Глава МИД Катар прибыл в Кабул

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12 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 18:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob
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12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера.
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Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти.
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Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила.
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава МИД Катар прибыл в Кабул
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Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Кабул, заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан*» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.
«Да, подтверждаю», – ответил он на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы* объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Киев объявил о фактическом нахождении Украины в состоянии войны
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Украина фактически находится в состоянии третьей мировой войны, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство», – приводит слова вице-премьера Украины РИА «Новости».
По мнению Стефанишиной, «очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов». «Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию», – сказала вице-премьер Украины на форуме YES Brainstorming.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что огульные заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщиком
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У Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Если он (Газпром – прим. ВЗГЛЯД) будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», – цитирует Витренко «Интерфакс».
В таком случае европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта, что будет ставить под вопрос надежность транзита по ее территории.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Байден удивил странным жестом на церемонии памяти жертв 11 сентября
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе церемонии памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке сделал странный жест, сообщил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг.
Глава американского государства в ходе траурной церемонии стянул маску на подбородок и крикнул на кого-то в толпе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Спайринга в Twitter.
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Журналист не уточнил, что именно сказал при этом Байден.
В сентябре Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
Водитель автобуса высадил пассажиров ради молитвы в Хабаровске
Пассажиров нескольких автобусов в Хабаровске попросили выйти из машин, чтобы совершить молитву – намаз, сообщают СМИ.
Одна из местных жительниц опубликовала видеозапись, на которой зафиксировано, как ее попросили покинуть транспортное средство, пишет «Подъем» в своем Telegram-канале.
Мужчина за рулем пояснил, что ему нужно помолиться. На остановке высаженная женщина встретила других возмущенных пассажиров, их также высадили из автобуса.
По данным «Комсомольской правды», одного водителя отстранили от работы. Сейчас проводится проверка.
Новый эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
В Китае в субботу был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа, передает «Интерфакс».
В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.
В конце августа посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса, обвинив США в попытке «сделать Китай козлом отпущения». Китай также призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID.
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В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России
Существуют документальные подтверждения вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
Атаку беспилотника назвали причиной взрыва нефтебазы в Донецке
На нефтебазе в Донецке произошел взрыв, причиной стало взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Сам беспилотник рухнул недалеко от эпицентра взрыва, сообщил собеседник «Интерфакса».
«С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12.30 (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 тыс. 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом», – цитирует Безсонова ТАСС.
О взрыве ранее сообщал глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин.
Между тем в МЧС республики сообщили, что пожарные тушат пожар на нефтебазе.
«В 12.39 (совпадает с мск) на линию «101» поступила информация о пожаре в Кировском районе на госпредприятии «Топливная компания «Нефтебаза». На место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному номеру вызова. На данный момент происходит ликвидация пожара», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В июле руководитель ЛНР Леонид Пасечник предупреждал, что ВСУ занимаются подготовкой теракта с помощью ударного беспилотника.
В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»
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Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.
По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина».
Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер.
«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.
Он подчеркнул, что это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», – цитирует «Страна.ua» Данилова.
Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины.
Ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка сообщила, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине.
В октябре 2020 года языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
В России впервые применили навесной огонь из БМД
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Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России.
«На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан».
Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД.
БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км.
Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков».
Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.
Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу
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Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита.
«Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.
«Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков.
По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира.
«В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины.
Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева
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Экс-президент США Дональд Трамп во время боксерского боя во Флориде между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом назвал фантастическим российского боксера Сергея Ковалева.
Трамп взял на себя функции комментатора серии боксерских боев, которые проходят в его домашнем штате Флорида. Перед встречами Трамп вспоминал о знаменитых поединках прошлого, передает РИА «Новости».
Когда речь зашла о мексиканском борце Канело Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11 раунде. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» – задался вопросом Трамп.
По его словам, люди «не были так уверены насчет того боя».
Ковалев, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, в начале года должен был провести поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. Россиянин настаивает на том, что не принимал запрещенные препараты целенаправленно.
В 2019 году Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Канело Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
На Украине пожаловались на очень высокую стоимость импортируемого газа
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Украина вынуждена закупать газ по «очень высокой цене», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming.
«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы) импортируем газ на Украину», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава Нафтогаза утверждает, что на данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 млрд кубометров газа, при этом уже был превышен установленный правительством план с показателем в 17 млрд к началу отопительного сезона, сообщает телеканал «Украина 24».
По словам Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 млрд кубометров. «То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев», – пообещал он.
По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 млрд кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года данный показатель составлял почти 26,5 млрд кубометров.
Накануне Витренко допустил, что Газпром якобы может ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. В субботу в Раде признали, что Украина переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок.
Опубликован первый рассекреченный Байденом документ по терактам 9/11
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый документ из списка рассекреченных президентом Соединенных Штатов Джо Байденом по терактам 11 сентября 2001.
«Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года», – приводит ТАСС текст пояснения, опубликованного на сайте ведомства.
Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято.
В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.
Накануне потерявший сестру при теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Майкл Иззон заявил о необходимости раскрыть засекреченные документы, которые могут пролить свет на якобы причастность Саудовской Аравии к этому событию.
В субботу в Нью-Йорке прошла церемония в память событий 11 сентября. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что угроза «экспорта терроризма» в США существует, но она меньше, чем 20 лет назад, когда произошло крушение башен-близнецов в Нью-Йорке. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года режим чрезвычайного положения.
Напомним, 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.
Химик оценил вероятность смертельного отравления арбузом
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Отравления арбузами происходят регулярно, но это никогда не приводит к летальным случаям, заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.
«То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – рассказал Мустафин в беседе с телеканалом Рен ТВ.
Говоря о так называемом арбузном отравлении, в результате которого в Москве 10 человек пострадали и двое умерли, эксперт подчеркнул, что не все отравившиеся ели арбузы. В связи с этим он предположил, что виною могут быть средства дезинфекции.
«Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», – рассказал Мустафин.
Он отметил, что подобные средства могут представлять опасность, если не соблюдать при их использовании правила безопасности.
«Если это будет использовать непрофессионал, то действительно это может привести к летальным последствиям», – отметил доктор химических наук.
Ранее сообщалось, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления.
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