Семья погибшего афганского футболиста потребовала привлечь к суду пилотов ВВС США

Семья 17-летнего афганского футболиста Зеки Энвери, который разбился насмерть в результате падения с шасси взлетающего самолета ВВС США во время эвакуации из Международного аэропорта Кабула, требует привлечь к суду пилотов.

По словам членов семьи, Зеки жил футболом, участвовал во многих международных соревнованиях, знакомые и друзья его любили и уважали, передает агентство Anadolu.

«Брат участвовал во многих матчах и в Афганистане. А его любимой командой была «Барселона». Из футболистов болел за Месси и Неймара. Пытался повторить финты аргентинца и называл себя тоже Месси», – сказал брат погибшего Мухаммед Насыр Энвери.

Отец Зеки Энвери рассказал, что его сын несколько раз попадал в больницу из-за своей любви к футболу.

«Он просто обожал футбол. Даже несколько раз разбивал на матчах нос и ногу. Мы просили его не ходить на футбол, но он не слушался», – добавил Гаджи Гулам Гавс Энвери.

Зеки учился в 12-м классе, мечтал поступить на экономический факультет за рубежом и уехать из Афганистана. Мальчик помогал семье и в их собственном магазине аксессуаров для телефонов.

Близкие Зеки уверены, что пилотов американского самолета следует привлечь к суду, поскольку они взлетели, несмотря на то, что на шасси и крыльях воздушного судна были люди.

«В этом инциденты виноваты пилоты. Самолет ведь не автомобиль. Разве пилоты не видели, что происходит? Везде есть камеры. Нам известно, что на крыльях самолета было свыше 20 человек. Мы требуем привлечь пилотов к суду», – пояснил брат погибшего.

По его словам, у семьи нет к США иных претензий, к примеру, о денежной компенсации.

Напомним, что давка и паника произошли в аэропорту Кабула 16 августа. Афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.

Позже было установлено, что человеческие останки, найденные в отсеке для шасси, прилетевшего из Кабула транспортного самолета C17A США, принадлежат футболисту афганской молодежной сборной Заки Анвари.