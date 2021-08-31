Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане

Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане

Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю военную миссию в республике, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», – приводит слова генерала Маккензи ТАСС.

«Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США (22.29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», – добавил генерал, уточнив, что на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником [группировки] «Исламское государство* в Хорасане» (ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), запрещена в России)», – отметил он.

«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть республику]. <…> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», – сообщил генерал Маккензи.

По словам главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен». Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. <…> Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», – заявил генерал.

Накануне стало известно, что США завершили вывод войск из Афганистана. В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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