|
|
В Приднестровье назвали причину автоблокады со стороны Украины
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики.
«Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах.
С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии.
В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тысяч граждан республики у 80 тыс. есть гражданство Украины.
«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины».
«Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба.
Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба.
Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддежку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с России – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья.
Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику.
По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. Будет сложно доказать Украине неправильность такого одностороннего действия», – полагает экс-спикер парламента ПМР.
«Показать Украине силу Приднестровье не может, – констатировал собеседник. – Единственное, что мы можем, – взывать к переговорным и правовым механизмам, к какому-то гуманитарному решению».
Добавим, что на переговорах Санду и Козака в середине августа представитель России отметил, что приднестровский вопрос является внутренним делом Молдавии, но Москва готова помочь в его разрешении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей
Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости».
«Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся.
«Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька.
«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko.
«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko.
«В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров.
«Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины... подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva.
«Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Пушков заявил о провале визита Зеленского в США
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана.
«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал.
«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Зеленский пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.
«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал президент.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.
В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским
|
|
«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений.
«Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник.
Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог.
Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог.
«Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник.
Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»
|
|
Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти», – передает РИА «Новости» слова министра.
По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».
«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр.
Лавров заявил также, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». «...Безальтернативность минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения», – сказал Лавров.
«Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и Соединенными Штатами по продолжению транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба политика.
Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.
Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – продолжала пресс-служба.
Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал обсудить с США остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет»
|
|
Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США.
«Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично».
Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу».
«Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.
Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт.
Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он.
«Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский.
Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский.
При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России
|
|
Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в противостоянии «агрессии» России, проведении военных реформ на Украине, обеспечении «безопасности в Черном море», кибербезопасности и обмене разведданными, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Остина, «рамочное соглашение» позволит «расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты», в число которых входит «противостояние российской агрессии», а также «осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными», передает ТАСС.
Кроме того, как отметил Остин, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне – это соглашение «в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки», которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.
«Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой», – заявил Остин. «США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать ее евроатлантические устремления», – добавил глава Пентагона.
В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения «еще одним очень важным шагом на пути к укреплению» сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее», – добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.
Накануне Зеленский приехал на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Ранее во вторник глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе якобы не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским
Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет, сообщил Белый дом.
Как говорится в расписании Байдена на предстоящий день, президент США примет Зеленского в Овальном кабинете, встреча «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.
Следом за этим в расписании Байдена идет еженедельный экономический брифинг, передает РИА «Новости».
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Шарий: Власти Украины пытаются превратить страну в КНДР
|
|
«Дай украинским властям волю, они бы заблокировали весь интернет и вместо него создали бы свой «укрнет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее Киев призвал Google блокировать российский контент для украинцев в YouTube и привлечь к этому «независимых» украинских редакторов.
«Блокирование неугодного контента – это отдельный кейс украинской политики», – отметил политик, блогер Анатолий Шарий. «Теперь вице-премьер Федоров сказал, что украинские власти собираются блокировать российский контент, потому что «между Россией и Украиной идет война». Это бред. Я думаю, что в Google отнесутся к этому предложению тоже как к бреду больных людей», – считает он.
Собеседник отметил, что «в мире есть масса стран, между которыми ведутся территориальные и другие конфликты». «А теперь представьте, что у каждой такой страны есть специальный представитель в YouTube и других сервисах. В результате индийским пользователям запретят слушать пакистанскую музыку, а в Аргентине запретят британский контент и так далее, – пояснил Шарий. – До такого еще не додумывалась ни одна страна в мире, кроме Украины».
«По сути, они создают на своей территории вторую Северную Корею в самом ужасном смысле. Более того, они не стесняются показывать украинцев полными дегенератами. Ведь Федоров разговаривал не с каким-нибудь «мальчиком» в корпорации, а с вице-президентом Google, который прекрасно знает о том, что контент выдается пользователям в зависимости от их предпочтений. Дай украинским властям волю, они бы заблокировали весь интернет, и вместо него создали бы какой-нибудь «укрнет», – уверен блогер.
Шарий напомнил, что «в свое время украинские власти утверждали, будто введение квот на русский язык продвинет украинскую музыку, фильмы и культуру». «Но не вышло. Такой примитивный подход не дает желаемого эффекта», – уточнил он.
«Если открыть музыкальный интернет-сервис Spotify и взглянуть на предпочтения украинских слушателей, то в топе будут российские исполнители. Такова реальность, – констатировал Шарий. – Если вы не можете создать ничего путного в медиа-сфере, допустим, не получаются у вас песни, так делайте трактора».
Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американской корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Федоров назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, «когда на Украине идет война». «Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – добавил вице-премьер, который находится в США в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.
Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина предъявила свои требования Западу за запуск «Северного потока – 2»
|
|
Вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2», заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Украинская сторона выступает против газопровода, Западу необходимо проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс», сказал Мельник в интервью Die Welt, передает РИА «Новости».
«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», – заявил он.
По его словам, Киев видит угрозу в реализации проекта, потому его необходимо остановить.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
На Украине решили обсудить с США остановку «Северного потока – 2»
|
|
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток – 2» все еще можно остановить.
«Даже несмотря на то, что он (проект «Северный поток – 2») может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», –заявил Витренко Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал недостаточным одно лишь присутствие НАТО в Черноморском регионе
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно.
«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры», – сказал Зеленский во время своего визита в США, его слова приводит телеканал «Украина 24».
Он отметил, что в данный момент НАТО говорит лишь «о присутствии» сил альянса в регионе.
«Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», – сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Он заявил, что план определяет видение развития страны на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба» и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Украинский лидер выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этой задумки.
Зеленский начал встречу с Байденом с обсуждения «Северного потока – 2»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой Джо Байденом упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики, сообщила пресс-службе Белого дома.
В свою очередь Байден пообещал, что обсудит с Зеленским поддержку реформ на Украине со стороны США, а также диверсификацию энергетического сектора Украины, передает ТАСС.
«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться будем вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», – написал перед встречей Зеленский в Twitter.
Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram, что «перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ, после этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу».
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.
Украине посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО
Украина должна отказаться от идеи вступления в Евросоюз и НАТО и заняться «вестернизацией», исходя из национальных интересов, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
Загородний в своей статье для издания «Главред» оценил реакцию украинцев на слова экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что стране нужно 20 лет для вступления в ЕС. При этом он отметил, что украинцы упустили ее оговорку: «Киеву нужно ждать исторического момента».
«То есть, черт знает, когда, и то неточно. Еще и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет», – заявил Загородний.
Он добавил, что страны Балтии попали в ЕС, потому что это не было важным для России, а вот Украина для нее – принципиальный вопрос. Загородний рекомендует использовать имеющиеся возможности и не думать о вступлении куда-то. Тем более, по словам самой Керсти Кальюлайд, это проблематично, пока у Украины есть неподконтрольные территории.
Загородний привел в пример Турцию, которую не принимали в ЕС, а она развилась сама, именно в направлении своих интересов.
«Турция провела индустриализацию согласно своим интересам и стала крупным игроком на уровне того же ЕС. Теперь вокруг Турции уже бегают европейцы с просьбой учесть их интересы. Так поступают взрослые люди, которые не ищут новый объект поклонения и работают на свой интерес. Мы тоже можем стать более крупным игроком в том же ЕС, чем нам хотят навязать», – считает эксперт.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.