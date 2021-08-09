Автомобили премиум-класса оказались в собственности членов КПРФ

ЦИК опубликовала сведения об имуществе и доходах кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва, в которых указано, что некоторые члены КПРФ имеют в собственности люксовые автомобили зарубежного производства.

Так, баллотирующийся в Госдуму член КПРФ бизнесмен Андрей Митрофаненков владеет 12 транспортными средствами. Помимо нескольких грузовиков и прицепов, ему принадлежат легковые автомобили премиум-класса: BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, Infiniti QX70 и Toyota Camry (оба 2020 года выпуска). В свою очередь, включенный на предстоящих выборах в региональную группу № 33 в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Николай Езерский владеет машинами Mercedes и Lexus. Сергей Казанков, который был выдвинут на выборах в Госдуму в Марийском одномандатном избирательном округе № 22, владеет автомобилем Porsche, передает RT.

Владимир Блоцкий, включенный на предстоящих выборах в список региональной группы № 25 от Кировской и Нижегородской областей, задекларировал два автомобиля Porsche 2013 года выпуска – Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Новые автомобили этих моделей сегодня стоят в сумме около 15 млн рублей.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузякин, который баллотируется в нижнюю палату парламента VIII созыва от Мордовии, имеет в собственности три автомобиля BMW.

По словам аналитиков, официально КПРФ позиционирует себя как партию, которая защищает интересы рабочего класса, однако действия КПРФ расходятся с коммунистической идеологией.

«КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда», – указано на официальном сайте партии. Кроме того, ранее коммунисты выступали за то, чтобы депутаты и госслужащие ездили исключительно на недорогих машинах.

По данным портала «Журналистский контроль», Геннадий Зюганов имеет в своем автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях он стоит от 5 до 5,5 млн рублей). Сообщается, что не так давно его дочь также купила себе машину немецкого концерна – Volkswagen Tiguan. Стоимость данного автомобиля составляет примерно 2-3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Отмечается, что среди членов КПРФ есть и обладатели недвижимости за рубежом. Это следует из отчета о доходах членов партии за 2020 год, который был опубликован в апреле. Так, Владимир Блоцкий и члены его семьи свой первый вид на жительство, по сведениям СМИ, получили в Венгрии – по программе покупки венгерских бондов. Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. метров с домом площадью 312 квадратов в Великобритании.

Недвижимость за рубежом есть также у депутата ГД от КПРФ Михаила Берулавы. Он владеет двумя квартирами в Болгарии площадью около 50 кв. м каждая. При этом вид на жительство, по данным портала reporter.kg, депутат почему-то оформил не в Болгарии, а в Чехии. В России парламентарию принадлежит квартира площадью почти 84 кв. метров и земельный участок в шесть соток. При этом заработал Берулава за прошлый год около 15 млн рублей. Еще 26 млн дохода задекларировала его супруга.

На семью также записаны земельный участок для садоводства площадью 17 соток, участок под застройку в семь соток и некое нежилое здание, общий метраж которого составляет свыше 1 тыс. кв. метров.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ и экс-глава совета директоров группы компаний «Лидер Групп» Александр Рассудов владеет жильем не только в российской юрисдикции. В Испании на супругу Рассудова записаны апартаменты площадью 117 кв. м и машино-место, занимающее более 800 кв. метров.

Также в собственности семьи народного избранника несколько земельных участков и квартир в России.

«Никакого противоречия нет. Фракция говорит о том, что расходы должны соответствовать доходам. Партия также говорит о прожиточном минимуме, о достойной заработной плате. Если мои средства позволяют мне обладать автомобилем, то в чем вопрос», – заявил в комментарии RT депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий.