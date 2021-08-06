Президент Молдавии подписала указ о назначении нового правительства

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о «назначении неподкупного правительства Натальи Гаврилицы», которое утвердил парламент.

«Я подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного сегодня парламентом. После этого члены кабмина принесли присягу», – написала Санду на своей странице в Facebook, и поздравила сограждан с «назначением неподкупного правительства, состоящего из честных людей».

«У нового правительства будет и моя поддержка, и поддержка парламентского большинства», – отметила глава Молдавии.

Ранее парламент Молдавии голосами большинства депутатов утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Отмечается, что поддержку кабинету оказала правящая партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Майю Санду.

Ранее Санду заявила, что ЕС выделит Молдавии кредит в 50 млн евро только при условии выполнения программы реформ.

Напомним, Санду также заявила, что власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией. В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа. Она считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт».