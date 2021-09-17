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Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации
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Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.
Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.
Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед
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Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС.
Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем.
«Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов.
В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.
В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией
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Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания.
«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС.
Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он.
Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо».
Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он.
Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой».
Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
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Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.
«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».
С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО».
В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
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МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
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Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр.
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров.
В США призвали «как можно скорее» начать сближение с Россией
Вашингтону следует срочно начать сближение с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества России и Китая, пишет журнал The American Conservative.
По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы. Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист. В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он, передает РИА «Новости».
Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.
Также автор призвал уменьшить присутствие США в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым.
Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии
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«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS.
«Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать».
Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин.
Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он.
«Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией».
На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта».
Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании».
«У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии».
Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он.
По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин.
Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт.
По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог.
Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией.
В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters.
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В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе
Американское агентство по международному развитию (USAID) запросило у администрации президента США 2,8 млрд долларов на обновленную программу «поддержки демократии» для европейских государств, в центре внимания которой находится борьба с влиянием России.
По данным СМИ, проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы, а именно – Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. Предполагается, что основной упор сделают на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут содействовать «определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям», передает RT.
Одна из заявленных USAID целей – «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ «для содействия демократическим свободам и реформам». Как говорится в документе, это поддерживает усилия USAID для стран в европейском регионе для «определения курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям».
Кроме того, в программе заявляется намерение сосредоточиться на борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе. По мнению авторов документа, «злонамеренные субъекты» «подают пример» лидерам других стран и «сеют раздор с помощью дезинформации», а также участвуют в коррупционной деятельности.
Как заявляют составители документа USAID, новая программа укрепит способность государств противостоять такому влиянию на их политические системы. В связи с этим американское ведомство планирует расширить инструментарий для «противодействия дезинформации». «Программа также стремится усилить существующие государственные механизмы, которые поддерживают систему сдержек и противовесов, транспарентность и демократическую подотчетность», – говорится в документе.
При этом в описании конкретных задач проекта упоминается борьба с «влиянием России». «Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», – пишут в USAID.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что проект Вашингтона по демократизации направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе.
Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России
Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника.
По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.
Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
Захарова назвал целью проекта США по демократизации Украины давление на Россию
Проект Вашингтона по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна. ... Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», – сказала она.
Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. «В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц».
В ФБР не увидели активизации в России борьбы с хакерами
Вашингтон не видит со стороны властей России активизации борьбы с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, заявил замглавы ФБР Пол Эббот.
Эббот заявил об «отсутствии свидетельств того», что власти России «приняли меры» против хакеров, «которые действуют в созданных для них благоприятных условиях». Он сообщил, что США «просили о помощи и сотрудничестве по тем людям» которые, по информации Вашингтона, «находятся в России, против них выдвинуты обвинения». «Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill.
Напомним, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. При этом США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников.
Суд оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана из России
Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уиллана оставлено без рассмотрения и направлено в министерство юстиции России для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки», – передает РИА «Новости» сообщение суда.
Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана.
До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.
Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США
Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.
По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.
Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group.