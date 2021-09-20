Суд отменил УДО для убившего жену фотографа Лошагина

Свердловской областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры, которая оспаривала решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина.

Об этом сообщает ТАСС.

В августе Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Таким образом, Лошагин не сможет выйти на свободу. Ему остается отбыть в колонии чуть более 2 лет и 4 месяцев.

В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр.

Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, затем Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа.

В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.