Москвичам посоветовали забыть о бабьем лете

К концу рабочей недели ожидается небольшое потепление, однако температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы, о бабьем лете стоит и вовсе позабыть, сказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. «О бабьем лете однозначно надо забыть, потому что после дня осеннего равноденствия ни о каком бабьем лете разговора не может и быть. Волн тепла на предстоящие десять дней у нас не предполагается. Да, температура не будет такой низкой, а погода не будет такой дискомфортной, как сейчас. К концу месяца средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме. Это где-то около восьми градусов тепла», – сообщила Позднякова «Ридусу». По ее словам, за 21-22 сентября в Москве и Подмосковье может выпасть месячная норма осадков. Она добавила, что до четверга включительно минимальная ночная температура воздуха в Москве будет 4-6 градусов тепла, а дневная температура составит 5-7 градусов тепла. «На этой неделе у нас сохранится дождливая, ветреная и холодная погода, несвойственная сентябрю. Температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются сегодня, 20 сентября, и в предстоящие сутки. Не исключено, что за понедельник и вторник будет выполнена месячная норма осадков», – отметила метеоролог. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето ожидается в Москве в последней пятидневке сентября. Воздух будет прогреваться до 18 градусов.

В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram. Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров. Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник. В «Единой России» сообщили о болезни Медведева 19 сентября 2021, 23:25

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости». Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек 20 сентября 2021, 10:59

В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России. «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться. Ранее сообщалось о пяти погибших. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации. Политолог назвал три причины провала «Умного голосования» 19 сентября 2021, 13:46 Текст: Олег Исайченко

«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование». «У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник. «Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации. «Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник. «Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог. «Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин. Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин. Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией. Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан 20 сентября 2021, 10:25

Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза. «Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте». Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС. В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие. «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Елена Мирошниченко

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы «Моссад», сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников. В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT. Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта. Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого. ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам губернатора Хабаровского края 19 сентября 2021, 16:01

На выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение». На втором месте – Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» с 24,4% голосов. Кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфенов, по данным exit-poll, набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,2%. Отказались отвечать – 43,7%. Источник данных: опрос на выходе с избирательных участков на выборах губернатора Хабаровского края. 17–19 сентября 2021 года. 57 населенных пунктов, 200 избирательных участков, 22 934 респондента. Статпогрешность не превышает 1,9%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора. «Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в комментарии журналистам после закрытия участков. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Военный самолет в США упал на жилые дома 19 сентября 2021, 21:59 Текст: Елена Мирошниченко

В США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт. «Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости». По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет. Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы. Ране на базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2. Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 19 сентября 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией. «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи. Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH — U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021 Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева». Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Названы источники фейков о выборах в России 19 сентября 2021, 14:10 Текст: Олег Исайченко

«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах. «Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения». «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев. Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев. В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Студенты описали первые минуты стрельбы в университете Перми 20 сентября 2021, 11:22

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. «Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», – рассказал Lenta.ru один из учащихся. Студент уточнил, что стрельба, по слухам, началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание университета. Учащиеся вуза после начала стрельбы в панике прыгали из окон аудиторий. По словам студентов, в геологическом корпусе ПГНИУ преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери. «У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог.