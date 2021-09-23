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Песков ответил на вопрос о переходе Лаврова и Шойгу в Госдуму
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Миноброны Сергей Шойгу, возглавлявшие на выборах партийный список «Единой России».
Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к самим политикам. «Я не знаю, это надо у них спрашивать», – сказал Песков, передает ТАСС.
Песков также заявил, что президент Владимир Путин пообщается с «пятеркой» федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму в понедельник по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Ранее источник, близкий к «Единой России», заявил, что из федеральной пятерки партии в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты.
В начале сентября президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
«Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме
В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК.
КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.
Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%)
Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.
Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу.
В Госдуме предложили поменять подход к выдаче гражданам оружия
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«Оружейное законодательство в России должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый гражданин приобретает ствол», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе.
«Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – пояснил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в России в целом и конкретно в данном университете.
«Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?» – задался вопросами единоросс.
Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года.
Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на сто процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться – и мы стремимся», – подчеркнул депутат.
«В любом случае трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в России говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн.
В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
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Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии.
«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму
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Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС.
Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам».
Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок.
В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса.
«Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского».
По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях.
При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%.
На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.
На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов
Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости».
Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК.
По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%).
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Артемий Лебедев заступился за бюджетников перед либералами
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Дизайнер Артемий Лебедев выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал о тонкостях смешанной избирательной системы выборов в нашей стране и объяснил победу «Единой России».
По мнению дизайнера Артемия Лебедева, «многие сейчас будут бегать и рассказывать про фальсификации на выборах», но «наши выборы – одни из самых простых, честных и прозрачных». Кроме того, разница в результатах опросов и выборов объясняется тем, что не все люди, отвечающие на вопросы социологов, затем идут на выборы, добавил Лебедев.
«У «Единой России» самый дисциплинированный электорат. Либералы пренебрежительно называют их бюджетниками, имея в виду биомассу без мозгов. На самом же деле это врачи, учителя, полицейские, Росгвардия и огромное количество госаппарата, которые чувствуют некую должность того, что они должны прийти и проголосовать фактически сами за себя и за некую систему, в которой они имеют стабильную работу», – пояснил дизайнер.
«Либералы всегда считают, что если единороссы голосуют сами за себя, то это очень плохо, и надо обязательно голосовать за либералов. Непонятно, почему они так считают и почему они отказывают людям в том, что у них есть другая точка зрения», – добавляет Лебедев.
Кроме того, дизайнер пояснил тонкости смешанной избирательной системы, когда 225 депутатов избирается по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. «Если человек занял второе место в списке партии-победителя – он проходит в Госдуму, а если он занял второе место в одномандатном округе – он идет *** (нецензурный аналог слова «мимо» – прим. газеты ВЗГЛЯД). Поэтому большое число людей, примкнувших к единороссам, собрали много мандатов просто потому что ЕР – партия власти. Это партия людей, которые находятся на руководящих должностях, и чья эффективность и популярность определяется вполне конкретным голосованием ногами. Также в этом году ЕР проделала большую работу над своим имиджем, начиная с того, что они наснимали прикольные ролики», – отмечает Лебедев.
Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило
17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила
324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.
В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.
Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве
Партия КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки) – и все перечеркнули. ... Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры... Мы все равно это не признаем, это недопустимо», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости».
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей.
Названы кандидаты на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме
В партии «Единая Россия» идут активные консультации по вопросу назначения главы фракции в Госдуме, среди кандидатов рассматриваются руководитель фракции в VII созыве нижней палаты парламента Сергей Неверов и член президиума партии Владимир Васильев, сообщил источник во фракции.
«Сейчас идут очень активные консультации. Если прямо однозначно скажут, что все известно - не верьте никому, действительно идут сейчас консультации вплоть до оглашения», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Он добавил, что среди кандидатов на пост однозначно числится Неверов, но не исключено, что он может пойти «дальше и выше». «Сергей Иванович, конечно, как кандидат стоит. Человек очень авторитетный... он вел фракцию долгое время, он и генсеком был партии, поэтому, конечно, да», – добавил он.
Среди других кандидатов рассматривается фигура Васильева. «Что касается других кандидатов – Владимир Абдуалиевич, конечно, является кандидатом. Человек с очень чистой репутацией», – сказал источник.
Днем ранее сообщалось, что фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может занять другую высокую должность.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
«Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться
Партия «Зеленые», занявшая по итогам выборов в Госдуму девятое место, предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» войти в их состав, чтобы в будущем сформировать единую экологическую фракцию, заявил сопредседатель партии Сергей Шахматов.
«С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», – предложил Шахматов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в партии не против конструктивного взаимодействия с парламентскими партиями. «Эксперты от партии «Зеленые» готовы входить в рабочие группы при комитете Госдумы по экологии для повышения качества законодательных инициатив», – добавил Шахматов.
В то же время лидер «Зеленых» Андрей Нагибин назвал отличным показателем итоговые 0,91% голосов избирателей и общую девятую строчку партии. «За нас проголосовали более полумиллиона человек, мы превысили результат предыдущих выборов. И это с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшей процент голосов», – заявил Нагибин.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
На выборах в Госдуму подсчитали 98% протоколов
Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%) по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости».
Не перешагивают пятипроцентный барьер «Партия пенсионеров» – 2,48%, «Яблоко» – 1,31%, «Коммунисты России» – 1,28%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,63%, Партия роста – 0,51%, «Гражданская Платформа» – 0,15%.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Вассерман сказал, будет ли соблюдать строгий дресс-код в Госдуме
Телеведущий, избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который до сих пор появлялся перед зрителями исключительно в знаменитой жилетке, снабженной десятками карманов, рассказал газете ВЗГЛЯД будет ли он соблюдать дресс-код в нижней палате парламента.
«Скорее всего, строгий дресс-код я соблюдать не буду. Но посмотрим. Возможно, придется как-то согласовать ношение моей жилетки с думской охраной», – заявил Вассерман газете ВЗГЛЯД, отвечая на вопрос, стоит ли ждать его появления в классическом костюме с галстуком.
Напомним, самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней.
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook.
По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России.
Иностранные эксперты оценили электронное голосование в России
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Иностранные эксперты, комментируя проведение выборов в России, обратили внимание на инновационные технологии для проведения электронного голосования и призвали поддерживать диалог с Москвой.
«Как немец из России, я имею более дифференцированный взгляд на то, что там происходит, и нахожусь в удобном положении, поскольку мне не приходится полагаться на нашу немецкую «господствующую прессу». Независимо от того, как вы относитесь к России, Германия не может позволить себе дальнейшее ухудшение своих отношений с Россией. Поэтому для нас очень важны результаты выборов в Думу. До сих пор организация выборов в России работала прозрачно и слаженно. Подождем результатов выборов», – написал кандидат в депутаты Бундестага, заместитель регионального представителя партии «Альтернатива для Германии» в Рейн-Эрфте и Кельне Ойген Шмидт в Facebook.
Кандидат в депутаты Бундестага Елена Фритц также заявила о необходимости диалога с Москвой на фоне выборов. «Именно сейчас мы должны продолжать диалог с Россией, потому что эти выборы в Думу также имеют для нас особое значение. Я не могу присутствовать на выборах в России очно из-за моей предвыборной кампании кандидата в Бундестаг, я могу только наблюдать на расстоянии, внимательно изучая российские СМИ. По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. Мне очень любопытно посмотреть, какой будет результат завтра», – написала политик.
Ее поддержат депутат Бундестага от партии AFD Зейгберт Дрезе. «Парламентские выборы в России. Преемственность России – ключ к миру в Европе. Удачи россиянам в голосовании. Мы уже совершили множество ошибок из-за агрессивной политики Меркель в отношении России», – написал он в Twitter.
Тем временем специалист центра World Heritage Volunteers Initiative Юнеско на Филиппинах Хосе Мари Витанцо Франсиско поддержал проведение электронного голосования на выборах в России. «В сентябре этого года я должен был быть в Москве на наблюдении за выборами. К сожалению, я получил положительный результат от COVID, так что я не смог прилететь в Россию. Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны России на их парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов по уважительным причинам общего характера, особенно во время пандемии. Я уверен в честности выборов и надеюсь на лучшее для России и для ее великого будущего», – написал Франсиско.
На электронное голосование обратил внимание и итальянский политолог Стефано Амбросини. «Интересен анализ голосования в Российской Федерации. В этот пост пандемический период после коронавируса мне любопытно оценить влияние новых технологий на сегодняшнее парламентское голосование. Ключевое изменение – «электронное голосование» через интернет, которое было введено, не без разногласий с международной прессой и оппозиционных партий. Анализ после голосования покажет, может ли появление этой технологии принести пользу будущему России или нет», – написал он.
В свою очередь французский политолог Эмануэль Леруа указал на участие главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в наблюдении за выборами в Москве. «Штаб наблюдателей за парламентскими выборами в Москве [...] Знайте, что председательство в этом органе поручено Алексею Венедиктову, редактору радиостанции «Эхо Москвы», одной из главных оппозиционных СМИ Кремля. Это вроде как во Франции, режим Макрона поручил Алену Соралю (фрацузский писатель крайне правых взглядов – прим. ВЗГЛЯД) наблюдение за выборами. После этого французская пресса скажет, что демократии в России не существует?», – написал он в Facebook.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. В семи регионах, в том числе в Москве, была предусмотрена возможность дистанционного голосования через интернет. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%
Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму
Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.
Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС.
Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Миронов назвал позитивными результаты «Справедливой России – За правду» на выборах
Результаты выборов в Госдуму являются позитивными для «Справедливой России – За правду», по общему числу мандатов справороссы станут третьей фракцией в Думе восьмого созыва, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
«Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, результаты единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов у нас будет третья фракция»», – сказал Миронов, передает ТАСС.
До этого были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.