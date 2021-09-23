Песков рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в Кремле

Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, самоизоляция президента Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность.

«Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, – сказал Песков. – Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы».

По словам Пескова, Путин в четверг пообщается с главой Марий-Эл Александром Евстифеевым и проведет еще несколько непубличных встреч.

«У президента обычная рутинная работа, у него сегодня несколько встреч в режиме видеоконференции, одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет республика Марий-Эл, он встретится с главой республики Евстифеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из»за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

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