Летевший из Турции во Владивосток аварийно сел в Красноярске

Захарова заявила о связи всех разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном

Вызов американского посла Джона Салливана в МИД связан с поддержкой США «Умного голосования» – проекта ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», – сказала дипломат эфире «Радио России», передает РИА «Новости».

По ее словам, все участвовавшие в разработке приложения «Умное голосование» компании так или иначе связаны с Пентагоном.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.

Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.

В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы.