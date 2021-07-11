Санду претендует на абсолютную власть в Молдавии

В воскресенье в Молдавии состоятся досрочные парламентские выборы. Основная борьба развернется между президентской партией Майи Санду «Действие и солидарность» и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с Игорем Додоном. По прогнозу социологов, партия Санду получит большинство мандатов. А это значит, что у президента будет полный контроль над страной. Хорошо это или плохо для России?

В это воскресенье в Молдавии пройдут досрочные парламентские выборы с участием 20 партий, двух блоков и одного независимого кандидата – Вячеслава Валько. В пятницу был последний день агитации, а в субботу – день тишины.

Предстоящие выборы могут положить конец затянувшемуся политическому кризису, который длится с прошлого года. В конце апреля президент страны Майя Санду распустила парламент с целью «как можно скорее поставить точку в хаосе». При поддержке прозападных сил она добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала на несколько месяцев назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС) контролировала 15 мест из 101.

Досрочные парламентские выборы были одним из главных предвыборных обещаний Санду во время президентской кампании, по результатам которой проиграл Игорь Додон, занимавший пост главы государства с 2016 года. После выборов Санду рассчитывает на утверждение «ответственного правительства», которое будет «поддерживать стабильное парламентское большинство». После победы на президентских выборах в ноябре прошлого года Санду приостановила членство в ПДС, которую возглавил Игорь Гросу. Политик уже заявил, что если партия получит большинство в парламенте, то будет строить хорошие отношения «со всеми странами, в том числе и с Россией».

Главная политическая борьба идет между ПДС, неформальным лидером которой остается Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты» экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина. На пятничном митинге в Кишиневе Додон призвал остановить «этих желтых» (имеется в виду ПДС) и посетовал на вмешательство коллективного Запада во внутриполитические дела. «Западные страны уже много лет через фонды и неправительственные организации масштабно финансируют в нашей стране так называемое гражданское общество, СМИ, определенные политические силы, которые открыто проводят их интересы, – сказал политик.

На днях Додон вручил послу США в Молдавии Дереку Хогану письмо по поводу его частых визитов в Центризбирком, Генпрокуратуру, Службу информации и безопасности, а также «публичных заявлений в пользу одного из конкурентов на выборах».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала недопустимым вмешательство в эту предвыборную кампанию со стороны США и Евросоюза. «Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны», – заявила Захарова, выразив надежду на честное и свободное голосование.

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Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что в любом случае по итогам выборов Додон потеряет влияние на политические процессы в стране. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отмечает, что, согласно опросам социологов, именно партия Санду набирает чуть больше половины мандатов, а коалиция социалистов и коммунистов получит около 30 мест. «Скорее всего, в парламент также пройдет блок Ренато Усатого с 10%, и примерно с тем же самым результатом «Гражданский конгресс» Марка Ткачука (бывший соратник Воронина)», – прогнозирует эксперт.

Простое большинство в парламенте позволит Санду сформировать собственное правительство. Додон с Ворониным уйдут в оппозицию, а два партийных бренда Ткачука и Усатого будут «золотыми фишками и вряд ли начнут солидаризироваться с социалистами и коммунистами, поскольку Додон умудрился рассориться со всеми, кто мог бы выступать единым фронтом», полагает политолог. «По большому счету, вы не найдете принципиальных идеологических разногласий между блоком социалистов-коммунистов, блоком Усатого и «Гражданским конгрессом». А Санду сумела консолидировать вокруг себя условно правые или прозападные партии», – констатирует Мартынов.

Глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский пояснил, что Додон пошел на союз с Ворониным из-за падения своего рейтинга, который начал снижаться еще до проигрыша им президентских выборов. «Додон обещал Москве объединить все левые силы. Но если бы ему удалось это сделать, то можно было бы сыграть на таком социальном месседже. Но так как удалось объединиться только с коммунистами, то к отрицательному рейтингу Додона добавились проколы Воронина, в том числе махинации с гостиницами», – заявляет эксперт.

Именно поэтому, добавляет аналитик, Додон заговорил о том, что в случае победы партии Санду в Молдавии появятся «солдаты НАТО и начнут рожаться смуглые дети». «Страшилки о начале войны на Днестре не сработали. Люди уже не верят в это. Додон и Воронин обратились к избирателям не с тем месседжем. Взлета не произошло, синергия от объединения не появилась. Они наберут в районе 30%, но это не дает никаких возможностей выиграть выборы», – уверен политолог.

Таким образом, по итогам досрочных выборов, пояснил Андриевский, состав парламента кардинально изменится. «Если партия Санду получит арифметическое большинство, то ей никто не нужен для формирования правящей коалиции. В таком случае непосредственно у Додона появятся большие проблемы, потому что оппоненты начнут раскапывать всего его прошлые делишки.

Но это не будет проигрышем России, поскольку Санду не хочет ссориться с Москвой.

После избрания президентом она перестала говорить о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Она хочет сначала встретиться с Владимиром Путиным и обсудить другие проблемы», – считает собеседник.

Политолог также предложил отказаться от терминов «прозападные» и «пророссийские» в отношении молдавских партий. «Если вы думаете, что Додон относится к последней категории, то вы глубоко заблуждаетесь – он «прокулечный» (намек на видео, на котором олигарх Влад Плахотнюк передает Додону якобы кулек с деньгами), а не пророссийский. У нас нет ярко выраженных прозападных политиков. Майя Санду и политическая сила, которая стоит за ней – это действительно «евроатлантическая» партия, но желающая наладить нормальные отношения с Россией», – утверждает политолог.

По его словам, блок коммунистов и социалистов тоже никак нельзя назвать пророссийским, поскольку Воронин в своем последнем выступлении призвал вписать в конституцию «европейский вектор развития Молдавии». А в бытность президентом выражал желание «налаживать отношения с НАТО в связи с тем, что Россия держит свои войска в Приднестровье». «У нас все партии становятся пророссийскими, когда им нужно что-то от России. И наоборот – прозападными, когда требуется решить какие-то свои личные дела, пристроить детей. Блок Рената Усатого вообще не отличается выраженной геополитической позицией, именуя себя «промолдавским», – указал Андриевский.