Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

Министерство финансов США с понедельника начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга Соединенных Штатов, говорится письме руководителя ведомства Джанет Йеллен лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США. Глава Минфина США напомнила о том, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала законодателей о том, что «начиная с 1 августа уровень задолженности Соединенных Штатов достигнет законодательно установленной максимальной величины», передает ТАСС. «Этим письмом я уведомляю вас о <…> дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», – заявила Йеллен. По ее словам, «период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю Конгресс <…> предпринять действия как можно скорее», – добавила глава Минфина США, имея в виду увеличение потолка госдолга. Напомним, 24 июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» Соединенных Штатов. Ранее Бюджетное управление Конгресса США (CBO) спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов. В первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Соединенные Штаты виноваты в разгоне мировой инфляции.

Отказавшийся подчиняться Санду в 2019 году экс-министр арестован в Молдавии 2 августа 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

В Молдавии арестован экс-глава минобороны Александр Пынзарь, который в 2019 году отказался подчиняться правительству Майи Санду, сообщают СМИ. По требованию прокуратуры Пынзарь в предварительном порядке арестован на 30 суток. Он проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару, передает ТАСС со ссылкой на ТВ–8. Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны. Пынзарь выразил готовность сотрудничать со следствием, но отказывается признавать вину. Дамир – соратник бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По информации СМИ, он курировал связи с силовиками, а также управлял одной из силовых структур Плахотнюка. Сообщается, что Дамир пользовался полномочиями полицейского агента под прикрытием – это устроил Кожокару, подчиненный Пынзаря. Сам Пынзарь в 2019 году отказался подчиняться правительству, которое сформировала выдвинутая Игорем Додоном (на тот момент – президентом страны) Санду. Когда Плахотнюк сбежал из страны, Пынзарь ушел в отставку. Однако через полгода был выдвинут на пост министра обороны в коалиционном правительстве Иона Кику. В 2019 году Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Роднина высказалась о скандале с Тимановской 2 августа 2021, 13:31

«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. «То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина. При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина. Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она. Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря 2 августа 2021, 11:21

«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале. «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук. По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напут

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с медведями, которых запретили в ВАДА, на купальники с балалайками, сообщили спортсменки. Синхронистки под программу подготовили купальники с изображением медведей, но из-за санкций ВАДА их пришлось изменить, так как медведь символизирует связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено, передает ТАСС. «У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», – сказала Ромашина. После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара российских спортсменок заняла первое место. Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа. Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, в случае победы на Олимпиаде в Токио она установит рекорд по числу золотых медалей на Играх в дисциплине. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде 2 августа 2021, 17:53

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром сократил закачку газа в ПХГ Европы 2 августа 2021, 03:59

С 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Обычно в выходные закачка традиционно растет. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» упали с 84 млн кубометров до 50–60 млн, передает «Интерфакс». В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской 2 августа 2021, 07:27

Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. «Всего 12 часов прошло, они нам напишут, и мы решим. Как вы знаете, в последние годы мы вводили санкции в их сторону, и довольно жесткие. Будем смотреть, что они нам ответят», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на пресс-конференции на вопрос о возможных санкциях в отношении белорусского НОК. По его словам, Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. «Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», – передает ТАСС слова Адамса. Он также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся. «Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», – сказал Адамс. Тем временем в МИД Японии сообщили, что оргкомитет Олимпиады в Токио и МОК изучают намерения Тимановской. «Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», – отметили в ведомстве. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио 2 августа 2021, 12:20

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич. «Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ. По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация». «И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер. «Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Кулеба предсказал России «камни с неба» 2 августа 2021, 16:01 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба». «Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости». По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – пояснил он. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине придумали требования к США из-за «Северного потока – 2» 2 августа 2021, 08:36

Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк. «Думаю, стратегически вопрос «Северного потока – 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», – передает РИА «Новости» слова Семенюка. По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом. «Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», – выразил надежду он. По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал». «Особый статус союзника вне НАТО – это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры», – добавил Семенюк. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца 2 августа 2021, 20:37

США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости». В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Грузия потребовала отказаться от термина «Южная Осетия» 2 августа 2021, 14:51 Текст: Дмитрий Александров,

Грузия в понедельник заявила, что международные партнеры должны отказаться от термина «Южная Осетия», заменив его на «Цхинвальский регион», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе на внеочередной сессии парламента при обсуждении вопросов «деоккупации» и взаимоотношений России и Грузии, заявил, что «употребление термина «Южная Осетия» противоречит конституции Грузии». «Этот термин – пережиток сталинского прошлого, – сказал он. – Он впервые появился в документах в 1924 году. На территории бывшего СССР повсеместно восстанавливаются прежние названия. Доставшийся в наследство от СССР термин «Южная Осетия» не должен употребляться международными партнерами». «Должен употребляться соответствующий нашей конституции термин «Цхинвальский регион», – призвал Николоз Самхарадзе. После войны-2008 Южную Осетию и Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия. Хулиганы в Екатеринбурге начали расставлять «ловушки» для людей на самокатах 2 августа 2021, 15:48

В Екатеринбурге девушка на самокате упала и получила травму из-за троса, натянутого поперек велодорожки, это не единственный случай, сообщили жители Академического района города. «Девушка каталась на самокате. Никого не трогала. И тут такое. Кто-то натянул трос. Девушка не увидела его и налетела. Пришлось вызывать скорую», – рассказала жительница района Анна Лудинина Ura.ru. Она добавила, что полученные девушкой травмы не угрожают ее жизни, нет никаких серьезных переломов. Лудинина пояснила, что в последнее время в Екатеринбурге становится все больше таких случаев. В региональном УМВД воздержались от комментариев. Подобное происшествие произошло в квартале одного из жилищных комплексов Екатеринбурга. Мужчина на самокате налетел на трос, перевернулся и ударился головой о плитку. В июле в Москве самокат насмерть сбил ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева. Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate 2 августа 2021, 10:37

Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ. Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, и даже лучше, чем зарубежные аналоги. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – три тысячи километров. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство. Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой». Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя.