Грузия и Румыния провели первые совместные учения в Черном море

Силы спецназа Грузии и Румынии провели первые совместные учения в Черном море, в маневрах также приняли участие морские силы грузинского МВД. «Согласно сценарию, иностранный корабль, на борту которого находилась вооруженная группировка, проник в территориальные воды Грузии», – говорится в сообщении минобороны Грузии, передает RT. Как отмечается, грузинские и румынские силы специального назначения вместе с абордажной группой департамента береговой охраны осуществили совместную операцию. В маневрах также принимали участие морские силы МВД Грузии. Уточняется, что целью совместных учений является повышение совместимости между силами специальных назначений Грузии и Румынии и укрепление партнерских и дружественных отношений. Ранее в Грузии завершились многонациональные, 10-е по счету учения НАТО Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса, которые начались в Грузии 26 июля.

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка 5 августа 2021, 10:51

Фото: Christina Ross/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости». Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней. До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard. Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались. Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог. В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать. Саакашвили пообещал наладить отношения с Россией после возвращения в Грузию 6 августа 2021, 10:01

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о намерении наладить отношения с Россией после его возвращения на родину, которое он анонсировал к местным выборам 2 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Мы пойдем до конца в деле освобождения Грузии, после чего наладим отношения со всеми соседями, – заявил заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы бывший президент. – Россия боится не меня, а связанных со мной успехов и развития Грузии». «Мы ни с кем не хотим конфронтации, в том числе с Россией», – сказал он. При этом он подчеркнул, что российской стороне «выгодны хаос, беспорядки, бедность в Грузии». Накануне МИД России высказался по вопросу нормализации отношений с Грузией. Грузинские власти заявили, что восстановление дипломатических отношений невозможно, пока Россия не отзовет признание Абхазии и Южной Осетии. Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет» 5 августа 2021, 15:53 Текст: Наталья Ануфриева

Лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Речь об этом зашла на встрече министра с научной общественностью в Новосибирске, во время которой научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, передает РИА «Новости». При этом раньше, по его словам, специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями. «В Москву едете к нам? В Министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой», – сказал Шойгу. Он пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк «Патриот», где, по его словам, наука и последние разработки представлены «в самом широком смысле». «Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет». И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», – заверил министр. Он сообщил, что Минобороны выделяет на науку много средств, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации. «Нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно (...) У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве – явный перебор», – сказал министр. При этом он согласился с тем, что «в целом» взаимодействие с научными институтами нужно усиливать. «Пересвет» – это комплекс российского лазерного оружия, большая часть информации о нем засекречена. В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов. Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году 5 августа 2021, 03:46 Текст: Антон Антонов

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник ТАСС сообщил, что в соответствии с планами «в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Он пояснил, что «выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью». Напомним, некоторые из списываемых МБР «Тополь» могут перейти на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». С 1993 по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС 5 августа 2021, 11:52

Фото: Samuel King Jr./U.S Air/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось. Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву. «Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express. Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Минобороны и «Вертолеты России» решили «оморячивать» Ка-52М 6 августа 2021, 09:47

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию «Ростех») заключил контракт с Минобороны на «оморячивание» вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский. «В этом году у нас заключен контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по «оморячиванию» Ка-52М, эта работа идет, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной», – сказал Богинский, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в рамках предыдущих ОКР на вертолет Ка-52 «Вертолеты России» построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России. «Теперь наша задача – унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям», – сказал Богинский. Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутомы (бывший «Залив») в Керчи. США решили увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 04:31

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. В МИД России заявили о желании восстановить отношения с Грузией 5 августа 2021, 15:58 Текст: Елена Мирошниченко

Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов. «Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов», – сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе, сообщает РИА «Новости». По его словам, «это в полной мере относится и к внешним кураторам Тбилиси». «Вместо того, чтобы штамповать оторванные от действительности тезисы, - продолжил Бикантов, – им следует стимулировать Тбилиси к восстановлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога с Сухумом и Цхинвалом», – подчеркнул дипломат, комментируя совместное заявление ряда членов Совета Безопасности ООН (Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США) о событиях августа 2008 года в Южной Осетии, передает ТАСС. Дипломат посоветовал этим странам «отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию». Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Ранее представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо грузинских политиков и общественных деятелей к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией. Напомним, более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. После 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Рогозин назвал ракету «Сармат» главной гарантией мирной жизни 6 августа 2021, 21:55

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат», понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. Шойгу назвал сроки поступления в РВСН первого полка ракет «Сармат» 6 августа 2021, 08:16

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета поступит в 2022 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия, передает РИА «Новости». «Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», – сказал министр. Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый пуск МБР «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень этого года, второй – на конец года. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации 5 августа 2021, 02:58

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада». Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. В Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией 6 августа 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Сейчас не может быть и речи о восстановлении дипломатических отношений Грузии и России, заявил председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что у его страны «есть очень четко определенная политика по этому вопросу». Кобахидзе сказал, что существуют «красные линии», связанные с «деоккупацией, которая связана с западной интеграцией». В связи с этим «ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить», сказал он. «Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос», – приводит слова Кобахидзе РИА «Новости». Напомним, в МИД России заявили о желании восстановить отношения с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Палубные истребители ВМФ начали перелет на «наземный авианосец» в Крыму 5 августа 2021, 14:39 Текст: Евгения Шестак

Самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ России начали перелет в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолетов ожидается 5 или 6 августа», – сказал он ТАСС. Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО.

Фото: Nir Elias/Reuters

Текст: Анастасия Куликова

«Подобные заявления открывают для России окно возможностей в области оружейного экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя намерение Вашингтона увязать экспорт вооружений с правами человека. «Очевидно, что планы Байдена идут вразрез с политикой, которую вел Трамп. Он был прагматиком и к теме прав человека относился сдержаннее, чем демократы», – отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «При этом у американцев при продаже оружия всегда муссировался вопрос ценностей. Учитывая тот факт, что подобные сделки одобряет Конгресс, то решающее слово – именно за ним. С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – добавил собеседник. «Тем не менее, подобные заявления открывают для России окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – подчеркнул Пухов. «Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт. «А что касается китайских экспортеров, то они считаются нашими конкурентами. Другое дело, что китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – резюмировал Пухов. Ранее стало известно, что Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. При этом в период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока. Причем на одну только Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% общего объема американского экспорта вооружений. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая.