Эксперт оценил преимущества создания общего рынка нефти и газа с Белоруссией Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран Лукашенко объяснил проблему введения единой валюты Союзного государства 10 сентября 2021, 00:08 Текст: Антон Антонов

Проблема введения единой валюты в Союзном государстве заключается не в определении самой валюты, а в том, где будет расположен эмиссионный центр, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как подчеркнул глава Белоруссии, «вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы». Лукашенко отметил, что и ЦБ России, и Нацбанк Белоруссии «в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить», так как ни одна из сторон «не готова к этому». Поэтому лидеры России и Белоруссии «отложили эту проблему в сторону». «Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко, отметив, что «вопрос не в валюте». Он заявил: «Будет доллар, евро или рубль российский – вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр». По его словам, «здесь есть определенные проблемы». «Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом (Путиным) решим эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что о единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику.

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией 9 сентября 2021, 21:46

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин. «До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 9 сентября 2021, 21:52

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства. «Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина. «В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер. По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными. «Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента. «В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Названа дата одобрения пакета новых интеграционных документов России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России. «Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Сообщается, что «на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета», после чего документы отправятся на утверждение президентам России и Белоруссии». Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле 9 сентября 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС. Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. «В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – заявил президент России. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Политолог: Россия и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США 9 сентября 2021, 23:20

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, заявил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии 9 сентября 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, заявил глава российского государства Владимир Путин. Он не исключил такой возможности, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Лукашенко прибыл в Москву 9 сентября 2021, 11:33

Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, во второй половине дня в Кремле пройдут переговоры белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику, передает БелТА. Указывается, что одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Отмечается, что основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции. Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике 9 сентября 2021, 22:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным 9 сентября 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили белорусские СМИ. Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Путин назвал цену на газ для Белоруссии 9 сентября 2021, 22:17

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, она даже не будет индексироваться на уровень инфляции, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил глава российского государства, на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле удалось достигнуть договоренности «по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители». Путин подчеркнул, что стороны смогли выработать взаимоприемлемые подходы. Так, по словам российского президента, «цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года». Он сообщил, что «на 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов», Москва «даже не индексирует для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», передает ТАСС. Напомним, Путин также анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией. Он сообщил, что Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут соответствующий документ. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Глава Росатома посетил строительную площадку Белорусской АЭС 9 сентября 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев посетил с рабочим визитом строительную площадку энергоблока №2 Белорусской АЭС и обсудил с генподрядчиком реализацию проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации. В ходе поездки Лихачев ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ – «горячей» обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с сооружением энергоблока, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов», – отметил Лихачев. Он добавил, что в ближайшее время завершится процесс «горячей» обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», запланированного на 2021 год. Напомним, в июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом он не исключил строительство второй АЭС. «Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. В апреле общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивалась в 80%. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. 13 января первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на 100% мощности. Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией 9 сентября 2021, 22:05 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией. «Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС. Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.