Жертвами стрельбы в Пермском госуниверситете стали пять человек

В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен.

Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ – Убийство).

«Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», – указали в СК.

Ранее сообщалось о задержании стрелка, позже появились сообщения о его ликвидации.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.