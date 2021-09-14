На полигон Брестский десантировались более 350 военных ВС Белоруссии и России В США предрекли истребителю Checkmate популярность на флоте Болгары не поверили в эффективность российских боевых роботов 14 сентября 2021, 14:45 Текст: Мария Бобылева

Читатели болгарского издания «Дневник», которые традиционно с недоверием относятся к российской технике, с сарказмом прокомментировали сообщение о том, что Россия применила боевые роботы в рамках учений «Запад – 2021». Так, министерство обороны России сообщало, что в учениях принимали участие роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Однако, болгарские читатели не поверили, что роботы могут выполнять задачу в реальных условиях и назвали их радиоуправляемыми игрушками, пишет «Московский комсомолец». Один из читателей, вспомнил старый анекдот еще советских времен о тракторе «Беларус» с вертикальным взлетом. Другой напомнил анекдот про русскую машинку для разрезания яблок на четыре части, которая в итоге резали их на три части, расходовала 100 литров топлива в час и ломалась каждые десять минут. «Страшнее российского робота только его пьяный экипаж», – ядовито пошутил пользователь с ником mitko11. Ему ответил другой участник дискуссии, который написал, что русские «стиральную машину сделать не могут, а боевых роботов – пожалуйста!». Еще один комментатор заметил, что русские роботы похожи на танки 1930-х годов. Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Судан анонсировал скорое подписание соглашения с Россией о военной базе 13 сентября 2021, 15:24

Фото: Ибрагим Ишак/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Судан рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения с Россией о военной базе «в ближайшее время» после внесения небольших изменений, заявил временный поверенный в делах Судана в Москве Онур Ахмад Онур. «Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», – заявил Онур, передает РИА «Новости». По его словам, все возможные изменения в соглашении обсуждаются на уровне российско-суданской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Онур также уточнил, что Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе. «Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе», – заявил он. Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран, а в июне министр обороны Судана принимал участие в Московской конференции по международной безопасности. На уровне министров двух стран «есть взаимопонимание» по этому поводу, сообщил временный поверенный. «Отношения между нашими странами хорошие во многих областях – в политике, экономике, культуре, а также в военной сфере… Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», – добавил Онур. Ранее источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы якобы получить от России экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В России впервые провели ночное массовое десантирование военных 12 сентября 2021, 10:06

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России, сообщило Минобороны России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники, передает РИА «Новости». «На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», – отметили в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что координация действий военных проведена с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники «захватили» полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО. В проведения десантирования под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления. Авиационное прикрытие выполнили Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ. Ранее Минобороны сообщили, что в подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Британцы испугались возможного нападения России 14 сентября 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express на фоне стратегических учений «Запад-2021» активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе Москвы. Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отметил рост обеспокоенности среди стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения России в ближайшем будущем. Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств. «Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на границах, им следует ожидать ответных действий», – считает GarryGo, добавив, что США все равно не хватит мужества развязать реальную войну. «Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?» – задается вопросами скептически настроенный читатель под ником Granchi, передает РИА «Новости». Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом. «Леопард не меняет пятен. Это стало понятно еще после событий в Крыму», – метафорично объяснил он. Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую «не следовало сносить». «Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс – ведь сейчас Евросоюз ставит заборы на границах прибалтийских стран», – подчеркнул Mk2. Учения «Запад-2021» представляют собой завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море 12 сентября 2021, 10:25 Текст: Евгения Шестак

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. «Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. На флоте уточнили, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты. «По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе. Ранее жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства. Армии пообещали более 240 современных танков до конца 2021 года 12 сентября 2021, 02:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», следует из опубликованной Минобороны информации. В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, передает РИА «Новости». Т-72Б3М – модернизированная версия основного боевого танка Т-72 с повышенной надежностью, подвижностью, и эргономикой. Модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием с улучшенной баллистикой, ресурсом и прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. Т-80БВМ – это глубокая модернизация танка Т-80БВ, оснащенного газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-90М «Прорыв» – новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Напомним, в июне в Минобороны планировали, что в 2021 году сухопутные войска России получат более 170 современных танков, в том числе боевые танки Т-90М «Прорыв». В марте американское издание The National Interest назвало российский танк Т-90М «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Арестован поставлявший часы для боевого комплекта «Ратник» предприниматель 13 сентября 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в суде. «В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщил источник ТАСС. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Согласно сведениям «Коммерсанта», Когтенков, возглавляющий ООО «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн», мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник». Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта. Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане. Ранее в Ростехе рассказали, что часы, способные работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов после ядерного взрыва, войдут в состав военной экипировки «Ратник». Организованы поиски заблудившегося в Кировской области военного 12 сентября 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Командование Кировского гарнизона и правоохранительные органы разыскивают 24-летнего военнослужащего, пропавшего с оружием без боезапаса в лесу в Кировской области рядом с воинской частью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Командованием Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным пресс-службы ЦВО, «по предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился». «Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», – добавили в округе. Напомним, в мае 2019 года награжденного Георгиевским крестом контрактника осудили за самовольное оставление места службы на восемь лет. Подразделения Балтфлота отработали маневренную оборону на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 15:59 Текст: Вера Басилая

Подразделения Балтийского флота на полигоне Правдинский Калининградской области отработали ведение маневренной обороны с применением авиации на учениях «Запад-2021», где участвовали около 3 тыс. военных и 250 единиц техники. По сценарию эпизода, истребители Су-27 в ходе воздушного боя расчистили воздушное пространство и обеспечили превосходство в воздухе. Затем фронтовые бомбардировщики Су-24 ударили по командным пунктам, полевым складам вооружения и тылового имущества. Еще один удар по позициям условного противника нанесли самолеты морской авиации Балтийского флота Су-24 и Су-30СМ. Летчики выполнили имитацию бомбометания с пикирования авиационными бомбами ФАБ – 250, передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Затем после остановки условного противника перед передним краем всеми силами и средствами объединения по ним был нанесен сосредоточенный огневой удар. «Поражение выявленного «неприятеля» осуществлялось комплексно, при этом действия авиации чередовались с нанесением поражения ракетными войсками и артиллерией. Точечно уничтожались выявленные средства разведки и колонны бронетехники условного противника, осуществляющие выдвижение в пределах досягаемости ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня «Ураган», – рассказали в военном ведомстве. Работу артиллерии поддержали экипажи вертолетов огневой поддержки Ми-24. Огонь по имитированным воздушным целям вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска», а также переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». Танковые подразделения поразили живую силу и бронетехнику наступающего противника с использованием приема «танковая карусель», выработанного благодаря опыту военной операции в Сирии. Ранее сообщалось, что боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021». Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии 13 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Совместные военные учения – это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений «Запад – 2021». Он добавил, что «тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне». «Это сотрудничество также будет развиваться», – заверил он, передает ТАСС. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад» 13 сентября 2021, 10:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусские, российские и казахстанские военные отработали ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне в рамках стратегических учений «Запад-2021», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. «Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 метров. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения», – передает ТАСС сообщение белорусского ведомства. По замыслу учений, спецназ должен был захватить площадку для высадки десанта. «Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 метров на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», – добавили в минобороны. Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага. Учения танковой дивизии ЦВО с участием 2,5 тыс. военных стартовали под Челябинском 13 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка 2,5 тыс. военнослужащих приступили к двусторонним тактическим учениям танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, сообщила пресс-службы округа. «Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели. К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО. В ходе практических действий танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, вводя противника в заблуждение относительно истинного направления удара и затягивая его подразделения в огневые мешки в условиях радиоэлектронного подавления и активного применения беспилотной авиации. На завершающем этапе танкисты уральской танковой дивизии проведут скоростные марш-подходы – маневры по ускоренному переходу из походного положения в боевой порядок для наступления.

Уточняется, что завершатся учения уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из штатного 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3 на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров. Ранее военные России, Белоруссии и Казахстана выполнили ночное десантирование на учениях «Запад». Легкий танк «Спрут» проверили на прочность 14 сентября 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили в Ростехе. «В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, «Спрут» успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг – сброс машины с самолета», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования, передает РИА «Новости». «Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного «Спрута». Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета», – сообщил заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев. Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки «Спрута» на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он. Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси разработана и создана ПАО «Курганмашзавод». «Спрут» вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк. Ранее плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море.