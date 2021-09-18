Украина провела масштабные учения на границе с Россией Украине предрекли превращение в пустыню 18 сентября 2021, 19:56 Текст: Алексей Дегтярев

Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта. «Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий. Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны. «Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий. По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось. «Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он. Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы.

На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке 18 сентября 2021, 09:51

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube. В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости». «Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он. Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык. «Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов. Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2» 18 сентября 2021, 09:44

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости». «Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник. Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики. «Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн. Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2» 18 сентября 2021, 17:02

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды». Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага. Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград». Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью. Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС. Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. Перед учениями с НАТО Киев не исключил обострения ситуации в Донбассе 18 сентября 2021, 04:19

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Учения «Объединенные усилия – 2021» пройдут 22–30 сентября, «Быстрый трезубец – 2021» – 20 сентября – 1 октября. При этом Данилов заявил, что для Украины российско-белорусские учения «Запад» стали «вызовом». «Но я могу сказать, что у нас начинаются свои учения, и у нас учения постоянно проходят с нашими партнерами, странами-членами НАТО, прежде всего», – приводит его слова РИА «Новости». Данилов заверил, что Украина «не чувствует себя незащищенной на сегодняшний день». Отвечая на вопрос о том, возможно ли «обострение», Данилов сказал: «В любое время, если Путин примет такое решение». «Но мы понимаем, что это уже непростая ситуация, его тут точно никто не ждет, и никакой свободной прогулки, как он себе может нарисовать, для него не будет», – сказал секретарь СНБО. Напомним, Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Украина собралась установить на Луне свой флаг 17 сентября 2021, 21:30

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Украина доставит свой государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана, на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit миссии на спутник Земли, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром». «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Укроборонпромом», в частности с ОАО «Меридиан», а также с КБ «Южное» и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене», – цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка, передает РИА «Новости». На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле. Сообщается, что сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Как отметили в концерне, информацию о радиации на Луне будут собирать датчики украинского производства, а происходящее на спутнике Земли будет транслировать камера. «Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – коммерческой программы обслуживания грузов на Луну», – отметили в пресс-службе концерна. Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк. Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций. На Украине согласовали поставку американского угля 18 сентября 2021, 11:47

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке двух партий энергетического угля, говорится в пресс-релизе организации. В пресс-релизе ДТЭК говорится, что это станет уже вторым «контрактом компании на импорт угля из США», первый на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля «был подписан с другим поставщиком в конце августа», передает «Интерфакс». Согласно ожиданиям, уголь доставят двумя судовыми партиями, первая придет в декабре текущего года, вторая – в январе следующего. В ДТЭК отметили, что данная договоренность является частью подготовки компании к отопительному сезону. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания. Секретарь СНБО Украины объяснил предложение перейти на латиницу 18 сентября 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии». Данилов напомнил, что латинский алфавит используется в документации при транслитерации, в частности, в загранпаспорте и в водительском удостоверении. Как он пояснил, его слова о переходе на латиницу были ответом на вопрос, а не заявлением. Данилов отметил, что «это не позиция какая-то спонтанная». Секретарь СНБО считает, что украинское «общество должно быть готово, дискуссия должна быть в обществе». «Это приглашение к дискуссии, ничего плохого здесь нет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины 18 сентября 2021, 01:42

Фото: APUkraine/twitter/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского. Сообщается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа и утвердил бюллетень. В документе в числе основных направлений военной политики Украины названы «отпор и сдерживание вооруженной агрессии» России, восстановление территориальной целостности Украины, а также предотвращение военных конфликтов с другими странами, передает ТАСС. Планируется, что к 2030 году «силы обороны» Украины будут «объединены единым руководством и состоять из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой». Они должны «обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины». Указывается, что украинские войска должны быть готовы «к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно». При этом Киев видит силы Украины «проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности». Страна стремится к внедрению стандартов НАТО и участию в совместных операциях и учениях. Реализовать эти планы Киев собирается как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования, сказали в офисе Зеленского. В конце августа Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Завершились учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» 17 сентября 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

Командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» завершились в Одессе, сообщает украинское правительство. В морском порту прошло закрытие учений по «противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в черноморском регионе». Киев сообщил, что в мероприятиях участвовали «высокопоставленные чиновники» как с украинской стороны. Указывается, что учения являются частью «пакета черноморской безопасности, принятого на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО в 2019 году», так и со стороны НАТО, передает РИА «Новости». В качестве модераторов, наблюдателей и приглашенных экспертов были задействованы представители 15 стран-членов и партнеров НАТО. К учениям привлекли около 100 представителей украинских государственных органов. На учениях отработали сценарий комплексной гибридной атаки и потенциальные межведомственные мероприятия по ее нейтрализации по направлениям защиты критической инфраструктуры, кибербезопасности, морской безопасности, стратегических коммуникаций и международного права, заявили в Киеве. Учения проходили пять дней. Они, как заявили на Украине, «стали платформой для обмена мнениями и опытом, помогли усилить межведомственное взаимодействие, выстроить сеть и активизировать практическое сотрудничество в сфере черноморской безопасности, направленную на усиление глобальной евроатлантической безопасности и способности противостоять гибридным угрозам, которые постоянно меняются». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. По его словам, «из-за активной милитаризации» крымского полуострова «под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе». В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19 18 сентября 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ. Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua». Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание. Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек.