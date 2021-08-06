В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из Турции Пожар начался возле Древней Олимпии в Греции СК возбудил дело после ДТП с россиянами в Турции 6 августа 2021, 14:15 Текст: Наталья Ануфриева

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов в аварии с автобусом в Турции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). В сообщении на сайте СК говорится, что следственными органами по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В данный момент готовится запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, «изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия». Кроме того, на контроль взято возвращение россиян, после этого «незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий». Напомним, в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье.

800-летний Нижний Новгород переживает масштабное обновление 3 августа 2021, 16:59

Фото: предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородской области

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

Преобразований, которые проходят сейчас в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к юбилею города, не было даже во времена СССР, говорят его жители. Ход подготовки города к 800-летию уже проинспектировал Сергей Кириенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея. После масштабной реконструкции Нижний обещает стать «символом средней России». Председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили подготовку города к юбилею. Напомним, что главные торжества состоятся уже через несколько недель – 19–21 августа. Гостей интересовало то, как проходит реконструкция Нижегородского кремля, как ведется благоустройство местного «Арбата» – Большой Покровской улицы и площади Максима Горького. От Большой Покровской до другой центральной улицы, Ильинской, гости проехали на ретро-трамвае, который шел по маршруту № 2 (идет по кругу почти через весь город). Кириенко также оценил темпы благоустройства территорий вокруг Нижегородской ярмарки и на Стрелке у слияния Оки и Волги. «С одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, 800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города», – отметил Кириенко. По оценке председателя оргкомитета по подготовке к юбилею, проделанная в городе работа стала «восстановлением исторической справедливости». Кириенко обратил внимание на колокольню, восстановленную в Нижегородском кремле на месте разрушенной в прошлом веке. Он также акцентировал внимание на обустройстве Стрелки – одной из главных природных достопримечательностей в историческом центре Нижнего Новгорода. «Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту, – подчеркнул Кириенко. – Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидеть не только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти на место, где открывается абсолютно уникальный вид». «Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, которые ограничивали свободное передвижение людей», – сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Кириенко вместе с губернатором Никитиным и полпредом Комаровым также посетил «Квартал Трех Святителей» в исторической части города, названный по имени Трехсвятительского храма. Здесь находится сразу 24 объекта культурного наследия местного значения и три – федерального (это дома, связанные с жизнью писателей Максима Горького и Владимира Короленко). Еще год назад квартал находился не в лучшем состоянии, заметил Никитин. «Благодаря совместным усилиям волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест», правительства области, администрации города, домоуправляющих компаний удалось изменить ситуацию, – рассказал губернатор региона. – Большая работа была проведена с собственниками и жителями исторических домов. В результате получилось очень уютное место, где приятно провести время с семьей, ощутить атмосферу старого города, где жили Горький и Короленко, попить чаю в рамках фестиваля». «Здесь мы впервые мы опробовали механизм инвестиционного соглашения с целью сохранения объекта культурного наследия. За счет привлечения ресурсов из различных источников удается создавать единое пространство», – добавил Никитин. «Помню, как при восстановлении церкви Трех Святителей мы вывозили отсюда мусор, проводили субботники. Уверен, что у многих людей с этими местами связаны истории, которые могли бы быть интересны школьникам», – заметил Кириенко. Напомним, что глава оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода хорошо знаком с городом. Он учился здесь в институте, работал на судостроительном заводе «Красное Сормово», был избран в тогда еще Горьковский совет народных депутатов. В 2000–2005 годах Кириенко были полпредом президента в Приволжском федеральном округе, центр которого находится в Нижнем Новгороде. Кульминация юбилея города придется на 21 августа. «Площадки для празднования будут не только в центре, но и во всех районах Нижнего Новгорода, – рассказал Кириенко. – Готовится очень красивая программа празднования, и все артисты, которые выступают на центральной сцене, на Нижневолжской набережной, потом поедут в районы Нижнего Новгорода. Это уважение к жителям, потому что главное богатство города – это люди, которые здесь живут». «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 млрд рублей, 12,3 млрд из которых предоставляется из федерального бюджета. «Это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию», – отметил Кириенко. «Таких преобразований в Нижнем Новгороде не было никогда. Ни в советское время, когда наш город назывался Горьким, ни 15, ни 20 лет назад, – сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Лебедев, который руководил Нижним Новгородом в 1998–2002 годах. – Приятно видеть фейерверки, радуют гастроли артистов, которые приезжают выступать в Нижний. Но для меня важнее то, что сделано в этом году в городе, что делается и что еще будет сделано – это впечатляет. Это новые улицы, новые общественные пространства, парки – например, большой парк «Швейцария», виадук в Сормовском районе на улице Циолковского. Жители уже оценили эти новшества». После чемпионата по футболу 2018 года, который в том числе принимал Нижний Новгород, складывалось впечатление, что больше масштабных преобразований в городе не будет, заметил Лебедев. «Мы думали, что не все коту масленица. Но мы ошиблись. И в этом случае было приятно ошибиться. Потому что начиная с 2018-го каждый год порядка 23–38 млрд рублей приходит в область», – отметил экс-глава города. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода стало отправной точкой для развития всего региона, подчеркнула директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина. «К примеру, в рамках только первого этапа программы благоустройства и комплексного обновления «Среда-800» мы улучшаем 13 общественных пространств ­– это набережные, скверы, парки. При этом нам важно не просто реконструировать город, но и дать ему проявлять свои исторические и культурные смыслы», ­– пояснила собеседница. По словам Шориной, формированием технического задания и концепции для проектов занимались ведущие региональные архитектурные бюро совместно с экспертным сообществом. «Кроме того, нами ведется общественный контроль над реализацией заложенных идей: для людей, не вовлеченных непосредственно в работу, проводятся экскурсии на стройки, чтобы нижегородцы были участниками процесса обновления города, а не просто конечными пользователями созданных благ», – подчеркнула специалист. Подготовку к 800-летию города она охарактеризовала как репетицию проведения системных изменений, которые в итоге будут применены при общих инфраструктурных улучшениях региона, поскольку, кроме реставрации объектов культурного наследия, в городе ведется ремонт многоквартирных жилых домов, приводится в порядок дорожный фонд. «Все наработанные в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего механизмы – проявление локальных контекстов вкупе со следованием глобальным трендам по улучшению городских пространств и инфраструктуры – будут применены в масштабах региона», – указала эксперт. Кроме того, по ее словам, празднование 800-летия Нижнего выходит за границы региона: власти Екатеринбурга, Башкирии, других городов и регионов интересуются тем, как регион проводит столь масштабную работу. «Празднование 800-летия легло в единую общую программу благоустройства Нижнего Новгорода, которая началась с момента подготовки чемпионата мира – 2018. Уже тогда в городе началось строительство метро, дорожных развязок и благоустройство основных объектов. Но в последние месяцы особенно заметны масштабы благоустройства, – отметил нижегородский политический обозреватель Андрей Вовк. – Отстраивается не только центр, как это было раньше. Сейчас большое внимание уделяется всем районам города. 800-летие стало не элитным, а народным праздником». По мнению собеседника, юбилей станет стимулом для дальнейшего благоустройства города. «Если к 800-летию было привлечено около 23 млрд рублей, то инфраструктурных кредитов – на 65 млрд. Эти деньги пойдут на строительство четырех станций метро, обновление исторической части города и общественного транспорта, на развитие районов. У нас идет «пятилетка» благоустройства. Это сильно ощущается», – отметил собеседник. Вовк добавил, что повышение туристической и инвестиционной привлекательности Нижнего Новгорода сказывается на всем регионе. В области появились особые экономические зоны, например «Кулибин». Идет активное промышленное развитие в Выксе. «В Нижнем Новгороде уже забиты все гостиницы. Люди едут в соседние районы, на озеро Светлояр, в село Хохлома, кто-то – в Дзержинск, где на Оке находится башня Шухова. Таких мест очень много. Развиваются водные прогулочные маршруты на катерах на воздушной подушке. Можно съездить на день в Макарьево, посетить исторический город Городец. Инвесторы придут чуть позже, понимая, что все готово для них», – прогнозирует обозреватель. Вовк убежден, что для федерального центра Нижний Новгород имеет особое значение. Об этом говорит объем выделенных из бюджета средств на празднование 800-летия города. «Невозможно не вложить средства в Нижний Новгород. Мы проводили исследование и выясняли отношение к городу. Для кого-то это купеческий город, для кого-то – исторический центр. Нижний Новгород – это классическая средняя Россия. Тут есть все: и научный городок, и история и т. д. Открытки с его изображением можно показывать туристу из любой точки мира и говорить: «Это Россия». Нижнему Новгороду невозможно не уделять внимание с точки зрения федерального уровня», – подытожил Вовк. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции 3 августа 2021, 16:49

