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Семья погибшего афганского футболиста потребовала привлечь к суду пилотов ВВС США
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Семья 17-летнего афганского футболиста Зеки Энвери, который разбился насмерть в результате падения с шасси взлетающего самолета ВВС США во время эвакуации из Международного аэропорта Кабула, требует привлечь к суду пилотов.
По словам членов семьи, Зеки жил футболом, участвовал во многих международных соревнованиях, знакомые и друзья его любили и уважали, передает агентство Anadolu.
«Брат участвовал во многих матчах и в Афганистане. А его любимой командой была «Барселона». Из футболистов болел за Месси и Неймара. Пытался повторить финты аргентинца и называл себя тоже Месси», – сказал брат погибшего Мухаммед Насыр Энвери.
Отец Зеки Энвери рассказал, что его сын несколько раз попадал в больницу из-за своей любви к футболу.
«Он просто обожал футбол. Даже несколько раз разбивал на матчах нос и ногу. Мы просили его не ходить на футбол, но он не слушался», – добавил Гаджи Гулам Гавс Энвери.
Зеки учился в 12-м классе, мечтал поступить на экономический факультет за рубежом и уехать из Афганистана. Мальчик помогал семье и в их собственном магазине аксессуаров для телефонов.
Близкие Зеки уверены, что пилотов американского самолета следует привлечь к суду, поскольку они взлетели, несмотря на то, что на шасси и крыльях воздушного судна были люди.
«В этом инциденты виноваты пилоты. Самолет ведь не автомобиль. Разве пилоты не видели, что происходит? Везде есть камеры. Нам известно, что на крыльях самолета было свыше 20 человек. Мы требуем привлечь пилотов к суду», – пояснил брат погибшего.
По его словам, у семьи нет к США иных претензий, к примеру, о денежной компенсации.
Напомним, что давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Позже было установлено, что человеческие останки, найденные в отсеке для шасси, прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари.
Талибы изменили систему управления в Афганистане
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Движение «Талибан*» (запрещено в России) издало временный закон для Афганистана, согласно которому официальной религией страны установлен суннитский ислам ханафитского мазхаба, а языки – пушту и дари, узбекский язык был лишен специального статуса.
Также в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции. Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. При новой власти представители Национальной ассамблеи Афганистана они ее лишаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Отмечается, что «день независимости от британцев, русских и американцев» станет праздником.
Ранее талибы* упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Американцев возмутил «ошибочный» удар военных США по Кабулу
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Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане, они обвинили в произошедшем действующую власть и призвали к жестким мерам против причастных к инциденту.
Пользователь с ником tjg1 написал, что «после убийства 13 американцев администрация (президента США Джо) Байдена так хотела «что-то сделать», что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину», а после солгали, что убили террористов ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД). Это, по его словам, «ужасный конец постыдного оставления афганцев», передает РИА «Новости».
«Очень печально наблюдать, насколько ненадежными стали наша разведка и наше правительство. Я больше не верю никому из представителей власти. (...) Я люблю свою страну и своих соотечественников-американцев, но наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне», – посетовал goingnutsincali737.
«Нет, это не было трагической ошибкой! Это было предсказуемо, поскольку Байден оказывал давление с целью получить какую-то хорошую «тему для разговора» после разгрома в Афганистане!», – возмутился SamInTacoma.
«Этот удар нанесли чисто по политическим мотивам. Администрация Байдена думала, что это отвлечет внимание от ужасно проведенного отступления (из Афганистана). Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях», – считает GatedFox.
«Уровень некомпетентности, который мы наблюдаем, поистине поражает. Хуже этого они ничего не могли сделать», – написал Reissued.
«И все еще никаких увольнений, понижений в должности и даже выговоров. Никакого стыда. Никакой ответственности. Извинения не вернут к жизни семерых детей и трех взрослых», – заключили читатели.
Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщила, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.
СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.
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США признали убийство детей в Кабуле
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В результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, извинившись за «ошибку».
Маккензи сообщил, что «расследование и межведомственный анализ убедили» его, что «не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара». Пентагон считает маловероятным, что БПЛА смог уничтожить лиц, связанных с террористической организацией «Исламское государство*».
Генерал выразил «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб». По его словам, «это была ошибка». Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся «и его трагический исход», а также сообщил, что Пентагон «рассматривает возможность репарации в связи со случившемся», передает РИА «Новости».
Как заявил Маккензи, «вероятно, удары в Афганистане в будущем будут осуществляться по более высоким стандартам». «Это вопрос политического, а не военного характера. Однако я не считаю, что вы должны делать какие-либо выводы относительно наших возможностей наносить удары по целям ИГ* в Афганистане в будущем, основываясь на данном инциденте», – заявил он, заверив, что действия США «не были основаны на информации» от движения «Талибан*».
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара. Он сказал, что США «постараются извлечь уроки из этой ужасной ошибки». По словам министра обороны США, «ни одна армия мира не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения». Остин заявил: «Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем».
Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.
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Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением
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Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.
Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».
«Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.
Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
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США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Мария Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры
США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).
Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.
Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.
Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, сообщает Daily Mail.
Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана*» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости».
Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.
Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.
И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула
Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг ушла в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и местных жителей.
Парламент страны выразил вотум недоверия Каг, после чего ей пришлось подать в отставку, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.
Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим, запрещено в России).
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Захарова рассказала о контактах российского посольства в Кабуле с талибами
Посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Наше посольство, посол в Кабуле [посол Дмитрий Жирнов] являются сейчас нашей опорной точкой во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России). Именно наше посольство и наш посол ведут рабочие контакты и делают это очень активно», – цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Мария Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
До этого Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Захарова объяснила обязанность Запада принимать беженцев из Афганистана
Западные страны должны принять на себя обязательства по приему беженцев из Афганистана, так как они ответственны за ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что российская сторона обеспокоена проникновением террористов со стороны Афганистана под предлогом гуманитарных лозунгов.
Также дипломат подчеркнула, что именно США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане, а потому должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.
Ранее Захарова называла результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.
Талибы упразднили министерство по делам женщин
Движение «Талибан*»(запрещено в России) упразднили в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам, сообщило агентство Khaama Press.
Новое министерство будет заниматься призывом, ориентацией, повелением благого и предосудительного. Отмечается, что талибы* уже изменили вывеску с названием на здании министерства, передает РИА «Новости».
По словам одного из сотрудников министерства по делам женщин, талибы пускали на работу только мужчин. До этого талибы обещали выработать правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности.
Ранее, талибы (движение запрещено в России) решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
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Путин и лидер Финляндии обсудили Арктику и Афганистан
Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента.
Указывается, что кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, «президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», передает РИА «Новости».
Лидеры также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
Ранее Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии.
Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно
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Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.
Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС.
В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое».
Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности».
В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.
Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.
Россия и Пакистан договорились продолжить работу в расширенной «тройке» по Афганистану
Главы МИД России Сергей Лавров и Пакистана Шах Мехмуд Курейши на полях заседания Совета глав государств – членов ШОС в Душанбе договорились продолжать работу в рамках расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане.
«Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, в том числе в рамках расширенной «тройки» России, США, Китая и Пакистана, в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом», – говорится на сайте МИД России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно.