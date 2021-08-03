Мишустин заявил о необходимости сократить количество времени на сбор справок

Следует создать условия, при которых люди как можно меньше времени будут тратить на сбор различных документов и справок, заявил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.

Премьер попросил главу ПФР рассказать, как идет процесс внедрения элементов социального казначейства, передает РИА «Новости».

«Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок – так, как это происходит с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе», – сказал Мишустин.

Глава кабмина также попросил рассказать, сколько семей уже получили сертификат таким образом и как они чаще всего используют эти средства.

Кроме того премьер заявил, что у людей, особенно старшего поколения, при обращении в Пенсионный фонд России должен быть выбор: заполнять документы в электронном виде или же получить консультацию в традиционном формате, заполнив нужные бумаги от руки. Он отметил, что сам знает большое количество людей, которые, к примеру, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, «поскольку много в жизни писали». «И это должно быть ясно людям, что у них есть выбор, и что их не заставляют работать с «цифрой», если им более комфортен путь - ну в частности, работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности», – пояснил премьер.

По его словам, нужно сделать так, чтобы каждый человек знал, что он может обратиться за консультацией и разъяснениями в ПФР. «Важно подойти с точки зрения удобства людей. Я уверен, что вы сможете организовать так, чтобы этот выбор не был обязателен для тех кто, как я уже сказал, хочет традиционно получить консультацию или работать с бумажным носителем», - добавил Мишустин.

Ранее премьер говорил, что российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать в комплексе в любое время и в один клик.