Фото: AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами. «От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Летевший к туристам из России в Таджикистане спасательный вертолет разбился 5 августа 2021, 15:29 Текст: Наталья Ануфриева

Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, вылетевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека ранены, сообщили в ассоциации туроператоров страны. В ассоциации рассказали, что вертолет летел за семью туристами из Москвы, связь с которыми потерялась, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, передает РИА «Новости». «На высоте более шести тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров. Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот, четыре пассажира получили ранения», – рассказали в ведомстве. В данный момент спасатели идут к месту происшествия, чтобы помочь раненым и эвакуировать их в безопасное место, куда может приземлиться вылетевший из Душанбе вертолет. Одновременно идут поиски пропавших российских туристов. Ранее в Турции пропал россиянин Макар Рагин, его решили искать на Принцевых островах. В АТОР зафиксировали резкий рост цен на отдых в России и за рубежом 4 августа 2021, 15:39 Текст: Дарья Григоренко

Стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла в среднем на 25% в 2021 году по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «По предварительным итогам сезона 2021 года, средняя стоимость отдыха, независимо от вида туризма, внутреннего или выездного, по сравнению с 2019 годом выросла процентов на 25. Это средняя температура по больнице, так как на некоторых направлениях – в Объединенных Арабских Эмиратах, на Кубе, Греции динамика роста больше, чем 25%. В Турции, наоборот, меньше», – пояснила Ломидзе, передает РИА «Новости». По ее словам, сегодня практически нет дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30% и более. «Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и возможность маневрировать ценой. На большинстве направлений спрос превышает предложение, дефицита туристов нет, и нет конкурентной борьбы со стремлением снизить цены, чтобы перехватить клиентов», – добавила глава АТОР. Турпоток из России вырос в этом году на 10-15% по сравнению с показателями за 2020 год. Ломидзе также уточнила, что в прошлом году падение туристического потока составляло 30% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году по сравнению с 2019 годом будет минус 10-15%. Внутренний туризм, также по предварительной оценке, не дотянет до показателей 2019 года около 10%. «Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решения по Краснодарскому краю и если бы не периодически вводимые ограничения в разных регионах, что влияло на планы туристов, хотя, конечно, в количественном отношении боле существенное влияние оказал Краснодарский край», – резюмировала она. Ранее газете ВЗГЛЯД рассказали опрошенные эксперты, что на сегодняшний день большинство россиян выбирают морские курорты Крыма и Краснодарского края, но также пользуются популярностью такие направления, как Сахалин, Тюмень, «Архыз», Кавминводы, Калининград и Бурятия. МИД: Россия ценит позицию Турции по С-400 5 августа 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Москва ценит позицию Анкары по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 и видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Турцией, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. «С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году, демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», – сказал Пилипсон, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия ценит позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление. Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400, Пилипсон пояснил, что «профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества». «Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему», – резюмировал дипломат В июле сообщалось, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Появились сведения о пострадавших в серьезном ДТП в Турции россиянах 3 августа 2021, 22:21 Текст: Антон Никитин

Из стационаров в Турции выписаны 15 пострадавших в ДТП россиян, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава России. «На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – приводит текст сообщения ТАСС. Напомним, в понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые десять туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа. В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Турции россиян 3 августа 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

В результате автомобильной аварии в Турции пострадали двое россиян, в том числе ребенок, их прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России. «На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В то же время в министерстве отметили, что нужды в срочной эвакуации пострадавших в Россию нет. «Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – заключили в ведомстве. В понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. Туроператор «Интурист» сообщил, что первые 10 туристов из пострадавшей группы вернутся в Самару 4 августа. «Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов на Шри-Ланку 3 августа 2021, 17:06 Текст: Елена Мирошниченко

«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва – Коломбо (Шри-Ланка). Полеты начнутся с 2 сентября и будут осуществляться дважды в неделю. На данный момент авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Названы сроки возвращения в Россию части попавших в серьезное ДТП в Турции туристов 3 августа 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

Первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа, сообщил туроператор «Интурист». В компании сообщили, что «на 4 августа запланирован вылет первых 10 туристов из группы пострадавших в Самару», передает РИА «Новости». Там также сообщили, что вечером 3 августа генеральный консул в Анталье встретится с туристами и руководством «Интуриста». Вместе с тем Ростуризм сообщил со ссылкой на компанию «Интурист», что «в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии», двое из них «перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже», передает ТАСС. Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде. Отмечается, что Ростуризм продолжает держать на контроле ситуацию с произошедшим ДТП. Родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор. Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь на место уже сегодня. Телефон горячей линии туроператора для родственников пострадавших туристов +7 (915) 327 79 68, телефон экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78. Напомним, в понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. Путин напомнил о шикарных местах отдыха в Карачаево-Черкесии 3 августа 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе, которые имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны. Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты – «реальная возможность» развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую. Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его «мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства». «У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью», – отреагировал Путин, передает ТАСС. Темрезов также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 млн туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек. «В три раза больше, чем жителей», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Также Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе. Пропавшего в Стамбуле россиянина решили искать на Принцевых островах 4 августа 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, разыскивают на Принцевых островах и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле, рассказал его отец Федор Рагин. Рагин сообщил, что на данный момент «результатов поисков нет», молодого человека «ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам», передает РИА «Новости». «Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями», – добавил он. В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для его поисков. Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Его отец предполагал, что россиянина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Названы самые популярные зарубежные направления у россиян 4 августа 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Самым популярным зарубежным направлением среди российских граждан оказалась Турция, список составил сервис по бронированию билетов Aviasales. «Aviasales собрал доступные зарубежные направления путешествий для россиян. Самой популярной страной для отдыха остается Турция. В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тыс. рублей», – цитирует сообщение сервиса РИА «Новости». Второе место в списке занимает Кипр, стоимость на билеты составляет 16 тыс. рублей с пересадкой или от 25 тыс. рублей на прямом рейсе «Аэрофлота». Полет из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и обратно стоит 18 тыс. рублей. Тот же маршрут в Черногорию – 19 тыс. рублей. 22 тыс. стоят билеты в Грузию, в Египет и Сербию они обойдутся в 24 тыс. рублей. Самые дорогие билеты туда-обратно по направлению в Марокко, они стоят от 38 тыс. рублей. В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из Турции 5 августа 2021, 18:22 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел на данный момент пока не прорабатывает вопрос эвакуации российских граждан из Турции в связи с пожарами, сообщили в ведомстве. «В настоящее время властями Турецкой Республики принимаются все необходимые противопожарные меры для обеспечения безопасности иностранных туристов», – цитирует сообщение МИД РИА «Новости». Там пояснили, что главные курортные провинции Анталья и Мугла контролируют соответствующие службы, они находятся вне зоны риска. «Вопрос об эвакуации отдыхающих россиян с территории Турецкой Республики МИД России на сегодняшний день не прорабатывается», – заключили в ведомстве. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Туристам из России посоветовали не ездить в районы Греции с лесными пожарами 5 августа 2021, 18:03 Текст: Алексей Дегтярев

Российским туристам необходимо воздержаться от поездок в районы Греции, где горят леса, сообщил Ростуризм. «Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Тем же, кто только собирается в Грецию, нужно учитывать информацию о расположении очагов возгорания при планировании маршрута. Напомним, российский самолет-амфибия Бе-200 с 30 июня участвует в тушении самых сильных природных пожаров в Греции. По оценке властей, в стране установилась рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию. В Ростуризме сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян 4 августа 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

После аварии в Турции остаются шестеро пострадавших россиян, им оказывается медицинская помощь, сообщили в Ростуризме. «Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа.