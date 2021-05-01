Санду хочет очаровать пророссийский электорат «Спутником-V»

Едва молдавский президент Майя Санду распустила оппозиционный ей парламент, как тотчас же заявила о желании посетить Россию. По словам президента, ее главная цель – добиться поставок «Спутника V». Эксперты подозревают, что Санду лишь имитирует дружелюбие к Москве, пытаясь хоть на время завоевать симпатии пророссийского электората – ведь в июле предстоят выборы нового парламента.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о желании поехать в Россию. «Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – сказала она.

«Обсуждаю с послом России многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия», – добавила Санду.

Предшественник Санду на посту президента, лидер Партии социалистов Игорь Додон, напомним, неделю назад посетил Москву и привез с собой в Кишинев партию «Спутника V» в 180 тыс. доз, предоставленную в качестве гуманитарной помощи.

«Мне хотелось бы системного решения этой проблемы», – призналась глава республики. Кроме того, в Москве Санду надеется добиться продления беспошлинного режима для молдавских товаров, срок которого истек 31 марта. По словам Санду, она письменно уже попросила российские власти вернуть этот режим, введенный при Додоне.

В январе, едва вступив в должность президента, Санду пообещала приложить усилия для налаживания «взаимоуважительных и взаимовыгодных» отношений с Россией. Однако первый визит она предпочла нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому. Затем побывала в Бельгии, Франции и соседней Румынии. Попутно Санду успела сделать несколько резких антироссийских заявлений, – например, потребовала вывода наших войск из Приднестровья.

«Хотя Санду не скрывает своих прозападных взглядов, это никоем образом не противоречит позитивной повестке с Востоком, а конкретно с Россией,

– убежден председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. – Любой политик, который сегодня начнет разрывать отношения с Россией, фактически стреляет себе даже не в ногу, а в висок».

По словам собеседника, большинство молдаван смотрят на Москву с надеждой и воспринимают себя частью постсоветского пространства. «Говорить о том, что политик, который пришел к власти под прозападными лозунгами, будет жестко вести антироссийскую политику, не приходится. Такой политик лишь ускорит свой конец», – отметил эксперт.

В Москве Санду хотела бы обсудить, в первую очередь, борьбу с пандемией и добиться дополнительных поставок «Спутника-V». «Этот препарат зарекомендовал себя хорошо, в том числе и на международной арене, несмотря на политизированность этого вопроса со стороны коллективного Запада, – отметил Тулянцев. – Чтобы сохранить свой рейтинг, Санду будет готова на все, чтобы получить вакцину. Это даст ей возможность показать пророссийскому электорату, что она старается хотя бы не ухудшать отношения между нашими странами».

Глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский напомнил, что после января Санду больше не вспоминала о российских войсках в Приднестровье. «В ходе недавнего выступления на пленарном заседании ПАСЕ Санду тоже воздержалась от требований о выводе миротворцев. Тем самым Санду посылает сигнал Кремлю о нежелании обострять отношения», – полагает политолог.

На повестке возможных переговоров в Москве, скорее всего, окажутся вопросы, связанные с молдавскими мигрантами, беспошлинной торговлей и российской вакциной – это лишь составляющие части большого разговора. «Санду стремится искать с Россией точки соприкосновения. Там, где взгляды расходятся – находить компромиссы», – считает Андриевский.

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Тем временем, оппоненты Санду считают притворным ее дружелюбный тон в адрес Москвы. Один из лидеров Партии социалистов, вице-спикер распущенного парламента Влад Батрынча назвал слова Санду о диалогах с российскими дипломатами «популизмом».

«После избрания на пост президента Санду начала политику пассивной румынизации. Она четко придерживается прозападного курса, стремится встроиться в лекало антироссийского пояса. Когда Санду говорит про конструктивный диалог с Россией, мы, социалисты, рассматриваем это исключительно сквозь призму ее прежних прозападных обещаний, звучавших во время предвыборной кампании», – пояснил депутат газете ВЗГЛЯД.

«Наша партия не один год проводит политику, направленную на сближение с Россией. Мы считаем, что Россия – наш стратегический партнер, поскольку там работают сотни тысяч наших граждан, находятся наши экономические интересы и, более того, у нас схожая ментальность, общая история и православная вера. Поэтому наша дружба не является политическим лозунгом», – убежден собеседник.

В то же время, оговорился Батрынча, Молдавия как небольшое нейтральное государство должна развивать связи как с Россией, так и с Западом. «У нас одна часть населения смотрит на Россию, другая – на Европу и США. Поэтому необходимо проводить мудрую, взвешенную политику, не поддаваться на уловки западных стран, которые пытаются заставить дружить с ними исключительно против России», – подчеркнул вице-спикер.

В тот же день, когда Санду призналась в желании съездить в Москву, МИД России выпустил заявление, в котором посетовал на ухудшение обстановки вокруг Приднестровья.

«Циркулирует информация о подготовке Кишиневом и Киевом совместных мер по оказанию давления на Приднестровье в сферах пограничного и таможенного контроля. Речь, в частности, идет об анонсируемом властями Украины введении с 1 сентября 2021 года запрета на въезд на территорию страны автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерами», - заявил постпред России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталий Тряпицын, которого цитирует ТАСС. Наш дипломат отметил, что к началу осени многие приднестровские автовладельцы не успеют переоформить номера на машинах, поэтому запрет в совокупности с другими нерешенными вопросами негативно скажется на жителях ПМР. Он также считает, что эта мера ведет к «тупику в переговорном процессе».

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Тряпицын также отметил ухудшение «качества диалога» между Кишиневом и Тирасполем. Напомним, что Санду, победив на президентских выборах, заявила, что не собирается встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. В годы правления Додона, напротив, переговоры этих двух лидеров происходили регулярно.

Впрочем, эксперты в Москве воспринимают противоборство Додона и Санду философски. Так, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, то и Додон лишь имитировал дружбу с Москвой, на деле ничего не сделав для сближения наших стран.

«С 90-х годов мы активно «мониторим» Молдавию – и ничего там не меняется. Меняются только вывески, а по сути происходит одна и та же спекуляция. Политики ездят то в Москву, то в Брюссель и везде просят денег. Санду, кстати, выделяется на их фоне, – у нее какие-то убеждения все-таки есть, – отметил московский эксперт. – Она давно себя позиционирует как политик американской школы. Но убеждения Санду расходятся с нашим представлением о том, какой должна быть счастливая жизнь молдаван».

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