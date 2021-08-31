В «Артеке» зажгли 10 тыс. свечей в память о героях-артековцах

Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России

«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе.

«Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать?

«Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков.

Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков.

«Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник.

Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию».

Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики».

В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он.

Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома».

«Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он.

Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон.

В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.

В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.

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