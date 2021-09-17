И. о. главы МО Нидерландов ушла в отставку после критики эвакуации из Афганистана

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ушла в отставку после вынесенного ей вотума недоверия из-за плохо организованной операции по эвакуации из Афганистана, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Такое решение было принято на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой является Бейлевельд.

Накануне получившая вотум недоверия от нижней палаты парламента и.о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что вне зависимости от результатов голосования останется на посту министра обороны, передает РИА «Новости».

Ранее нидерландская газета Volkskrant сообщала, что правительство Нидерландов несколько месяцев игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей. Сообщается, что посольство еще с весны прошлого года предупреждалл, что нужно срочно подготовиться к эвакуации, в случае если «Талибан*» (движение запрещено в России) захватит власть в Афганистане.

Но правительство Нидерландов до последней минуты откладывало решение об эвакуации афганских сотрудников дипмиссии. Помимо сотрудников посольства в Афганистане по-прежнему остаются и другие афганцы, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.

Ранее и. о. главы МИД Нидерландов уволили из-за плохой организации эвакуации из Кабула

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.

Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России).

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