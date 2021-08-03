Адвокат решил обжаловать УДО для убившего жену фотографа

Адвокат Сергей Жорин решил обжаловать решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина.

«Постановление Чкаловского суда Екатеринбурга об освобождении Дмитрия Лошагина выглядит по меньшей мере странно. Хочу напомнить, что в декабре прошлого года тот же самый суд уже освобождал фотографа, заменив ему наказание на более мягкое – ограничение свободы. Тогда мы и прокуратура обжаловали это шокирующее решение и оно было отменено. То же самое мы планируем сделать и сейчас», – цитирует Жорина Ura.ru.

Он напомнил, что фотограф до сих пор не признал вину, не раскаялся и не извинился перед семьей убитой женщины. Также адвокат указал на характеристику Лошагина, которую ему дали в исправительной колонии.

«Из этой характеристики следует, что и колония не видит целесообразности в условно-досрочном освобождении. Но по каким-то причинам Чкаловский районный суд очень хочет видеть Дмитрия Лошагина на свободе», – подвел итог Жорин.

Во вторник Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина.

В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр.

Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, затем Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа.

В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.