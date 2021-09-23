Песков ответил на вопрос о переходе Лаврова и Шойгу в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Миноброны Сергей Шойгу, возглавлявшие на выборах партийный список «Единой России».

Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к самим политикам. «Я не знаю, это надо у них спрашивать», – сказал Песков, передает ТАСС.

Песков также заявил, что президент Владимир Путин пообщается с «пятеркой» федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму в понедельник по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Ранее источник, близкий к «Единой России», заявил, что из федеральной пятерки партии в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты.

В начале сентября президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.

Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».

В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».