с 20 сентября разрешили проводить в стране массовые мероприятия, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По состоянию на 20 сентября в Узбекистане выявлено 168 938 случаев коронавируса, скончались 1192 человека, 162 684 человека выздоровели. В июле-августе число заболевших за сутки достигало 800-900, в сентябре снизилось до 500, передает РИА «Новости».
«По рекомендации ответственных организаций с 20 сентября по всей территории Узбекистана разрешается проведение культурно-развлекательных (театр, кино, концерты) и массовых мероприятий и собраний, как на открытом воздухе, так и в закрытых комплексах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Массовые мероприятия были запрещены с июля, также были закрыты театры и кинотеатры.
В Минздраве уточнили, что сотрудники культурно-развлекательных объектов и организаторы мероприятий, а также обслуживающий персонал должны иметь сертификат с QR-кодом о вакцинации минимум двумя дозами вакцины от коронавируса. Посетителям необходимо носить маски. «При этом администрации объектов рекомендовано допускать только посетителей с сертификатом и QR-кодом о вакцинации, кроме имеющих противопоказания», – добавили в ведомстве.
В Узбекистане вакцинация от коронавируса началась 1 апреля, привито почти 11% населения). Для жителей доступны вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский «Спутник V», англо-шведская AstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
С 14 сентября в Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис».
Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре
Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».
«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости».
Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего.
«По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач.
«Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года.