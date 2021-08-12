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Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

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    Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

    Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву    12 августа 2021, 12:36
    Фото: Maia Sandu/Facebook
    Текст: Елена Лексина,
    Анастасия Куликова

    Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?

    В среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в рамках рабочего визита в Кишинев встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

    После переговоров Козак заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь в урегулировании кризиса. В свою очередь Майя Санду заверила Россию, что блокады Приднестровья не будет. Кроме того, Россия и Молдавия договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам.

    Также Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье Оперативная группа российских войск. «Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии», – приводит его слова ТАСС.

    В ответ Санду заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию проблемы Приднестровья. Глава республики отметила, что у Молдавии и России обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран и их граждан.

    Напомним, ранее Санду уже заявляла, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт».

    По мнению директора кишиневского Института эффективной политики Виталия Андриевского, российско-молдавские переговоры прошли в позитивном ключе. Он отметил, что для Молдавии принципиально важно договориться о свободном доступе своей продукции на российский рынок.

    «Кроме того, между Россией и Молдавией все еще сохраняется соглашение о свободной торговле в рамках СНГ, действие которого Москва периодически приостанавливает из-за евроинтеграции Молдавии», – напомнил эксперт. «Если сторонам действительно удалось достигнуть договоренностей о взаимном снятии ограничений на продукцию, то это большой прорыв», – уверен Андриевский. Политолог предположил, что

    «России нужно было найти политический повод для переговоров, и им стало обязательство Молдавии не блокировать Приднестровье».

    «При этом самое интересное то, что несмотря на слухи, здесь никто и не собирался устраивать блокаду, – рассказывает Андриевский. – Приднестровские товары свободно проходят через Молдавию и идут в другие страны, но под молдавской маркой. При этом Кишинев не забирает прибыль у Тирасполя».

    Единственная проблема, по мнению собеседника, которая беспокоит некоторых людей в Приднестровье – это «совместные молдавско-украинские пограничные и таможенные посты по периметру непризнанной республики». «Это делается для того, чтобы остановить поток контрабандных товаров через Приднестровье на Украину. Думаю, никто не заинтересован в том, чтобы Приднестровье стало черной дырой, через которую бесконтрольно идет контрабанда», – полагает эксперт. «Поэтому никакой блокады на самом деле нет и не планировалось», – убежден он.

    Что касается разрешения приднестровского вопроса, то политолог обратил внимание на заявление Козака о том, что это внутреннее дело Молдавии и Приднестровья. «В этом плане Санду подчеркнула свое намерение решать проблему только мирным путем. С точки зрения Кишинева, в перспективе может появиться единое таможенное пространство, затем общее финансово-экономическое пространство, и лишь затем – реинтеграция республики в состав Молдавии», – указал эксперт.

    Также встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву. «Но некоторые проблемы остаются нерешенными. В первую очередь это касается утилизации боеприпасов в Колбасне. В этом заинтересованы не только Молдавия и Приднестровье, но и Россия, поскольку эти склады могут взорваться. Поэтому очень важно утилизировать их. А затем, конечно, встанет вопрос о выводе ограниченного контингента российских войск, сопряженного с урегулированием конфликта», – пояснил Андриевский.

    Также он полагает, что подавляющее большинство политиков в Молдавии восприняли приезд Козака и итоги переговоров доброжелательно. «Есть, конечно, и противники сближения Молдавии с Россией, кроме того, есть системная оппозиция, которая просто критикует молдавскую власть. Но я уверен, что большая часть истеблишмента готова налаживать взаимовыгодные отношения с Россией», – подытожил Андриевский.

    «Думаю, встречу Козака с Санду нельзя назвать полноценными переговорами. Это скорее разговор на бегу и первая встреча после прошедшего цикла президентских, а потом досрочных парламентских выборов в стране с огромным количеством проблем, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. –

    Но теперь есть вероятность выхода Молдавии из внутриполитического и экономического кризисов». 

    «По итогам встречи были заявлены, с одной стороны, дежурные фразы, а с другой – мы их не слышали более десяти лет. Обсуждались и цены на газ, и утилизация боеприпасов, и приднестровская проблематика. И когда Козак заявил, что «проблема Приднестровья – это внутренняя проблема Молдавии», он таким образом, как сейчас выражается молодежь, потроллил некоторых журналистов и политиков, которые привыкли везде видеть руку Кремля», – отметил политолог.  

    «В целом отношения между Москвой и Кишиневом откатились на 18 лет назад, когда президентом республики был Воронин. В Молдавии, безусловно, найдутся такие, кто раскритикует Санду за встречу с Козаком. Но критика будет звучать лишь от диванных экспертов и сторонников Додона, чья команда осталась не у дел после поражения на выборах. С другой стороны, теперь есть маленькая надежда на регулярные и содержательные переговоры между странами», – допускает Мартынов.

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