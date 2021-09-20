Глобальный сбой произошел в работе соцсети Twitter

Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем

Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.

Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».

«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.

Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.

«Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.

При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.

«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.

Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».

Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.

17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.