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Украина собралась участвовать в британской миссии на Луну
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Украина в 2022 году впервые примет участие в миссии на Луну, которую организовывает британская компания Spacebit, сообщил основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк.
«Прошло уже то время, когда одна страна достигала чего-то в космосе... Наша миссия изначально британская, у нас есть британский луноход, который летит. Но можно это назвать украинско-британской миссией или украинской первой миссией на Луну... Если мы говорим об украинской части миссии, то практически 100% она реализуется, используя умы Украины и потенциал Украины, который есть на данный момент», – передает РИА «Новости» слова Танасюка.
По его словам, планируется, что во время полета на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства.
«По поводу, когда будет осуществлена эта миссия, она, скорее всего, будет осуществлена не в первом квартале, но это будет 2022 год. По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк.
Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией.
Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций.
Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли
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Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан «в том числе и с тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк.
Он указал на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина».
Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Руководитель полета российского сегмента рассказал о «дышащей на ладан» МКС
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Системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
«В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обосновано говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя. На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.
Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. «Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», – сказал он.
По словам Соловьева, РКК «Энергия» приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции, финансирование которого начнется с января 2022 года. По словам генконструктора, сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
Украинцев назвали «божьей нацией»
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Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.
«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», – заявила активистка в интервью с «Главредом».
Писательница отметила, что украинцы очень искренние и доверчивые, поэтому их любит Бог, но из-за этого многие нации ставят себя выше Украины. Также она добавила, что русские «тырят» украинский борщ, и обвинила их в «краже» матрешек и пельменей у китайцев. Ницой посоветовала соотечественникам «быть зубастыми и выгрызать свое».
Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала «московскими дикостями».
Ранее Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.
На Украине назвали два способа «вернуть» Крым
У Украины есть два способа «вернуть» Крым, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.
Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии, передает телеканал «Наш».
«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», – подчеркнул Чалый.
Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы.
Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик. «Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», – заключил Чалый.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Крым рано или поздно «вернется» в состав Украины, а украинский саммит «Крымская платформа» является историческим прорывом.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Российскую орбитальную станцию решили окружить «эскадрой» спутников
Вокруг Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет летать «облако» из спутников, сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.
«Для РОСС может быть создана «эскадра» спутников. Мы считаем, что это будет новым в космической технике, если на дальности от станции 100-200 км будет летать некое «облако» космических аппаратов со своими собственными задачами», – передает ТАСС слова Соловьева.
По словам генконструктора, на РОСС будет модуль с внешней площадкой. С нее можно будет обслуживать, дозаправлять, ремонтировать космические аппараты. «Если с ним что-то произошло, нужно, чтобы к нему подлетел небольшой космический буксир, взял его и доставил на станцию», – пояснил он.
Соловьев подчеркнул, что «Энергия» готова заниматься всем проектом Российской орбитальной станции, если ей это доверят.
Ранее в понедельник Соловьев рассказал о том, что системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа.
Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану
Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС.
По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы».
Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом.
«Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он.
Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет.
«Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов.
Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.
Киев захотел построить трубопровод для поставок водорода в ЕС
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Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина – ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Решение СНБА введено в действие указом президента от 28 августа, который опубликован на сайте главы государства, передает «Интерфакс».
Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения.
До 31 октября необходимо также разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров.
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что в случае провала переговоров «Нафтогаза» с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом.
Польская компания решила добывать газ на Украине
Польская компания PGNiG подписала с украинской Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU) договор о совместной разведке газа на Украине.
«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе, – цитирует главу PGNiG Павла Маевского ТАСС.
Он отметил, что так польская компания расширяет геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок. Начало работ планируется на вторую половину 2022 года.
«Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», – подчеркнул Маевский.
Библивская нефтегазовая площадь располагается в Львовской области, в 69 километрах от Львова.
РКК «Энергия» впервые назвала перечень отказов на «Науке» во время полета к МКС
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила расследование причин отказов, произошедших во время полета модуля «Наука» к МКС, и передала все материалы комиссии Роскосмоса, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
«Комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила свое расследование, материалы переданы комиссии «Роскосмоса». После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.
Он также отметил, что включение двигателей модуля «Наука» не было критичным для МКС. «Через час после случившегося я разговаривал со своим коллегой Джоэлом Монталбано – руководителем программы МКС в НАСА, которого знаю с 1993 года. Спрашивал его насчет солнечных батарей. Он меня успокоил, что воздействие было в два раза меньше, чем предельное. Он сам и его команда управления полета полагают, что ничего ужасного не произошло. Ну развернулось, ну и что?» – сказал Соловьев.
По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. «Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал», – сказал он.
Соловьев также впервые назвал обширный перечень отказов на «Науке» во время полета к МКС. «Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля «Наука» нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным. Если говорить без конкретики, то у нас возникли проблемы двух типов: с топливной системой и датчиками. Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки», – сказал Соловьев.
