Вирусолог заявил о готовности России к будущим пандемиям В Минздраве подтвердили наличие запасов вакцин по всей России 6 августа 2021, 17:55

На сегодняшний день во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. «У нас сейчас во всех регионах есть вакцины, во всех регионах есть запас вакцины», – цитирует Фисенко ТАСС. Замглавы ведомства отметил, что ситуация с темпами вакцинации и наличием препаратов отслеживается в правительстве каждый день. «У нас последний выпуск [вакцин] в гражданский оборот, это было буквально несколько дней назад, – несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы», – указал Фисенко. В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек.

Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности» 5 августа 2021, 21:47

Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», – отметил он в Женеве на брифинге для представителей стран – членов ВОЗ, передает ТАСС. Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», – констатировал Гебрейесус. По его словам, он призывает ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели – иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября. Кроме того, гендиректор также отметил, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов. «Это почти половина того, что нам нужно», – добавил глава ВОЗ. Он уточнил, что в этом году в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год. Ранее в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались. В Белом доме ответили на вопрос о допуске в США привитых российской вакциной 5 августа 2021, 22:03 Текст: Вера Басилая

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну. На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из России и КНР, приезжать в США. «Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», – приводит ТАСС слова Псаки. Ранее в США не исключили ограничения на въезд невакцинированным иностранцам. США добыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане 5 августа 2021, 23:57

«Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности, – рассуждает телеканал. – Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности». Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Попова заявила о росте заболеваемости COVID в 35 регионах России 5 августа 2021, 21:30 Текст: Елена Мирошниченко

Заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. При этом в 22 регионах заболеваемость снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В <...> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. Также она рассказала, что устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 22 регионах России, еще в 28 наблюдается стабилизация ситуации. «Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», – добавила она. ПО словам Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. «На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», – заключила глава Роспотребнадзора. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз 5 августа 2021, 19:38 Текст: Дарья Григоренко

Американская фармацевтическая компания Moderna, которая выпускает вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года. Она составила 4,4 млрд долларов, при чистой прибыли почти в 3 млрд долларов. Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 млрд долларов по сравнению с 67 млн долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 млрд долларов с 75 млн, передает РИА «Новости». Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 млрд долларов против убытка в 117 млн за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в 4 млрд по сравнению с убытком в 241 млн за первую половину 2020-го. В компании уточнили, что портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 млрд долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь млрд. 1 августа производители препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены за одну дозу для Евросоюза. Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих 6 августа 2021, 04:25

В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ. Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784. Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News. Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ. Офис Гонсалвеша заявил, что брошенный демонстрантом «предмет попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска», после чего «истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу». Глава правительства проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Министр финансов Камило Гонсалвеш сообщил в парламенте, что по совету врачей глава правительства вылетит на Барбадос, где пройдет томографическое обследование. Он заявил, что «это не простая царапина, это покушение на жизнь премьера». Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС 5 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта. «Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту. По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы». Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. Италия решила ввести ковид-пропуска для пассажиров поездов и самолетов 5 августа 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В Италии вводятся ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Пропуска вводятся для пассажиров поездов, судов, самолетов, передает РИА «Новости». Министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявить пропуск с 1 сентября. Для поездок в пределах одного региона пропуск не потребуется, передает ТАСС. Repubblica пишет, что власти Италии также обяжут сотрудников школ и университетов получать «грин пасс» (ковид-сертификат). Сертификаты будут также обязательны для студентов университетов. Сперанца заявил, что «правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений». Также Сперанца пояснил, что Италия до 15 октября отменит требование ковид-пропуска с QR-кодом для жителей Сан-Марино, которые в ходе вакцинационной кампании использовали российскую вакцину «Спутник V», но «это не означает признания вакцины». В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах. «Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт. «Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин. Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач. В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов. В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России». Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.

В США могут ввести требование для въезжающих иностранцев о том, чтобы те были вакцинированы, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. «Администрация, конечно, понимает важность международных поездок. Учитывая нынешнюю ситуацию, <...> США сохранят существующие ограничения на поездки на данном этапе», – цитирует Зинтса ТАСС. По его словам, в администрации также разрабатывается план, по которому ограничения на поездки могут быть отменены «безопасным образом». Один из вариантов предполагает, что к въезжающим на территорию Соединенных Штатов могут применяться «некоторого рода требования по вакцинам». «Но это не [принятое] решение на данный момент», – заключил он. В среду президент США Джо Байден заявил, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 млн 5 августа 2021, 20:58 Текст: Дарья Григоренко

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, количество заражений COVID-19 во всем мире достигло 200 174 883, от заболевания скончались 4 255 892 человека, передает РИА «Новости». Уточняется, что наибольшее число инфицированных выявлено в США – более 35 млн. На втором месте Индия (около 32 млн), на третьем – Бразилия (почти 20 млн), на четвертом – Россия (более 6,3 млн), на пятом – Франция (более 6 млн). В мае общее число заразившихся коронавирусом в мире превышало 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек. За сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса 6 августа 2021, 11:23

За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2583, Санкт-Петербурге – 1909, Московской области – 1394. Всего в стране выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек. Накануне, 5 августа, в России выявили 23 120 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 460. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Коронавирус может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Плоскирева заявила, что «в исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», передает РИА «Новости». Отмечается, что после COVID у некоторых пациентов сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. Это не зависит от того, требовалась ли госпитализация. При этом у большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер. Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса.

При заражении коронавирусом вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса, заявил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Тимаков заявил, что «пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара», и «при назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно», лучше, чем у тех, кто не вакцинировался, передает Ura.ru. Однако «для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа». Он отметил, что в данный момент во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию. «То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», – объяснил Тимаков. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием. «Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии».