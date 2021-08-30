МИД заявил о необходимости налаживать отношения с новыми властями Афганистана

Россия активно налаживает диалог с новыми властями Афганистана, сообщил спецпредставитель российского лидера по стране, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы уже налаживаем. В Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у России есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека, но «при всем при этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем».

Кабулов отметил, что Москва будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана. Также он добавил, что в будущем нельзя исключать новых ударов США в Афганистане.

«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать», – сказал он.

При этом он уточнил, что США смогут вывести к 31 августа все войска из Афганистана, но не смогут эвакуировать всех, кто с ними сотрудничал.

«Вывод войск – наверное, поскольку условия были обговорены, талибы обозначили четко свою позицию по этому вопросу. Но, что касается остальных граждан и тех, кто сотрудничал с американцами последние 20 лет, – это вряд ли», – сказал Кабулов.

Кроме того, он выразил надежду, что оставленное США оружие не применят в возможной гражданской войне в Афганистане, «которая, слава богу, прекратилась на данный момент».

Ранее Кабулов заявил, что странам коалиции НАТО, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением республики, это дело их совести.

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