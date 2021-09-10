Польша признала провал в попытках остановить реализацию «Северного потока – 2»

Позиция Варшавы по отношению к проекту «Северный поток – 2» не изменилась, однако его реализацию не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат «Веймарский треугольник»).

Рау заявил, что «в действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции», однако Варшаве «не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», передает ТАСС.

По словам министра, он «выразил надежду» на «поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе», который, по его мнению, возник в результате завершения проекта, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы «потенциальные последствия этого решения (строительства «Северного потока – 2») были остановлены».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.