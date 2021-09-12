В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами

Байден заявил об ошибочности попыток США объединить Афганистан

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает ошибочными предпринимавшиеся Вашингтоном попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после ликвидации лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

«Если бы вы только кому-нибудь сказали (когда США начинали свою операцию в Афганистане), что мы будем тратить по 300 млн долларов в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России) была уничтожена», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Может ли [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России) вернуться? Да. Но знаете – она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть [террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещена в России), и оставлять там свои войска? Да ладно вам», – добавил Байден. Запись общения Байдена с журналистами опубликовал на своем сайте телеканал C-SPAN.

По словам главы Белого дома, большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал Байден. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – считает президент Соединенных Штатов.

Ранее Байден назвал вывод войск США из Афганистана логичным и правильным решением. Он напомнил, что Соединенные Штаты начали операцию в Афганистане с целью уничтожить «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и ликвидировать ее лидера Усаму бен Ладена. По словам Байдена, эти задачи якобы давно выполнены.

Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

До прихода талибов* Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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