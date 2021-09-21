В Fitch оценили возможности Европы накопить газ к зиме

|
21 сентября, вторник | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
Разделы
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого.
Подробности...
Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира.
Подробности...
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так.
Подробности...
На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
Подробности...
Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
Подробности...
С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Fitch оценили возможности Европы накопить газ к зиме
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к началу отопительного сезона будет крайне сложно, так как объем газа для этого должен вырасти более чем на 10 млрд кубических метров, сказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет, передает РИА «Новости».
«Довести уровень наполненности хранилищ до комфортных 80-85% к началу отопительного сезона, то есть к октябрю-ноябрю, будет крайне сложно, для этого объём газа в газохранилищах, часть из которых контролируется Газпромом, должен вырасти не менее чем на 10 миллиардов кубических метров», – сказал Маринченко.
При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода «Северный поток – 2» и желания Газпрома увеличить скорость закачки газа за счет существующих маршрутов, в том числе через Украину.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
|
|
Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»
|
|
Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».
Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.
Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».
Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.
Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.
Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.
Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа
|
|
Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью
|
|
Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака.
Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант».
Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.
Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.
Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.
Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома.
ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
|
|
Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»
|
|
Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2».
По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости».
«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман.
При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт.
Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
|
|
«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия назвала доклад ЕП классическим образцом вмешательства в дела страны
|
|
Доклад Европарламента по России не является официальной позицией Евросоюза, зато представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Комментируя «статус этого документа», Чижов подчеркнул, что доклад – это «рекомендация исполнительным структурам» ЕС. По словам Чижова, возможно, к ней «кто-то в душе и прислушается», но документ «не является официальной позицией» ЕС и «практического применения в повседневной работе исполнительных структур не получит». «Конечно, на него будут ссылаться те, кто сочтет это соответствующим текущей конъюнктуре, но он не может и не будет являться прямым указанием к действию по своей природе, не говоря уже о содержании», – приводит его слова РИА «Новости».
Доклад «представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства», его «можно будет потом в учебниках цитировать», заявил Чижов. По его словам, документ содержит «вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее».
Чижов сказал, что доклад принят «под выборы в Госдуму», поскольку к новой сессии ЕП «ажиотаж вокруг наших выборов уже везде наверняка схлынет». Как полагает Чижов, «те, кто писал этот документ, не сомневаются, что найдутся организации, которые будут высказывать претензии к выборам в России». Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и российский народ, заявил Чижов.
Постпред указал, что «опус в 26 страниц убористого шрифта» содержит множество «глупостей, вплоть до фактологических ошибок». Так, в нем обвиняют Россию в «развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу».
Среди всех обвинений в адрес России только о взрывах в чешской Врбетице пишут с формулировкой «приписываемое российским спецслужбам деяние», а «все остальные эпизоды», включая дело Бориса Немцова и «случай Скрипалей», уже не «приписываемые», это уже не пресловутое «хайли-лайкли», сказал Чижов. Кроме того, вредоносной объявлена концепция «Русского мира». «Почему? Не объясняется», – констатировал Чижов.
«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», – заявил он, отметив, что выборы в ЕП – «это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина».
Кроме того, «они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует», сказал Чижов. Он подчеркнул, что ЕС – это «не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов», а «союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику», которым «приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции».
Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные».
Из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии
С начала августа пять небольших британских энергокомпаний разорились из-за взлета оптовых цен на газ, сообщают СМИ.
Разорившиеся компании обслуживали 570 тыс. клиентов. Крупные компании обсепокоены возможностью новых банкротств. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
После того, как два завода по производству удобрений приостановили работу, британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора. Он заверил их, что «безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства», система «продолжает надежно работать». Квартернг подчеркнул, что используются «диверсифицированные источники поставок», которые «превышают спрос». Никаких «чрезвычайных ситуаций» зимой не ожидается, сказал он.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник на бирже ICE начала расти на фоне новостей о том, что Газпром не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину.
Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до 908 долларов за 1 тыс. кубометров после того, как находилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров в пятницу. Однако уже по состоянию на 13.40 мск стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 890 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
|
|
«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой
|
|
Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.
«Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин.
Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Турция заявила о переговорах по новым поставкам газа из России
Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
«Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с Газпромом, истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», – сказал он.
Кроме того, замминистра добавил, что Турция рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией, передает ТАСС.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
|
|