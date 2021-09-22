Путин поручил главе Адыгеи обратить внимание на чистоту водных ресурсов

Президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поручил уделить больше внимания чистоте водных ресурсов.

«Так же, как и то, о чем вы сейчас сказали, – очистные сооружения. Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики – с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин также обратил внимание Кумпилова на нехватку дошкольных учреждений в республике и призвал обязательно вписаться в федеральную программу.

«Вы уже сейчас упомянули о том, что вы реализуете такие программы. Но все-таки нехватка дошкольных детских учреждений в республике ощущается, и люди наверняка это замечают», – сказал президент, отметив, что в правительстве сейчас разработана целая большая программа по этому направлению.

Кумпилов в свою очередь попросил Путина помочь со строительством противотуберкулезного диспансера в Майкопе.

«Хотел бы озвучить два проблемных вопроса, которые долгие годы мы не могли разрешить. Это противотуберкулезный диспансер в городе Майкопе, он находится внутри квартала рядом с населением и рядом со школой. 1916 года строение, невозможно отремонтировать. Мы проектировали уже и экспертизу прошли, у нас есть проект стоимостью 2,4 млрд рублей», – сказал глава Адыгеи.

Он добавил, что адыгейские власти увеличивают объем очистных сооружений в Майкопе и попросил поддержки.

«Конечно, реализовав эти проекты, мы улучшим качество жизни в Республике Адыгея», – сказал Кумпилов.

«Хорошо», – ответил президент.