Также он рассказал, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием топлива, хотя удалось сохранить возможность проведения маневров модуля. Помимо того, отказали датчики инфракрасной вертикали, отвечающие за ориентацию модуля, поэтому пришлось использовать другие возможности ориентации – звездные датчики. А сбой в программном обеспечении привел к срабатыванию двигателей модуля «Наука», когда он уже находился в составе МКС.
Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки».
Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.
В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. В Роскосмосе ситуацию назвали штатной. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил о создании комиссии для выяснения причин произошедшего. При этом Роскосмос решил не привлекать НАСА к расследованию. Газета ВЗГЛЯД разбирала самодеятельность российского модуля на орбите.
Минюст Украины взял на работу пожизненно осужденную
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что взял на работу в ведомство женщину, отбывающую пожизненное заключение.
«Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал Малюська в Facebook.
По его мнению, работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства «крайне нежелательно».
«В ситуации с пожизненниками – это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», – добавил министр.
При этом он не уточнил, какую именно работу в ведомстве выполняет осужденная, а также не пояснил, за какие преступления она отбывает наказание.
МИД назвал иск России к Украине в ЕСПЧ крайней мерой
Российская жалоба на Украину в ЕСПЧ является продуманным шагом, но это крайняя мера, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Строить какие-то прогнозы по поводу того, как будет рассмотрена эта жалоба, достаточно сложно. Это в общем-то шаг, на который РФ пошла осознанно, он является продуманным. Достаточно долго шла подготовка такого шага. При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, РФ до этого в международные органы не обращалась. И в том что касается ЕСПЧ, это первая межгосударственная жалоба, которая подается Россия», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости».
По его словам, факторы, которые вынудили Россию пойти на этот шаг, «лежат на поверхности». Он напомнил, что министр иностранных дел России и официальный представитель МИД неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к масштабному и систематическому нарушению прав человека на Украине. К этим же нарушениям Россия привлекала внимание и контрагентов в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, однако ответа не получила.
«К сожалению, мы не получали от них какой-то внятной реакции, не говоря уже о том, что Украина категорически не признает факт наличия каких-либо нарушений со своей стороны, несмотря на заключение, допустим, Венецианской комиссии Совета Европы по целому ряду законов, которые недавно были приняты на Украине, несмотря на совершенно вопиющие случаи, связанные и с гибелью людей на майдане, несмотря на совершенно очевидные вопиющие факты гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая (2014 года), несмотря на захваты и насилие в отношении представителей канонической православной церкви на Украине, несмотря на запреты на въезд и на деятельность представителей российских СМИ, журналистов, политических деятелей, несмотря на гибель людей в результате контртеррористической операции так называемой на юго-востоке Украины, когда просто развязана война против собственного украинского народа в Донбассе», – пояснил Лукьянцев.
Также он отметил, что рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займет не один год, потому что в ЕСПЧ сейчас находится несколько исков в отношении России, тысячи исков индивидуальных.
«И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно – это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов», – сказал Лукьянцев.
По слова дипломата, Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и эта судебная инстанция даст должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Он подчеркнул, что в случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы.
«ЕСПЧ может далее, если теоретически сочтет, что государство систематически не исполняет свои обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, поставить вопрос о том, что государство не соответствует критериям членства в организации», – пояснил Лукьянцев.
22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
На МКС изолировали негерметичный отсек модуля «Звезда»
Отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС изолирован от основного объема станции, космонавтам доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.
«Негерметичные, проблемные места на станции нашим экипажем заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа», – передает РИА «Новости» слова Устименко.
Он отметил также, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.
«Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В.А.Соловьевым (Владимиром Алексеевичем, руководителем российского сегмента МКС – прим. ВЗГЛЯД) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля «Наука», ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем», – сказал Устименко.
По его словам, в этом смысле запуск к МКС новых модулей – «Науки» и узлового модуля – абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли.
Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что космонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря».
В состав российского сегмента МКС входят модули «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
Во Львове женщина сбежала из больницы после трепанации черепа, ее случайно обнаружил сотрудник подразделения тактико-оперативного реагирования, сообщила патрульная полиция Львовской области.
Женщина шла по улице в одной футболке и с забинтованной головой. Обнаруживший ее полицейский срочно позвонил в экстренную службу. Оказалось, что женщине провели трепанацию черепа, а ее ищет дочь.
Пока полицейский и пациентка дожидались скорую, неравнодушные прохожие принесли ей чистую одежду.
«Мы благодарим патрульного и всех причастных за оказание помощи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы полиции.
Ранее приехавшая с Украины женщина с симптомами коронавируса выбила дверь в больнице на Сахалине.
Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.
Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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США отправили Украине вторую партию вакцин от коронавируса
США отправили на Украину вторую партию вакцин от коронавируса – примерно 2,2 млн доз, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз, по состоянию на сегодняшний день. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине», – написал Блинкен в Twitter.
Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии.
Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.