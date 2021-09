Явка избирателей на выборы в Челябинской области удивила экспертов Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках Пушилин назвал эпохальной возможность живущих в ДНР россиян голосовать на выборах 18 сентября 2021, 18:06 Текст: Алексей Дегтярев

Возможность живущим в Донецкой народной республике россиян проголосовать на выборах в Госдуму – это эпохальное событие для Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие», – заявил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости». Он добавил, что абсолютное большинство жителей республики «смотрят только в сторону России», в том числе как можно более тесной интеграции. «Люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так», – указал Пушилин. По его мнению, несколько провокаций в адрес ДНР в последнее время были связаны с ситуацией с выборами в России. Проживающие в ДНР россияне с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщала ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать.

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Перед учениями с НАТО Киев не исключил обострения ситуации в Донбассе 18 сентября 2021, 04:19

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Учения «Объединенные усилия – 2021» пройдут 22–30 сентября, «Быстрый трезубец – 2021» – 20 сентября – 1 октября. При этом Данилов заявил, что для Украины российско-белорусские учения «Запад» стали «вызовом». «Но я могу сказать, что у нас начинаются свои учения, и у нас учения постоянно проходят с нашими партнерами, странами-членами НАТО, прежде всего», – приводит его слова РИА «Новости». Данилов заверил, что Украина «не чувствует себя незащищенной на сегодняшний день». Отвечая на вопрос о том, возможно ли «обострение», Данилов сказал: «В любое время, если Путин примет такое решение». «Но мы понимаем, что это уже непростая ситуация, его тут точно никто не ждет, и никакой свободной прогулки, как он себе может нарисовать, для него не будет», – сказал секретарь СНБО. Напомним, Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». Выборы в России сподвигли Украину ввести новые санкции 17 сентября 2021, 19:22 Текст: Дарья Григоренко

На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены. Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования 17 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. «Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа. Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Формат российских выборов захотели использовать в Италии 18 сентября 2021, 01:18 Текст: Антон Антонов

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России. Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России. Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели». Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи. Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования». «Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Мосгоризбирком оценил итоги первого дня голосования в Москве 17 сентября 2021, 21:33 Первый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно, сказал Реут РИА «Новости». «Первый день прошел без существенных нарушений», – сообщил Реут. По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.