В Китае предположили завозной характер коронавируса в Ухане ЕС исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран 30 августа 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса. «Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», – цитирует заявление Совета ЕС ТАСС. Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек.

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме 28 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru. По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников. При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников. Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября 28 августа 2021, 13:22

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова. Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. «Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – заявил министр. Вместе с тем, он завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит. «Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», – приводит РИА «Новости» слова министра. Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата. Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдет очно, все школы готовы к приему 17 млн школьников. Ранее сообщалось, что московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Голикова назвала число вакцинированных россиян 27 августа 2021, 21:14 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. «По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову. Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд). В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19 28 августа 2021, 08:32 Текст: Алина Назарова

Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению коронавируса. «Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в дипведомстве, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ. «Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. … Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», – добавили в ведомстве. Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Ранее постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге 27 августа 2021, 22:20 Текст: Антон Никитин

Существенное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс». «За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – пояснила вице-премьер. Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей 28 августа 2021, 02:30

Фото: Andrew Mccaren/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом. Согласно заявлению министерства, специалисты подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. «Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Минсельхоз США отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела. Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. «Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», – подчеркивают в министерстве. Ранее ученые предупредили о передаче коронавируса от хозяев кошкам. Отметим, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупреждал, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». В апреле научный институт Россельхознадзора начал выпуск препарата. Вакцинация животных от COVID началась в России в конце мая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пациенты COVID- госпиталя в Таиланде устраивали оргии и нарко-вечеринки 29 августа 2021, 10:16 Текст: Елизавета Булкина

Полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки, сообщило издание The Nation Thailand. В полицию обратился персонал больницы в провинции Самут Пракан. Медики пожаловались на стычки между пациентами. В операции приняли участие бойцы военного подразделения ISOC, передает РИА «Новости». Правоохранители конфисковали у больных сигареты. Кроме того, по камерам видеонаблюдения выяснили, что часть пациентов принимает наркотики и занимается групповым сексом, однако их личности установить не удалость. В Таиланде за период пандемии выявили свыше миллиона случаев коронавируса, более 10 тыс. человек умерли. В середине августа наблюдался пик заболеваний, число случаев превышало 20 тыс. в сутки. На акции протетста в Берлине начались беспорядки 28 августа 2021, 20:58 Текст: Евгения Шестак

На несанкционированных акциях против COVID-ограничений в Берлине пострадали четверо полицейских, задержаны 78 человек, сообщила представитель полиции с места событий. «По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела», – приводит РИА «Новости» ее слова. Акция противников COVID-ограничений проходила на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих, силовики перекрыли все ведущие туда пути. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации. За сутки в России выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса 29 августа 2021, 12:06 Текст: Елизавета Булкина

В России за минувшие сутки зафиксировали 19 286 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 6,8 млн случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 16 804 человека, скончались 797 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве выявлено 1444 случая, в Санкт-Петербурге – 1318, в Московской области – 914. Накануне в России выявили 19 492 случая коронавируса, таким образом, число выявленных случаев сократилось за сутки на 206. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID 29 августа 2021, 08:24 Текст: Елизавета Булкина

Российские исследователи описали случай развития тяжелого порока глаза у ребенка, чья мать перенесла коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», – передает ее слова РИА «Новости». По словам эксперта, порок развития глаза был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности. «Безусловно, наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности, ведутся… В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – сказала Пшеничная. Она уточнила, что если во время беременности женщина более тяжело, плод также испытывает гипоксию, что может повлиять на развитие ребенка. Пшеничная подчеркнула, что перед планированием беременности лучше не рисковать, а сделать прививку от коронавируса. Ранее в Минздраве заявили, что самым лучшим временем для вакцинации от коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет. Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V» 28 августа 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала июня, сообщила пресс-служба компании. «Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1179625 доз первого компонента и 3890000 доз второго», – приводит текст сообщения ТАСС. В пятницу министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что компания Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам. Напомним, в конце июля Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V». Ранее «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 28 августа 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1498, Санкт-Петербурге – 1406, Московской области – 849. Всего в стране выявили 6 863 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 131 446 человек, из них 19 411 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 840 человек. Накануне, 27 августа, в России выявили 19 509 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 17. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью 28 августа 2021, 11:34 Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители в рамках ночного визита к Тиллю Линдеманну предупредили солиста группы Rammstein о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщил информированный источник. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – сказал источник «Интерфакса». Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Причина визита не сообщалась. О визите силовиков к Линдеманну также сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля «Макларин за Родину» Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей якобы возникли претензии к футболкам мероприятия, и появление людей в них на фестивале якобы может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина». «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости – сообщу», – написал Ларин, однако позже удалил пост. Его скриншоты сохранились в Сети. Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери. После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека 28 августа 2021, 10:40 Текст: Вера Басилая

За последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии. По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются. Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС. Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет.