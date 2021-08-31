Пентагон опроверг сообщения о брошенных в Кабуле служебных собаках

Блинкен заявил о готовности США работать с «Талибаном»

Соединенные Штаты не доверяют афганскому движению «Талибан» (запрещено в России), но готовы взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В дальнейшем любое взаимодействие с «Талибаном» (движение запрещено в России) будет определяться только нашими национальными интересами», – приводит утверждение Блинкена ТАСС.

Госсекретарь добавил, что «если США смогут работать с новым афганским правительством таким образом, который будет отвечать <…> интересам» Вашингтона, то это будет сделано. «Талибан» (движение запрещено в России) стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить», – отметил Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомтва отметил, что делать выводы относительно «Талибана» (движение запрещено в России) США будут не на основе заявлений представителей движения, а исходя из их действий. По его словам, талибы должны обеспечить свободу передвижения, уважать основные права афганцев, в том числе женщин и представителей меньшинств, не мстить тем, кто раньше работал на другие государства, а также сформировать инклюзивное правительство.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

В МИД подчеркнули, что Москва «не спешит признавать» власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию также волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». При этом российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) – «это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».

В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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