Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, тоже самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он.

Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.