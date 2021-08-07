Молдавия оказалась в женских руках

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Она является сторонницей президента Майи Санду. В числе внешнеполитических приоритетов связи с Россией у нового премьера лишь на четвертом месте. Как изменятся отношения между Россией и Молдавией, когда власть в Кишиневе оказалась полностью сосредоточена в руках проевропейски настроенных политиков?

В пятницу парламент Молдавии большинством голосов – 61 – утвердил новый состав правительства во главе с 43-летней Натальей Гаврилицей. Доверие кабинету оказала правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), поддерживающая проевропейски настроенного президента Майю Санду, в правительстве которой Гаврилица работала в 2019 году министром финансов. Новый премьер считается давней соратницей 49-летней Санду и была ее заместителем по PAS. С избранием на должность президента в ноябре прошлого года Санду должна была оставить партийный пост.

Лидеры блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, шесть депутатов от партии «Шор» также не поддержали его.

Отметим, что в стране увеличилось количество министерских портфелей – с 9 до 13. Самостоятельный статус получили министерство здравоохранения, образования, культуры, окружающей среды, транспорта, труда и соцзащиты, а также регионального развития и инфраструктуры. Торжественная присяга нового кабинета состоялась в здании администрации президента. Указ о назначении был подписан немедленно. Теперь на постсоветском пространстве Молдавия оказалась второй страной после Эстонии, где два высших государственных поста занимают женщины.

Наталья Гаврилица закончила в 2005 году учебу на факультете Гарвардского университета – в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. У нее степень магистра госполитики. В 2009–2013 годах работала старшим консультантом, а затем портфельным менеджером в международной консалтинговой компании Oxford Policy Management. Также она была сотрудником Всемирного банка и аппарата Еврокомиссии. С ее избранием на должность премьера в стране закончился политический кризис, который начался в 2019 году после парламентских выборов. Долгое время депутатам не удавалось утвердить правительство. Только после досрочных выборов в начале июля и уверенной победы на них пропрезидентской партии Санду получила полную власть без необходимости заключать коалиционные соглашения с другими партиями и поставила во главе правительства своего человека.

Новый кабинет министров, по словам премьера, будет проводить «активную и достойную внешнюю политику» и развивать отношения с основными партерами. В числе приоритетов Румыния, Украина, США. Россия – лишь на четвертом месте. Ранее Гаврилица пообещала налаживать эффективный диалог с Москвой, чтобы расширить экспорт молдавской сельхозпродукции, подписать новый договор на импорт российского газа, решить проблемы молдавских трудовых мигрантов. Она отметила необходимость активизации переговоров по Приднестровью и выводу из региона Оперативной группы российских войск.

Лидер «Партии коллективного действия – Гражданский конгресс» Марк Ткачук говорит, что в расстановке внешнеполитических приоритетов Гаврилицы «нет никаких сюрпризов». «Это правительство ориентируется на Европу.

И тот факт, что премьер вообще упомянула Россию – это, говоря не без иронии, большое концептуальное достижение для PAS»,

– подчеркнул политик.

Россия не может быть на первом месте среди внешнеполитических приоритетов Молдавии, которая подписала соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, в свою очередь считает глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский. Первостепенное значение связей с Румынией и Украиной он объяснил фактором соседства. «Молдавия заявила, что она открыта миру и будет сотрудничать с Западом и Востоком. Главное, чтобы такое сотрудничество было. А то, на каком месте та или иная страна в приоритетах – это не столь принципиально», – говорит политолог.

По его словам, Молдавия заинтересована в «нормальных торгово-экономических отношениях с Россией». «Мы не видим причины, почему Россия вводит против нас те или иные ограничения. В этом, безусловно, политическая, а не экономическая составляющая, что нас не устраивает. И мы хотели бы договориться по этим вопросам с Россией. Это же касается и проблемы мигрантов. В странах Евросоюза наши мигранты уже могут пенсию получать, поэтому мы хотим, чтобы наши граждане, которые работают в России, знали свои права и чтобы их статус был защищен двусторонними договорами», – пояснил Андриевский.

Он также считает, что озвученные премьером требования, в том числе по поводу вывода российских военных с территории Приднестровья и отказе платить долги ПМР за газ, «не антироссийские». «Национальные интересы Молдавии не противоречат национальным интересам России. Если Россия будет постоянно отталкивать Молдавию, искать какие-то придирки, то со временем желание Кишинева наладить двусторонние отношения может иссякнуть», – считает собеседник.



Андриевский считает главным преимуществом нового правительства то, что «оно пока не врет и не ворует». По его словам, Гаврилица неплохой финансист: «У нее за плечами западная школа. Гаврилица и ее министры – молодые, умные и говорящие по-английски люди».



Политолог не исключает, что кабинет министров может стать правительством «новых технократов». Однако он видит и ряд недостатков у нового кабмина. «Минус этой команды в том, что они не признают чужих. Они работают только с теми, кого знают. А чужих, которые могут быть профессионалами, боятся. Они немного изолированы от общества», – посетовал эксперт. Недостаток опыта управления он также назвал слабостью нового кабинета министров.

На эту тему

О том, что у нового правительства есть «гигантский кредит доверия», говорит и Ткачук. «Расчет избирателей PAS нацелен в первую очередь на получение результатов репрессивного свойства по борьбе с коррупцией, а не на решение социально-экономических проблем. Хотя именно социальные проблемы являются основными. О них, несомненно, споткнется правящее большинство», – полагает политик.

При этом он считает повестку нового правительства не амбициозной, а предсказуемой, повторяющейся из года в год. «Это программа-минимум, которую брали на себя все молдавские правительства за последние 20 лет. Поскольку программа скромная, то и особых промахов быть не может. Также они демонстрируют определенную геополитическую скромность в восточном направлении», – пояснил политик.

Собеседник прогнозирует, что для решения основных проблем правительству придется полагаться на помощь извне. «Программа нового правительства выглядит очень наивной и поверхностной. С трудом верится, что обещания Гаврилицы могут привести к тем системным изменениям, в которых нуждается Молдавия», – говорит Ткачук.