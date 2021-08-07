Молдавия оказалась в женских руках

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7 августа, суббота  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
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Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Молдавия оказалась в женских руках

    Наталья Гаврилица будет управлять правительством только с оглядкой на президента Майю Санду    7 августа 2021, 10:15
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Она является сторонницей президента Майи Санду. В числе внешнеполитических приоритетов связи с Россией у нового премьера лишь на четвертом месте. Как изменятся отношения между Россией и Молдавией, когда власть в Кишиневе оказалась полностью сосредоточена в руках проевропейски настроенных политиков?

    В пятницу парламент Молдавии большинством голосов – 61 – утвердил новый состав правительства во главе с 43-летней Натальей Гаврилицей. Доверие кабинету оказала правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), поддерживающая проевропейски настроенного президента Майю Санду, в правительстве которой Гаврилица работала в 2019 году министром финансов. Новый премьер считается давней соратницей 49-летней Санду и была ее заместителем по PAS. С избранием на должность президента в ноябре прошлого года Санду должна была оставить партийный пост.

    Лидеры блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, шесть депутатов от партии «Шор» также не поддержали его.

    Отметим, что в стране увеличилось количество министерских портфелей – с 9 до 13. Самостоятельный статус получили министерство здравоохранения, образования, культуры, окружающей среды, транспорта, труда и соцзащиты, а также регионального развития и инфраструктуры. Торжественная присяга нового кабинета состоялась в здании администрации президента. Указ о назначении был подписан немедленно. Теперь на постсоветском пространстве Молдавия оказалась второй страной после Эстонии, где два высших государственных поста занимают женщины.

    Наталья Гаврилица закончила в 2005 году учебу на факультете Гарвардского университета – в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. У нее степень магистра госполитики. В 2009–2013 годах работала старшим консультантом, а затем портфельным менеджером в международной консалтинговой компании Oxford Policy Management. Также она была сотрудником Всемирного банка и аппарата Еврокомиссии. С ее избранием на должность премьера в стране закончился политический кризис, который начался в 2019 году после парламентских выборов. Долгое время депутатам не удавалось утвердить правительство. Только после досрочных выборов в начале июля и уверенной победы на них пропрезидентской партии Санду получила полную власть без необходимости заключать коалиционные соглашения с другими партиями и поставила во главе правительства своего человека.

    Новый кабинет министров, по словам премьера, будет проводить «активную и достойную внешнюю политику» и развивать отношения с основными партерами. В числе приоритетов Румыния, Украина, США. Россия – лишь на четвертом месте. Ранее Гаврилица пообещала налаживать эффективный диалог с Москвой, чтобы расширить экспорт молдавской сельхозпродукции, подписать новый договор на импорт российского газа, решить проблемы молдавских трудовых мигрантов. Она отметила необходимость активизации переговоров по Приднестровью и выводу из региона Оперативной группы российских войск.

    Лидер «Партии коллективного действия – Гражданский конгресс» Марк Ткачук говорит, что в расстановке внешнеполитических приоритетов Гаврилицы «нет никаких сюрпризов». «Это правительство ориентируется на Европу.

    И тот факт, что премьер вообще упомянула Россию – это, говоря не без иронии, большое концептуальное достижение для PAS»,

    – подчеркнул политик.

    Россия не может быть на первом месте среди внешнеполитических приоритетов Молдавии, которая подписала соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, в свою очередь считает глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский. Первостепенное значение связей с Румынией и Украиной он объяснил фактором соседства. «Молдавия заявила, что она открыта миру и будет сотрудничать с Западом и Востоком. Главное, чтобы такое сотрудничество было. А то, на каком месте та или иная страна в приоритетах – это не столь принципиально», – говорит политолог.

    По его словам, Молдавия заинтересована в «нормальных торгово-экономических отношениях с Россией». «Мы не видим причины, почему Россия вводит против нас те или иные ограничения. В этом, безусловно, политическая, а не экономическая составляющая, что нас не устраивает. И мы хотели бы договориться по этим вопросам с Россией. Это же касается и проблемы мигрантов. В странах Евросоюза наши мигранты уже могут пенсию получать, поэтому мы хотим, чтобы наши граждане, которые работают в России, знали свои права и чтобы их статус был защищен двусторонними договорами», – пояснил Андриевский.

    Он также считает, что озвученные премьером требования, в том числе по поводу вывода российских военных с территории Приднестровья и отказе платить долги ПМР за газ, «не антироссийские». «Национальные интересы Молдавии не противоречат национальным интересам России. Если Россия будет постоянно отталкивать Молдавию, искать какие-то придирки, то со временем желание Кишинева наладить двусторонние отношения может иссякнуть», – считает собеседник.

    Андриевский считает главным преимуществом нового правительства то, что «оно пока не врет и не ворует». По его словам, Гаврилица неплохой финансист: «У нее за плечами западная школа. Гаврилица и ее министры – молодые, умные и говорящие по-английски люди». 

    Политолог не исключает, что кабинет министров может стать правительством «новых технократов». Однако он видит и ряд недостатков у нового кабмина. «Минус этой команды в том, что они не признают чужих. Они работают только с теми, кого знают. А чужих, которые могут быть профессионалами, боятся. Они немного изолированы от общества», – посетовал эксперт. Недостаток опыта управления он также назвал слабостью нового кабинета министров.

    О том, что у нового правительства есть «гигантский кредит доверия», говорит и Ткачук. «Расчет избирателей PAS нацелен в первую очередь на получение результатов репрессивного свойства по борьбе с коррупцией, а не на решение социально-экономических проблем. Хотя именно социальные проблемы являются основными. О них, несомненно, споткнется правящее большинство», – полагает политик.

    При этом он считает повестку нового правительства не амбициозной, а предсказуемой, повторяющейся из года в год. «Это программа-минимум, которую брали на себя все молдавские правительства за последние 20 лет. Поскольку программа скромная, то и особых промахов быть не может. Также они демонстрируют определенную геополитическую скромность в восточном направлении», – пояснил политик. 

    Собеседник прогнозирует, что для решения основных проблем правительству придется полагаться на помощь извне. «Программа нового правительства выглядит очень наивной и поверхностной. С трудом верится, что обещания Гаврилицы могут привести к тем системным изменениям, в которых нуждается Молдавия», – говорит Ткачук.


     
     
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