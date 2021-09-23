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Песков рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в Кремле
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Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», – передает ТАСС слова Пескова.
По его словам, самоизоляция президента Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность.
«Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, – сказал Песков. – Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы».
По словам Пескова, Путин в четверг пообщается с главой Марий-Эл Александром Евстифеевым и проведет еще несколько непубличных встреч.
«У президента обычная рутинная работа, у него сегодня несколько встреч в режиме видеоконференции, одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет республика Марий-Эл, он встретится с главой республики Евстифеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из»за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
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В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
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По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости».
По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.
Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек.
«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова.
Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу
В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города.
«Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией.
«Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник.
В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине
Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС.
В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина.
Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей.
Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии.
Кремль не стал раскрывать детали обсуждения Путиным оскорбления со стороны Байдена
Кремль не будет раскрывать СМИ детали обсуждения президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом оскорбления со стороны американского лидера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.
«Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров (Путина и Байдена). Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ», – сказал Песков, передает ТАСС.
Во фрагментах книги известного американского журналиста Боба Вудворда, которые приводит телеканал ABC News, говорится, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он «расстроен» высказываниями Байдена в его адрес. Американский президент, в свою очередь, заявил, что его слова не были «преднамеренными».
Песков также заявил, что в Кремле считают отрадным заявление Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство. «Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии – это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно», – добавил Песков.
Он отметил, что в Чечне уже ответили на высказывания Байдена «весьма красочно и исчерпывающее».
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес.
В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году
Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.
«Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре
Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».
«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости».
Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего.
«По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач.
«Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года.
Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ
Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».
При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он.
Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям.
Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе
Россия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября.
В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю.
Также Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.
Число рейсов из России в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено.
Ранее сообщалось, что со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар.
Байден объявил о запуске совместной с ЕС программы по передаче вакцин бедным странам
Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом запускают партнерство по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, заявил американский лидер Джо Байден.
«Мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов», – цитирует Байдена ТАСС.
Эти принципы предполагают безвозмездную передачу, а не продажу доз вакцин странам с низким уровнем дохода. Также в ходе этого партнерства будет проводиться борьба с дезинформацией вокруг вакцинации.
В конце августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус называл дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения.
Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID
Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН.
«Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости»
Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи.
При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН.
Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Пескова спросили, как Путин будет отмечать день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.
«Я сейчас не могу вам сказать, все–таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу», – передает ТАСС слова Пескова.
«Нет, пока точно вам не могу сказать», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще президент планирует оставаться в режиме самоизоляции.
Песков отметил, что график Путина, «действительно, достаточно заполненный». «Поэтому собственно сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет», – заключил он.
Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из»за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20
Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
Путин пообещал приехать на 100-летие Адыгеи
Президент Владимир Путин заявил, что постарается приехать на 100-летие Адыгеи в следующем году.
Главу государства пригласил в республику глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи по видеосвязи, передает РИА «Новости».
«Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно», – сказал в ответ Путин.
В августе президент посетил Нижний Новгород, где принял участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.
Путин поручил главе Адыгеи обратить внимание на чистоту водных ресурсов
Президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поручил уделить больше внимания чистоте водных ресурсов.
«Так же, как и то, о чем вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин также обратил внимание Кумпилова на нехватку дошкольных учреждений в республике и призвал обязательно вписаться в федеральную программу.
«Вы уже сейчас упомянули о том, что вы реализуете такие программы. Но все-таки нехватка дошкольных детских учреждений в республике ощущается, и люди наверняка это замечают», – сказал президент, отметив, что в правительстве сейчас разработана целая большая программа по этому направлению.
Кумпилов в свою очередь попросил Путина помочь со строительством противотуберкулезного диспансера в Майкопе.
«Хотел бы озвучить два проблемных вопроса, которые долгие годы мы не могли разрешить. Это противотуберкулезный диспансер в городе Майкопе, он находится внутри квартала рядом с населением и рядом со школой. 1916 года строение, невозможно отремонтировать. Мы проектировали уже и экспертизу прошли, у нас есть проект стоимостью 2,4 млрд рублей», – сказал глава Адыгеи.
Он добавил, что адыгейские власти увеличивают объем очистных сооружений в Майкопе и попросил поддержки.
«Конечно, реализовав эти проекты, мы улучшим качество жизни в Республике Адыгея», – сказал Кумпилов.
«Хорошо», – ответил президент.
Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак»
Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости».
«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов.
Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата.