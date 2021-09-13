Власти Москвы назвали условие введения масштабной системы распознавания лиц в школах

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах Москвы, но в некоторых из учреждений по согласию родителей могут провести эксперимент, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», – передает ТАСС слова Раковой.

Она подчеркнула, что такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.

По словам Раковой, власти Москвы не планируют полностью переводить учебные заведения города на дистанционное обучение.

«Никогда дистанционное обучение не сможет заменить очное. Но в некоторых ситуациях перед нами стоял выбор не между очное или дистанционное, а либо взрывной рост заболеваемости и, как следствие, смертности, или дистанционное образование. <...> Планов на переход на дистанционное образование у нас нет, но для определенных категорий ребят это уникальная, по сути дела, возможность сохранить обучение, не отставая», – сказала Ракова.

Она напомнила, что почти весь 2020 год старшеклассники учились дистанционно. при этом к осени специалисты существенно доработали систему МЭШ. Всего за время дистанционного обучения было проведено 17 млн онлайн-уроков, в которых одновременно принимали участие до 600 тыс. школьников.

«Как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы сразу приступили к очному режиму обучения», – подчеркнула заммэра.

«В любом случае ковид от нас никуда не ушел. Дети уходят на карантин, как только в классе появляется заболевший. И сейчас у них есть возможность не прекращать обучение, находясь на карантине. В этом году с 1 сентября дети уже две недели учатся очно, и чуть более 1% классов – это немного – находятся на сегодняшний день на карантине и продолжают обучение наравне с ребятами из своей параллели», – сказала Ракова.

По ее словам, на дистанционном обучении также могут находиться дети, которые по другим причинам находятся в больницах, а также на спортивных сборах. Заммэра также отметила, что дистанционное образование в Москве не заменит очное.

Ранее в России запланировали создать единую систему видеонаблюдения.