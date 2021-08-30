Украина собралась участвовать в британской миссии на Луну

Украина в 2022 году впервые примет участие в миссии на Луну, которую организовывает британская компания Spacebit, сообщил основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк.

«Прошло уже то время, когда одна страна достигала чего-то в космосе... Наша миссия изначально британская, у нас есть британский луноход, который летит. Но можно это назвать украинско-британской миссией или украинской первой миссией на Луну... Если мы говорим об украинской части миссии, то практически 100% она реализуется, используя умы Украины и потенциал Украины, который есть на данный момент», – передает РИА «Новости» слова Танасюка.

По его словам, планируется, что во время полета на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства.

«По поводу, когда будет осуществлена эта миссия, она, скорее всего, будет осуществлена не в первом квартале, но это будет 2022 год. По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк.



Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией.

Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций.