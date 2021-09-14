Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны Турчак: Работа над народной программой Единой России не прекратится после выборов 14 сентября 2021, 19:32 После выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР. «Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой России особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России». Президент России Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны.

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Климов назвал суммы финансирования вмешательства извне в выборы в России 13 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространения недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами России на организацию самого голосования. Об этом заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов», – сказал сенатор на онлайн-конференции, посвященной русскому миру накануне выборов в Госдуму. По его словам, постсоветском пространстве, «там суммы вообще имеют мультипликационный эффект», передает ТАСС. Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня – примерно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идет не о русскоговорящих за рубежом, которых гораздо больше – более 250 млн человек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не говорить по-русски. Сенатор пояснил, что сограждан, которые имеют российский паспорт, в настоящее время за рубежом значительно больше, чем числится на консульском учете. «На консульском учете стоит 1 млн 800 тыс. человек. В целом мы оцениваем ситуацию в мире, сегодня примерно 5-6 млн человек имеют наши паспорта и в данный момент находятся за рубежом на постоянном, временном или кратковременном пребывании», – сказал глава временной комиссии СФ. Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. В СФ рассказали о рекламе на Западе инструмента для вмешательства в российские выборы 13 сентября 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

Западные СМИ рекламируют разработанный при участии Пентагона инструмент для вмешательства в российские выборы и продолжают попытки дискредитировать голосование, рассказал член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Как рассказал сенатор, в последние несколько дней в западных СМИ прошла волна публикаций, в которых рассказывается об эффективности так называемого «Умного Голосования», созданного с целью повлиять на результаты выборов в России, сообщается в Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Эти публикации подтверждают, что наши оппоненты стремятся очернить российские выборы и используют своих ставленников из числа политических радикалов для организации попыток вмешательства в электоральный суверенитет нашей страны. Рекламируя «УГ», Запад открыто вмешивается во внутренние дела России и потворствует нарушению российского избирательного законодательства. Налицо распространение незаконной агитации, произведенной за пределами России и не оплаченной со счетов кандидатов», – подчеркнул Джабаров. По его словам, «попытки наших недоброжелателей вмешаться в выборы ожидаемо усилились в последние дни перед голосованием. Россия продолжит задействовать все необходимые механизмы для купирования любых посягательств на свой избирательный суверенитет». Европарламент призвал ЕС быть готовым к непризнанию итогов выборов в ГД 13 сентября 2021, 17:39 Текст: Дарья Григоренко

Депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». «ЕС должен быть готов не признавать российский парламент и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В ГД рассказали о попытках Запада дискредитировать выборы в России 12 сентября 2021, 17:40

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Запад ведет подрывные действия против парламентских выборов в России, например, при помощи фейковых новостей, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в эфире программы «Парламентский час». «По-прежнему действуют за границей целая куча всякого рода НПО и всякие лагеря, где готовят специалистов по срыву выборов. Таких идеологических диверсантов. Я об этом уже говорил, но сейчас активизация значительно выше чем до того, как были объявлены избирательные кампании», – приводит его слова «Газета.ru». В настоящий момент подрывные действия ведутся в интернете, констатировал парламентарий: например, СМИ-иноагентами и иностранными изданиями публикуются фейковые новости. Кроме того, активисты призывают социальные сети, такие как Facebook и Twitter, не удалять запрещенный в России контент. «Видите, они забрасывают информацию фейковую. И они ждут, какая реакция будет. Интернет был просто забит незаконным контентом. Это особенно страшно, когда этот контент был обращен против детей. Детей – на улицу, детей – на баррикады, детей – против полиции, детей – против органов правопорядка и так далее», – рассказал депутат. Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России. ФоРГО: Результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42-46% 13 сентября 2021, 16:29 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) пришли к выводу, что результат «Единой России» на выборах будет в диапазоне 42 – 46 %, КПРФ займет второе место и наберет 17 – 19 %, результат ЛДПР будет 11 – 13 %, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получат 7 – 9 %. «Результат «Единой России» будет ниже, чем в 2016 году. Партия заплатит за уровень поддержки важных, но непопулярных реформ, а также за последствия пандемии», – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе ФоРГО, передает ФедералПресс. Тем не менее, по словам Костина, «Единой России» удалось провести яркую и интересную кампанию – были точные обращения к целевым аудиториям. «В Москве результат «Единой России может быть улучшен за счет ДЭГа (дистанционного электронного голосования)... оно удобно для людей и это комфортный способ мобилизации лояльного электората», – отметил Костин. Эксперт заявил, что КПРФ могла бы взять «исторический максимум». Коммунистов ждет повторение результата, который был в 2011 году. «Во-первых, они активно пытались стать главными выразителями протестных настроений. Во-вторых, КПРФ заняла очень жесткую позицию против вакцинации, активно критиковала все меры, которые предпринимались по карантинным ограничениям», – сказал Костин. По мнению эксперта, две партии находятся в полупроходной зоне – это партия «Новые люди» и «Партия пенсионеров». ФоРГО прогнозирует, что обе политические организации имеют шанс набрать от 3,4 до 5%. «Даже если «Новые люди» и «Партия пенсионеров» не пройдут, произошел уже важный процесс. 3% [на думских выборах] позволяют получить государственное финансирование и наращивать инфраструктуру, формировать группы поддержки и готовиться к следующим выборам», – отметил Костин. Политическая партия «Яблоко», по мнению экспертов ФоРГО, наберет не более 3%, меньше этого показателя получат остальные партии. Консенсус-прогноз основан на данных социологических исследований ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР. Комбинированный (телефонный, квартирный) опрос ВЦИОМ проводился 6 – 8 сентября 2021 года. В нем приняли участие 4000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 3 по 5 сентября методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Репрезентативный телефонный опрос ИНСОМАР, выборка составила 1200 человек, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,9%. Выборы-2021: «Родина» предложила трудовые лагеря для мигрантов, «Пенсионеры» раскритиковали выплаты маткапитала 13 сентября 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил создать для мигрантов «интернациональные трудовые лагеря» и наказывать их за преступления жестче, чем россиян. «Партия пенсионеров» сочла выплаты материнского капитала «привязкой к ипотечной кабале», а глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздать бесплатные участки земли каждому россиянину. Государству следует срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз, считает лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, преступников-гастарбайтеров нужно наказывать жестче, чем россиян, а для этого «необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс». Кроме того, Журавлев предлагает вывести всю трудовую миграцию «за пределы населенных пунктов, направляя иностранные трудовые ресурсы на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири». «Там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали – уехали, все!», – заключил Журавлев. «Партия пенсионеров» призывает не привязывать население к «ипотечной кабале через механизм материнского капитала». «Хоть государством предполагается, что можно потратить материнский капитал на здравоохранение и образование, мы видим сегодня, что из 100% этих выплат практически 70% тратятся на жилье. Вся идея подачек в виде материнского капитала в первую очередь связана с банковско-строительной системой и бизнесом», – отметил заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков. По его словам, для повышения рождаемости «надо решать вопросы рабочих мест и достойной заработной платы». Кроме того, партия предлагает освободить от налогов молодежь младше 27 лет и домохозяйства, которые имеют доход на одного человека меньше 15 тысяч рублей в месяц. В ЛДПР предложили выделить каждому гражданину России по бесплатному участку земли, что семьи могли переехать за город. С такой инициативой выступил лидер партии Владимир Жириновский. По мнению политика, жизнь в больших городах разрушает здоровье людей. Горожане страдают от нервных заболеваний, плохой экологии, переедания и лишнего веса. «Будь моя воля, я бы в каждом экологически неблагополучном районе каждого из российских городов разместил бы плакат со словами: «Назад в деревню!». Наша цель – изменить Россию так, чтобы люди жили не в многоэтажных муравейниках, а в уютных индивидуальных домах. Мы хотим, чтобы наш народ не дышал смрадом городов, чтобы не пустовали земли в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы у каждого был свой дом с садом и огородом, чтобы в этом доме по выходным собирались родственники и друзья», – отметил Жириновский. По мнению политтехнолога Алены Август, «Родина» – лишь одна из партий, обратившая внимание на проблему миграции в рамках избирательной кампании. «В частности, не так давно «Единая Россия» уже выступала с предложениями запретить въезд участвующим в драках мигрантам, а также ужесточить для них наказания, – напомнила Август. – Проблема действительно есть, и она серьезная. За последние два месяца мы наблюдали около десяти эксцессов с участием мигрантов. Это тревожный звоночек, потому что мы можем прийти к тому, что случилось в Европе, где мигранты устанавливают свои правила». С помощью интернациональных трудовых лагерей едва ли возможно решить существующие проблемы, считает собеседница, но «Родине» удастся привлечь избирателя такой инициативой. «Партия пенсионеров» выступает с ошибочными заявлениями. Если семья принимает решение использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий – это логично. Иметь свой кров, свое жилье – одна из базовых потребностей человека, особенно в случае рождения детей. Поэтому люди и выбирают такой путь расходования материнского капитала», – считает политолог Марат Баширов. Он также рекомендовал лидерам партии «проводить фокус-группы перед тем, как выступать с публичными заявлениями», потому что материнский капитал пользуется популярностью среди россиян. «Ошибочным выглядит и предложение Жириновского. Допустим, мы раздали всем участки, а как туда провести электричество, газ и воду? Как на этих участках строить дома? Одна дело, заявление Владимира Путина о подключении уже построенных жилых домов к газу – это реальная политика. А то, что предлагает Жириновский, не обсуждая детали, – глупость», – констатировал политолог. Эксперты также обратили внимание и на то, что в последние воскресенье перед выборами партии не проводили крупных мероприятий, а их лидеры ограничивались отдельными заявлениями для прессы. «Но логика в этом есть. Считается, что в выходные избиратель отвлечен от политики. Кто-то отдыхает, кто-то занят сбором урожая. В субботу и воскресенье избиратель не услышит актуальные темы. Думаю, самые яркие инициативы партий мы увидим ближе к середине недели», – резюмировал Баширов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Эксперт: Новые методы лесоохраны позволят не допустить повторения лесных пожаров последних лет 13 сентября 2021, 17:08 Текст: Елена Лексина

«Регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Руслан Губайдуллин. Так он прокомментировал создание новой инфраструктуры оперативного реагирования, реализуемой в рамках объявленных на съезде «Единой России» мер по охране лесов от пожаров. «Правительство уже реализует поручение президента в области лесоохраны. В октябре будет утверждена методика распределения средств на лесоохрану. Речь идет о выделении регионам порядка 24 млрд рублей, из которых 14 млрд будет направлено на профилактику борьбы с лесными пожарами. В первую очередь, эти деньги получат регионы Дальнего Востока и Сибири», – рассказал директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. «Это новый подход к решению проблемы лесных пожаров. Суть этой инициативы – не столько в увеличении финансовых средств на мониторинг и тушение пожаров, сколько в изменении инфраструктуры. За счет государственных субвенций будет увеличена численность парашютно-десантных пожарных служб почти на 1,5 тыс. человек, также будет увеличено количество авиаотделений. Кроме того, в три раза увеличится авиационное и наземное патрулирование лесов», – пояснил собеседник. Важно, что регионы смогут сами обнаруживать возникновение лесного пожара на площади порядка 200 га и обеспечивать его тушение в первые сутки, добавил эколог. «Выделенные средства позволят сохранить гораздо большее количество ресурсов и денег, потому что профилактика лесных пожаров стоит намного дешевле, чем ликвидация последствий стихийного бедствия», – выразил уверенность эксперт. По его мнению, когда будет создана эффективная инфраструктура быстрого реагирования на пожары, можно будет надеяться, что такие сильные лесные пожары, как в последние годы, больше не повторятся. Ранее стало известно, что в октябре правительство в рамках реализации поручения президента, данного на съезде «Единой России», утвердит методику распределения средств на лесоохрану. Новый подход к финансированию позволит обеспечить круглогодичную охрану лесов от пожаров. Указывается, что на защиту лесов и борьбу с природными пожарами регионы получат дополнительно 24 млрд рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам в 2022 году составит около 41 млрд рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами будет выделено около 14 млрд. В первую очередь, средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства. Борисов отметил, что правительство вместе с депутатами «Единой России» обсудили порядок расчета нормативов затрат на охрану лесов от пожаров, а также методику распределения субвенций между регионами. «Новые принципы детально будут проработаны вместе с Минфином, и уже в октябре для справедливого распределения финансирования предлагаем принять новую редакцию постановления Правительства об утверждении методики распределения субвенций в области лесных отношений», – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся на сайте «Единой России» Напомним, 31 августа во время заседания комиссии госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение усилить меры по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой Владимир Путин объявил на съезде партии. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. ЦБ по инициативе «Единой России» разберется с нарушениями при выдаче кредитов 13 сентября 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Центробанк по инициативе «Единой России» разберется с нарушениями при выдаче потребительских кредитов и подготовит изменения в законодательство, которые предотвратят переплаты по кредитным картам, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. Также будет установлен дополнительный контроль за кредитными организациями в вопросах потребительского кредитования, говорится в ответе ЦБ на запрос Якубовского. «В обращениях люди неоднократно жаловались на то, что банки обходят закон о предельной стоимости кредита и вводят заблуждение заемщиков, которые пользуются кредитными картами. Работает это просто – в договоре на получения карты прописана полная стоимость кредита в размере, например, 20%. Только не оговаривается, что это правило действует при безналичной оплате. И когда человек решает снять с карты наличные, то стоимость кредита увеличивается до 40-50%. И вместе с ней – ежемесячные платежи», – пояснил Якубовский, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Помимо этого, банки, пользуясь доверием клиентов и зачастую их финансовой неграмотностью включают в стоимость кредита комиссию за годовое обслуживание. «Часто к основному договору с заявленной процентной ставкой прикладывают дополнительный, где прописаны совершенно грабительские проценты. Таким образом, люди несут огромные финансовые потери. И кредитная карта превращается в дыру в семейном бюджете», – сказал депутат. Он отметил, что в своем письме Центробанк обращает внимание на то, что применяет надзорные меры к банкам, но такого рода мошеннические схемы не всегда можно трактовать как прямое нарушение закона. «В связи с этим Банк России в ответ на моё обращение о необходимости пресечь практику, когда сумма займа по кредитным картам увеличивается в разы, сообщил, что приступил к подготовке законодательных изменений и предложил обсудить их на площадке комитета Госдумы по финансовым рынкам для выработки решений, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан. Депутаты «Единой России» примут непосредственное участие в этой работе», – заключил Якубовский. Россияне посетили досрочное голосование на выборах в Госдуму в Таиланде 12 сентября 2021, 14:48 Текст: Дарья Григоренко

В курортном городе Паттайя прошло досрочное выездное голосование на выборах депутатов Госдумы, которое посетили десятки россиян. «В течение дня выборы посетили десятки людей, проживающих на территории провинций Чонбури и Районг. Общее количество проголосовавших будет известно после завершения голосования, которое 19 сентября пройдет в Бангкоке на территории российского посольства и в генеральном консульстве на острове Пхукет», – пояснил сотрудник российского посольства, передает ТАСС. Накануне досрочное выездное голосование прошло на острове Самуи. По имеющейся у посольства информации, на территории Таиланда в данный момент проживают около десяти тыс. российских граждан, из них порядка трех тыс. на острове Пхукет. По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, после начала пандемии многие россияне покинули королевство. 6 сентября досрочное голосование в Госдуму России началось в Узбекистане, первый выездной избирательный участок открылся в городе Ангрен в Ташкентской области. Ранее сообщалось, что большая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Памфилова: Избирательная система России готова к выборам на более чем 99% 12 сентября 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Российская избирательная система готова к проведению предстоящих в сентябре выборов на более чем 99%, комиссиям еще необходимо подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Пока еще на 99% с хвостиком [готова избирательная система], поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», – сказала Памфилова в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, на предстоящих выборах ожидается очень высокая конкуренция. «У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов [в регистрации кандидатом]», – отметила глава ЦИК России. Она также подчеркнула, что трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время для того, что принять участие в выборах. «Я предполагаю, что даже если закончится пандемия, опыт голосования в течение двух-трех дней останется», – заключила Памфилова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в четверг социологическая служба ВЦИОМ опубликовала данные опроса россиян, посвященного электоральным предпочтениям. Так, явка избирателей на выборы в Госдуму может составить от 48 до 51%. По оценке ВЦИОМ, «Единая Россия» может занять первое место, получив от 41 до 44%. Далее опрос дает КПРФ от 18 до 22%, ЛДПР – 10-13%, от 7 до 9% – у «Справедливой России – За правду» (СРЗП). Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Газета ВЗГЛЯД писала, на финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия. Выборы-2021: Мишустин поддержал идею единороссов, Зюганов завел блог на случай форс-мажора 14 сентября 2021, 08:40 Текст: Тимофей Изаров

«Единая Россия» сумела убедить главу правительства в необходимости отмены обязательного техосмотра автомобилей. Владимир Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на хакерские атаки против своих аккаунтов и завел резервный телеграм-канал на случай форс-мажора. «Единая Россия» добилась от главы правительства Михаила Мишустина поддержки своего проекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) автомобилей. Как заявил премьер-министр, инициатива «ЕР» освободит автовладельцев от часто излишней, а порой – неэффективной процедуры. Напомним, отменить техосмотр единороссы призвали на прошлой неделе. Оставить эту процедуру парламентарии предложили только в случае смены владельца транспортного средства или в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев ТО станет добровольным. Инициатива не коснется коммерческого транспорта, уточнили в партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг своей партии на тройке лошадей, передает ТАСС. Жириновскому при этом пришлось попросить аудиторию не размахивать партийными флагами, чтобы не пугать лошадей. Митинг проходил на ВТБ-Арене, расположенной в центре Москвы. Вслед за тем Жириновский произнес речь, посвященную главным образом революции 1917 года. Организаторов революции он подверг резкой критике. По словам лидера ЛДПР, незаконно «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в последнее время выросла интенсивность атак на его аккаунты в социальных сетях и микроблогах. «Чтобы не допустить потери связи, я создаю резервный Telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там!» – сообщается в действующем Telegram-канале Зюганова. «Инициатива «Единой России» по отмене обязательного ТО достаточно быстро получила активную поддержку со стороны правительства. Партия продемонстрировала, что в силах добиваться продвижения своих идей – что положительно скажется на ее электоральной поддержке», – полагает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Теперь вполне можно ожидать роста поддержки «ЕР» со стороны владельцев автомобилей. Нет сомнений, что значимая для миллионов граждан инициатива и появилась, и была одобрена в связи с избирательной кампанией – и она вызовет самую широкую поддержку», – в свою очередь отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. ЛДПР для финала своей избирательной гонки выбрала апелляцию к классической русской литературе и истории XX века, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, «эффектный приезд Жириновского на митинг отсылает к хрестоматийному гоголевскому образу: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?». При этом в своей речи Жириновский главной мишенью своей критики избрал коммунистов – как наследников большевиков, которые организовали переворот в октябре 1917 года, заметил собеседник. Впрочем, полагает Мартынов, аналогия неточна. «Нынешние коммунисты – не те ленинские большевики, которые будучи в абсолютном меньшинстве и имея самую малочисленную фракцию в дореволюционной Думе, сумели завоевать власть. Геннадий Зюганов на эту роль никак не подходит», – заметил Мартынов. Если с кем и можно сравнить КПРФ, так это с умеренными кадетами, использующими левую риторику, но на самом деле не готовыми к решительным действиям, полагает собеседник. Что касается заявлений самого Зюганова о хакерских атаках на свои аккаунты, то это вызывает удивление, добавил Мартынов. «У лидера Компартии нет репутации активного блогера. Поэтому нет даже уверенности, что руководитель КПРФ знает, как, собственно, функционируют эти аккаунты», – полагает эксперт. По его мнению, с помощью таких заявлений коммунисты в целом позиционируют себя в качестве объекта давления. «Говорят о том, что КПРФ атакуют, чтобы не допустить ее гарантированной победы на выборах, – заметил политолог. – Хотя голоса, которые КПРФ наберет через неделю, будут получены не столько благодаря подобным политтехнологическим приемам, сколько вопреки им». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Шмелева призвала изменить подход к аккредитации вузов 13 сентября 2021, 14:50 Текст: Елизавета Булкина

Изменение подхода к аккредитации снизит бюрократическую нагрузку на учебные заведения и поможет появлению новых образовательных программ, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе экспертной сессии с ректорами 70 вузов, представителями органов власти и Рособрнадзора. Она отметила, что введение бессрочной аккредитации, которая не основывается на проверке соответствия программ букве образовательных стандартов – один из важных шагов к этому в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия». Шмелева подчеркнула, что предусмотренные изменения смогут работать только при условии разработки разумных подходов к аккредитационным показателям, способу их оценивания в организациях и способу сбора информации для проведения оценки. Во главу угла, по ее мнению, следует ставить не удобство сбора и измерения для проверяющих органов, а связь с качеством подготовки. «Очень важным элементом должна являться оценка программ профессиональным сообществом, подтверждение значимости программы для развития кадрового потенциала региона, ключевых отраслей. Для этого при аккредитации могут учитываться результаты независимой оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации. Оцениваться должны содержание программ, инфраструктура, кадровый состав, но подходы и инструменты для оценки должны быть принципиально новыми», – подчеркнула руководитель «Сириуса». По ее словам, для вузов необходимо обеспечить учет данных, которые они предоставляют в рамках мониторингов ежегодно по вопросам образования, науки, инноваций. При этом образовательные учреждения не должны самостоятельно заполнять бумаги, необходима интеграция информационных систем Минобрнауки и Минцифры. Также при оценке качества образовательных программ необходимо учитывать специфику университетов и их программ. Для снижения нагрузки на университеты нужно избегать дублирования процедур аккредитации, лицензирования, контроля и надзора, пояснила Шмелева. «Изменения призваны снизить количество бумаг, которые готовятся перед проверками, создать возможности для оперативной разработки и реализации новых востребованных программ (в том числе в сетевой форме, в форме практической подготовки с участием нескольких образовательных, научных организаций, с предприятиями). Для студентов бессрочная аккредитация программ – своего рода гарантия стабильности, в том числе гарантия того, что профессорско-преподавательский состав будет озадачен, прежде всего, качеством занятий, а не подготовкой рабочих программ к грядущим проверкам», – сказала Шмелева. В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что подход к бессрочной аккредитации должен учитывать изменения в системе высшего образования, появление новых инструментов государственной политики. «Конечно же, мы хотели бы сделать более современной, удобной и понятной саму процедуру аккредитации. Отсюда два принципа: срочность и обсуждение новых аккредитационных показателей», – отметил министр. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России». «Зеленые» провели всероссийский экологический онлайн-марафон «Зеленый стрим» 13 сентября 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Российские «Зеленые» провели самое продолжительное мероприятие всей предвыборной кампании 2021 года – 24-часовой онлайн-марафон «Зеленый стрим», в нем приняли участие более 700 тыс. человек. 24-часовой онлайн-марафон «Зеленый стрим» охватил все часовые пояса России: от Курил и Камчатки до Калининграда. В нем приняло участие, по данным статистики YouTube и ВКонтакте, более 700 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте паритии. «Зеленый стрим» впервые объединил все экологическое сообщество страны на одной площадке. Опытных экологистов и тех, кто только начинает свой путь в экологичную жизнь, тех, кто ведет здоровый образ жизни, веганов, осознанных родителей. «Это самый необычный день в году, такого просто еще никто никогда не делал. Это серьезный знак того, что экологическое сообщество объединяется и запрос на решение экологических проблем очень силен», – говорит член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова. В ходе стрима российские экологи провели также первый 140-километровый плоггинг-забег в Красноярском крае. Его участники во время забега собрали более 3 кубометров пластика с дорог. «В основном, это пластиковые отходы, которые выбрасываются из окон проезжающего автотранспорта, – рассказал сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов. – Этой акцией мы хотели показать, что заниматься экологией нужно каждому. Надо начать с себя, хотя бы довезти пластиковую бутылку до ближайшей урны, а не выбрасывать на обочину». В ходе онлайн-марафона показали, как организована сортировка мусора в разных уголках планеты, провели тест-драйв электрокаров, продемонстрировали «вечный» двигатель – российское ноу-хау. Также были показаны журналистские расследования по экологическим проблемам Волгоградской области и Красноярского края, репортаж из самого большого в России частного приюта для животных «Душа бродяги» в Калужской области. Эксперты обсуждали развитие «зелёных» финансов, изменение климата, здоровое питание, новые тенденции «зелёной моды», экологического воспитания и т.д. Людмила Соколова, финалистка шоу «Голос» рассказала, как и почему она помогает приютам и почему брать взрослых собак из приютов – не страшно. Амбассадор Байкала Сергей Зверев рассказал о том, почему нельзя никому сейчас игнорировать экологические проблемы. Шеф-повар Сергей Синицын приготовил веганский завтрак, а джаз-певица Анна Акимова – веганский ужин. Эксперт НОМ оценил инструменты для общественного контроля за электронным голосованием 13 сентября 2021, 17:45 Текст: Елена Мирошниченко

Инструментов для общественного контроля за системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) более чем достаточно, считает эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ) в Севастополе, политолог Сергей Юхин. «Создан очень серьезный уровень защиты дистанционного электронного голосования от внутренних воздействий и внешних атак. Известно, что блокчейн, на которой и базируется новация, будет проявлять любые отклонения. Каждый гражданин в режиме реального времени сможет наблюдать за чистотой процесса на специальном портале. Кроме того, предусмотрены и другие площадки, на которых IT-специалисты и наблюдатели смогут вести постоянный мониторинг хода голосования: так, например, в ОП России будет работать специальная техническая группа», – приводит его слова пресс-служба на сайте НОМ. Эксперт добавил, что каждый желающий, обратившись в палату, сможет проверить, корректно ли учтен его «электронный голос». Сообщается, что в Севастополе на участие в выборах через ДЭГ зарегистрировалось более 19 тыс. избирателей. «Севастопольцы проявляют к этой новой форме голосования живой интерес: удобство и возможность реализовать активное избирательное право, не приходя на участок. При этом есть полная уверенность в том, что тайна голосования будет соблюдена: инструментов для общественного контроля за системой более чем достаточно», – отметил политолог. По данным ЦИК России, на участие в дистанционном электронном голосовании на 9.00 13 сентября подано 1 985 637 заявлений по Москве, 19 007 – в Севастополе, 48 327 – в Курской области, 45 983 – в Мурманской области, 116 484 – в Нижегородской области, 290 790 – в Ростовской области и 82 014 – в Ярославской области. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.