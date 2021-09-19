Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве Собянин анонсировал открытие новых объектов на ВДНХ Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне 19 сентября 2021, 14:46

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram. Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров. Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник.

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Россиян предупредили об «октябрьских» холодах 18 сентября 2021, 10:37 Текст: Вера Басилая

В центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, суббота порадует солнечной, хотя и прохладной, погодой с солнцем и без осадков, температура на «три, четыре градуса ниже нормы» «В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно», – приводит РИА «Новости» слова синоптика. Погода испортится уже в понедельник. «Пять-десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», – предупредил Вильфанд, добавив, что похолодание принесут воздушные массы из Арктики. При этом синоптик отметил, что до конца недели потепления ждать не приходится. Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу. Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, по области температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве у водителя отобрали Porsche за неуплату парковочных штрафов 17 сентября 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице арестован Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания, сообщил департамент транспорта города. «У владельца Porsche Cayenne теперь нет выбора: он мог бы потратить 687 тыс. рублей на личные нужды, но теперь ему придется выплатить все долги, которые он накопил. Все они – за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. «Московский паркинг» вместе с судебными приставами арестовали машину. Вернуть ее можно только после погашения долга», – сообщается в Telegram-канале департамента. Водителям машин с тремя и более штрафами могут приостановить парковочное разрешение и запретить выезд за границу, указали в департаменте. На имущество таких автомобилистов также могут наложить арест. В октябре 2020 года в Москве арестовали Porsche Cayenne, хозяин которого не выплатил штрафы за парковку на 500 тыс. рублей. В Москве на Патриарших прудах ввели «медленную зону» для самокатов 16 сентября 2021, 20:02

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы по просьбе жителей обустроил медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах, также пересмотрено движение и размещение парковок в этом районе. «Это наше совместно решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон», – заявил дептранс в Telegram. Также было решено в целом пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много. На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Ранее министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час. До этого мэр Москвы Сергей Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам. Так же мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах. Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн 17 сентября 2021, 18:08

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Число проголосовавших онлайн в Москве прошло отметку 1 млн человек, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «В Москве проголосовали более миллиона человек. <...> Всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей», – цитирует Венедиктова ТАСС. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. У храма в центре Москвы нашли завернутые в ковер человеческие останки 18 сентября 2021, 11:44 Текст: Вера Басилая

Дворники обнаружили кости, завернутые в ковер, возле Крутицкого подворья в центре Москвы, следователи выясняют обстоятельства происшествия. Нашедшие человеческие останки дворники сообщили полиции, что возле здания Синодального отдела по делам молодежи лежал ковер, в который были завернуты человеческие кости, передает РЕН ТВ. Правоохранители и криминалисты провели предварительный осмотр находки. Предположительно, человеческие останки пролежали в ковре не меньше месяца. Сейчас проводится проверка по данному инциденту. Ранее человеческую ногу обнаружили у мусорки в Приморском крае. Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро 18 сентября 2021, 16:30 Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», пассажирское движение планируется открыть после завершения пуско-наладочных работ. «В течение последней недели мы завершили строительство трех участков Большой кольцевой линии метро – 10 станций от «Мневников» до «Каховской». Сегодня технический пуск третьего южного участка с четырьмя станциями. Пассажирское движение планируем открыть после завершения пуско-наладочных работ», – заявил Собянин, передает РИА «Новости». Планируется, что запуск этих четырех станций улучшит транспортную доступность для 700 тыс. человек, которые живут в пяти районах Москвы. В результате количество действующих станций увеличится с 12 до 22. Это - две трети будущего большого кольца. Мэр добавил, что с 2011 года построено уже 100 новых станций. Московское метро стало в 1,5 раза больше. Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, в планах на 2021 год – открыть пассажирское движение на участке БКЛ «Мневники» – «Каховская», а также завершить строительство и реконструкцию второго вестибюля станции «Лесопарковая» Бутовской линии; пересадку с БКЛ на действующую станцию «Авиамоторная» Калининской линии. Южный участок БКЛ длиной 6,4 км включает в себя четыре станции – «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Станции метро «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская» планируется открыть в течение 2021 года в составе участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 км с 10 станциями. Ранее сообщалось, что начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год. Явка в первый день голосования в Москве составила 23,07% 18 сентября 2021, 09:22 Текст: Наталья Ануфриева

Явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. По словам Венедиктова, в первый день явка в очном формате составила почти 7%, в абсолютных цифрах проголосовали почти 534 тыс. избирателей, передает РИА «Новости». «Явка от всех избирателей Москвы – дистанционное электронное голосование плюс бумажные бюллетени – (составила) 23,07%. Это первый день по явке», – добавил он. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Собянин: В борьбе с COVID-19 принимали участие более 50 тысяч медицинских работников Москвы 17 сентября 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

В борьбе с коронавирусом участвовали больше 50 тыс. медицинских работников столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» в парке Клинического городка университета им. И.М. Сеченова. «Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва – перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. <…> Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники – 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней и, пожалуй, это главная память», – приводятся слова Собянина на сайте мэрии города. Мэр заявил, что многие месяцы система города работает в мобилизационном режиме. «Главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания. <…> Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности», – добавил он, поблагодарив москвичей за инициативу установить памятник врачам. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил за вклад в борьбу с пандемией не только медицинских работников, но и волонтеров, создателей ковидных стационаров, производителей медицинской продукции. Сегодня решением задач, связанных с лечением больных коронавирусом, занимаются около 280 тыс. медицинских работников, уточнила Голикова. «Этот памятник победителям останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он, воплощенный в камне, бронзе, будет оставаться здесь и напоминать всем об этой борьбе и пандемии», – сказала вице-премьер. Памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция – фигуры медиков, за спинами которых находится Земля. Медики спасают мир, побеждая вирус. Автор монумента – Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России. В борьбе с COVID-19 участвовали больше 50 тыс. медицинских работников столицы. За полтора года они вылечили 1,47 млн пациентов с коронавирусом. Первый компонент вакцины от него получили уже 5 млн жителей Москвы. Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 19 сентября 2021, 10:36

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Рост новых случаев коронавируса в Москве связан с наступлением осеннего сезона, необходимо соблюдать эпидемиологические требования, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, по результатам примут решение о дальнейших шагах. Участие в онлайн-голосовании приняли 350 тыс. москвичей 17 сентября 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

На выборах в нижнюю палату российского парламента утром в пятницу проголосовали онлайн 350 тыс. жителей столицы, сообщили в пресс-службе правительства города. «В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, комментируя очереди из желающих проголосовать онлайн, заявил, что «это не называется перебоями, это называется электронной очередью». «Система же достаточно сложно устроена, и для того, чтобы пройти в анонимную зону, надо выполнить целый ряд условий. Соответственно на входе, если наблюдается превышение одномоментных запросов в секунду, то пользователя ставят в очередь. Ему на экране пишут: "Вы можете зайти через столько-то времени». Сейчас за час уже 150 тысяч голосов в системе было обработано. Поэтому то, что пользователи видят на входной странице: «Подождите, вы сможете зайти чуть позже» – это абсолютно штатное поведение системы, а не перебои. Просто чтобы не случилось каких-то тяжелых вещей, связанных с нарушением работоспособности, выстраивается такая электронная очередь, как в МФЦ, магазин или банк. Все то же самое», – указал Костырко, слова которого приводит Telegram «Эха Москвы». Участвовать в процессе дистанционно решили 2 014 765 жителей столицы, остальные 5 572 235 предпочли традиционный формат. В Москве открылись 3486 участков, в том числе четыре – в ковидных госпиталях и три УИК дистанционного электронного голосования. Участки в стационарах и ковидариях будут работать один день, 19 сентября, остальные – все три дня. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Синоптики рассказали о погоде в столице 17 сентября 2021, 03:10 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет плюс 6. К обеду воздух в Москве прогреется до 9 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут 8 градусов тепла. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 18 сентября 2021, 06:13 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, по области температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Скорость северо-восточного и восточного ветра не превысит в субботу 10 м/с. В ночные часы в Москве температура составит 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – 1-6 градусов тепла. Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье небольшой дождь и порывы ветра до 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба, передает ТАСС. Синоптики рассказали о погоде в столице 19 сентября 2021, 06:16 Текст: Антон Антонов

Облачность с небольшим дождем ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус, передает ТАСС. Собянин анонсировал открытие новых объектов на ВДНХ 19 сентября 2021, 15:15 Текст: Дарья Григоренко

Научную реставрацию 23 объектов завершили в Москве на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что даже в период пандемии ВДНХ остается крупнейшим центром отдыха москвичей и туристов. «Закончена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры. В одном из них мы сейчас находимся. Здесь будет уникальный биологический музей», – пояснил Собянин в ходе осмотра павильона «Геология», передает ТАСС. Работы по реставрации и приспособлению павильона к современному использованию планируется завершить до конца 2021 года. После окончания данных работ – в павильоне будет открыта выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева. Экспозиция расскажет о том, что такое жизнь с научной точки зрения и попробует дать ответы на важные вопросы, интересующие практически каждого человека. По словам Собянина, сегодня также открылся музей леса. «Открыли школу верховой езды, конную Кремлевскую школу. Это тоже уникальный объект, который будет развиваться. Там есть открытый манеж, пару лет и появится закрытый манеж. Это, конечно, традиции конной выездки и, конечно, различные соревнования российского и международного уровня», – подчеркнул мэр. Также Собянин уточнил, что даже в период пандемии ВДНХ остается крупнейшим центром отдыха москвичей и притяжения туристов. По выходным дням здесь бывает 200-250 тыс. человек. Развитие выставки тоже продолжается.