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Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Эстонию
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Гражданам, привитым российской вакциной «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию, сообщили в посольстве Эстонии в Москве.
Ранее департамент здоровья Эстонии решил разрешить прибывающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. Как заявили в депздраве, «Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной». В Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
«Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину «Спутник V», – рассказали РИА «Новости» в посольстве в Москве.
«На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», – пояснили в эстонской дипмиссии.
Ранее правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования.
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Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
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Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
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Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом
Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день.
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин.
«Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС.
По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.
Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева
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Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник.
По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН.
Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского.
Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».
В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.
В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист
Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».
«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.
Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.
«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.
По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».
В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.
СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки
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Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.
Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).
При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.
Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.
Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.
Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.
Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.
Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта»
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Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.
«Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости».
По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета.
Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.
Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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В Минздраве отреагировали на звучащие в США сомнения в необходимости ревакцинации
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По результатам ревакцинации российскими вакцинами четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител, что говорит о наилучшей защите пациента от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя сомнения властей США в необходимости повторной вакцинации против COVID-19.
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили, что не уверены в необходимости проведения ревакцинации, поскольку есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает.
«Вне зависимости от тех новых публикаций, которые появляются по теме ревакцинации, я считаю, что те рекомендации по вакцинации, которые публикует Минздрав России, являются абсолютно обоснованными на основании тех вещей, которые мы видим. Более того, я хотел бы сказать о том, что и сам сделал ревакцинацию, по результатам которой четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител», – говорит Козлов.
Ревакцинацию специалист называет наиболее необходимой, например, в рамках университетов, поскольку туда приезжает большое количество студентов из разных стран и различных регионов России, где отличается эпидемиологическая ситуация, преобладают разные виды штаммов, для борьбы с которыми может оказаться недостаточно лишь первичной вакцинации.
«Конечно, любые научные публикации и исследования в этой области интересны и полезны, но с моей точки зрения, те рекомендации, которые выпускает Минздрав, являются обоснованными. К тому же, те же эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не проводить ревакцинацию населения в ближайшее время в связи с тем, что многие страны, к сожалению, вообще не получили вакцины», – рассказывает врач.
В начале августа текущего года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался, что необходимо ввести мораторий на использование ревакцинации во всех странах до конца сентября, добавив, что возможно после его придется продлить до конца года. За это время страны, не имеющие вакцины, преимущественно развивающиеся, должны вакцинировать большую часть своего населения, поскольку глобально победить COVID-19 можно только с помощью коллективного иммунитета во всем мире.
«С моей точки зрения, данные интересные, но они не должны приводить ни к каким кардинальным решениям до получения абсолютно убедительных доказательств того, что это не работает. При этом мы должны хорошо понимать, что любые вакцины, лекарственные препараты обладают определенным спектром нежелательных побочных реакций. Но в целом те данные, которые существуют по нашим вакцинам, показывают, что они безопасны», – считает Козлов.
Однако быть на 100 % уверенным, что не разовьется никакой нежелательной побочной реакции после приема первой вакцинации или повторной, нельзя, продолжает специалист. Но такой же расклад виден и при любых других годами проверенных вакцин или препаратов.
Ранее медицинский журнал The Lancet сообщил, что по результатам группы исследователей из разных стран, среди которых руководители ВОЗ, пришла к выводу, что повторная вакцинация от ковида не является необходимой. А все потому, что при слишком частом или раннем внедрении бустерных доз вакцин с иммуноопосредованными побочными эффектами возможны такие осложнения, как миокардит или синдром Гийена-Барре.
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения
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Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости».
«[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
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Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования
В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.
«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.
Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений.
«Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас.
Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане
В Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис». Препарат планируется начать поставлять на узбекский рынок в октябре, сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.
«Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра [Узбекистана] параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]», – передает его слова ТАСС.
Саипов добавил, что образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной» в Узбекистане, отправлены для контроля качества разработчику препарата – российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.
В августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни»
Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.
«Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС.
Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался.
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал.
«Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом».
«Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
Власти США оказались не уверены в эффективности ревакцинации
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не могут с уверенностью сказать, верны ли выводы относительно необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах, свидетельствует отчет на сайте регулирующего органа.
В отчете констатируется, что есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. Есть также исследования, которые это не подтверждают. В управлении отмечают, что, согласно имеющимся данным, разрешенные к применению в США вакцины «по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания и смерти», передает ТАСС.
«Есть много потенциально имеющих отношение к этому исследований, но управление не проводило независимых оценок или проверок исходных данных или сделанных выводов», – отмечается в документе.
В отчете прокомментировали публикации, согласно которым результаты некоторых исследований свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. В управлении отметили, что есть различные факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». «Из-за этой необъективности некоторые исследования могут быть более надежными нежели другие», – констатировали сотрудники регулирующего органа. В нем подчеркнули, что, вероятно, «точнее всего отражают эффективность вакцин для населения США» те исследования, которые проводятся в стране.
Специалисты управления, как ожидается, на этой неделе проголосуют по вопросу об одобрении к широкому применению бустерных доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября, как ожидается, начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса.
Ранее стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России
Количество заболевших коронавирусом заметно увеличится в России в конце сентября, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению. Мои изначальные прогнозы были, что мы упадем ниже 15 тысяч случаев ковида в сутки, и по смертям уж точно не 800», – сказал Ura.ru Крючков.
По его словам, четвертая волна коронавируса начнется с больших городов России. «Все проэпидемические факторы начинают работать в сентябре, тем более, для крупных городов. Ожидаем рост в самых крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, в первую очередь. С начала октября заметный уже подъем заболеваемости. Да, смертность не сразу увеличится, примерно через две-две с половиной недели», – добавил он.
С его прогнозом согласился и врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекции еще не подняла голову, но недели через две, скорее всего, мы увидим рост заболеваемости, если в классах будет выявлена коронавирусная инфекция и начнется передача инфекции от ученика к ученику. Мы еще не знаем, насколько дети передают друг другу новый штамм «Дельта», соответственно будут показания к переводу на карантин, хотя бы на две недели», – отметил Тимаков.
Ранее глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в столице велика вероятность возникновения еще одной волны коронавируса.
ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин
Требование к путешественникам иметь прививочные паспорта дискриминационно в условиях нехватки вакцин, однако позже оно может быть введено, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы», – передает его слова РИА «Новости».
Гебрейесус добавил, что в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ начала работать с государствами, чтобы определить унифицированный вариант подобного документа. Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что ковид-сертификаты в Евросоюзе должны статьвременной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий.
Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении
Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
«Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.