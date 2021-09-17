Эксперт объяснил высокую явку на выборах в Госдуму

«Партии использовали новые методы электоральной мобилизации, кроме того, повышается политическое сознание граждан. Все это приносит свои плоды в виде высокой явки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя повышенную явку на избирательных участках в первый день голосования.

«Повышенная явка объясняется тем, что различные политические силы и кандидаты применили достаточно эффективные способы мобилизации населения», – считает политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

По его словам, «новым явлением в текущей кампании стало заимствование из маркетинга легального сбора контактов избирателей». «Мир не стоит на месте, политтехнологии тоже развиваются. Поэтому партии старались заинтересовывать людей разными инициативами. И сейчас мы видим, что такие методы электоральной мобилизации приносят свои плоды», – поясняет эксперт.

«Также мы видим, что люди готовы голосовать, и что эта мысль не вызывает у них негативной реакции, поэтому на избирательных участках наблюдается достаточно нетипичная картина», – добавил собеседник.

Кроме того, отмечает Асафов, у людей повышается политическое сознание. «Например, на московских участках по дистанционному электронному голосованию лишь за два часа проголосовало уже более 350 тысяч человек из 2 млн 14 тыс. зарегистрированных участников. Это высокая динамика», – указал он.

На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил



Политолог отметил, что согласно проведенным исследованиям общественного мнения, информированность граждан о предстоящих выборах существенно выросла. «В этой связи случаи административного принуждения носят единичный характер. Зачастую в их основе – «прыткость» отдельных начальников. Но такие случаи уже расследованы и устранены, а виновные столкнутся с соответствующими последствиями», – констатировал Асафов.

Он добавил, что о массовом принуждении к голосованию любят говорить оппозиционеры. «Это их основной конек в попытке оспорить ход голосования, его прозрачность и открытость. Они пользуются стандартной риторикой, которая не находит подтверждения в реальности, – полагает Асафов. – Более того, в ходе электронного голосования, к которому претензий по административной мобилизации больше, у каждого избирателя есть возможность изменить свой голос. Даже если человек проголосовал за кого-то по принуждению, после он может изменить свое решение. В связи с этим сама идея административной мобилизации лишена смысла».

В пятницу общественники зафиксировали рост явки в первый день голосования на выборах. Об этом сообщил член СПЧ при президенте РФ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, передает ТАСС

«Судя по анализу сообщений от наблюдателей, которые приходят на карту НОМ, мы фиксируем определенный рост явки в первый день голосования. Это объяснимо: сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные – на дачи, за грибами, просто отдохнуть», – сказал Брод. По его словам, в регионах многие работодатели отпустили работников пораньше, поэтому сегодня в НОМ «ожидают всплеск явки».

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.