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Стало известно о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
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Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинил Минск в причастности к его «ликвидации».
«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Роднина высказалась о скандале с Тимановской
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«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.
«То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина.
При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина.
Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она.
Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.
Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря
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«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале.
«История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук.
По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук.
Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику».
В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский.
По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии.
«Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.
Кулеба предсказал России «камни с неба»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба».
«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».
По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его.
«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – пояснил он.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич.
«Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ.
По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация».
«И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер.
«Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Спортсмен объяснил причины стресса у Тимановской
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«Будут ли введены санкции в отношении Минска, зависит от той информации, которую соберет Международный олимпийский комитет. Но политизация скандала вокруг Тимановской очевидна, равно как и причины для стресса», – сказал газете ВЗГЛЯД спортсмен Сергей Лисин, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.
«Для Тимановской складывается достаточно тяжелая ситуация. Ее заявили на дистанцию, которая в два раза длиннее ее специализации. То есть она готовилась к дистанции 200 метров, а ее заявили на дистанцию 400 метров – это совершенно разные вещи. Чтобы успеть подготовиться и выступить достойно, нужно знать эту информацию заранее. Поэтому для нее это стресс. А форма, в которой она высказала критику, обусловлена эмоциями», – отметил чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин.
Также противоречиво выглядит поведение Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. «С одной стороны, спортсменка заявляет, что ее насильно пытались вывезти из Японии в Белоруссию. С другой стороны, есть официальное заявление НОК о том, что Тимановскую снимают с соревнований в связи с ее психологическим состоянием. Для того, чтобы понять, где правда, а где ложь, нужно иметь больше информации», – убежден Лисин.
Он напомнил, что «Минск и так находится под санкциями в области спорта», а проведение многих турниров на территории Белоруссии отменили в том числе по политическим причинам. «Какие санкции последуют после данной истории и последуют ли – зависит от той информации, которую получит МОК, – полагает Лисин. – Он должен пообщаться со спортсменкой, понять, говорит ли она правду и насколько объективно отражает ситуацию. Также нужно понять, насколько верны заявления белорусской стороны и есть ли у Тимановской проблемы с психикой. После того, когда будет собрана вся информация, МОК будет принимать какие-то решения».
Кроме того, собеседник указал на очевидную политизацию спортивного скандала. «Политизация ситуации началась, когда появились первые новости о том, что Тимановскую якобы пытались насильно вывезти с Олимпиады. До этого момента мы наблюдали чисто спортивную историю», – заключил Лисин.
Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.
Тимановская получила польскую визу
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», – передает его заявление в Twitter ТАСС.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Россию призвали брать пример с ЕС в работе с украинской молодежью
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«Было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, но в этих вопросах мы отстаем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя намерение ЕС расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев с помощью организации «еврошкол».
«Европа и США давно и довольно эффективно занимаются «образованием» украинской молодежи», – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно прозападные фонды и организации активно занялись молодежным движением на Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
«В частности, они создавали молодежные ячейки под патронажем ярых украинских националистов, прибывших из европейских центров, которые содержатся за счет американских спецслужб», – полагает собеседник. «Россия же украинской молодежью и гуманитарными вопросами в сфере образования не занималась ни тогда, ни сейчас», – с сожалением отметил политолог.
«Когда мы поняли, насколько это важно и необходимо, было уже поздно. Сейчас, на мой взгляд, России мешает отсутствие креативности в подходах к этому вопросу. Есть проблемы в стремлении, целеполагании и, может быть, в недооценке гуманитарного, идеологического и культурно-исторического аспектов работы с молодежью», – перечислил Корнилов.
«Безусловно, было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине и на территории Донбасса. Но, к сожалению, в том, что касается продвижения новых технологий в сфере привлечения зарубежных аудиторий, отрезанных от нас по целому ряду причин – идеологических, политических или карантинных – мы в значительной степени отстаем», – резюмировал Корнилов.
Ранее Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT.
В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро.
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Тимановская улетит в Польшу под охраной полиции
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Спортсменка из Белоруссии Кристина Тимановская, которая ранее заявила о намерении не возвращаться на родину, приняла решение остаться в посольстве Польши, чтобы впоследствии отправиться оттуда на самолет под охраной японской полиции, сообщил источник в белорусской диаспоре в Токио.
«Кристина Тимановская приняла решение остаться в посольстве Польши в Японии, которое охраняет японская полиция. Впоследствии она оттуда проследует на самолет, тоже под охраной японской полиции», – сообщил источник РИА «Новости», попросивший не называть его имя.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на NHK, власти Польши приступили к процессу предоставления убежища Тимановской. Как сообщили очевидцы у посольства Польши в Японии, Тимановская вошла в здание дипломатического представительства.
Около посольства Польши в Токио собрались около 50 японских и иностранных журналистов, а также несколько активистов с бело-красно-белыми флагами из числа уроженцев Белоруссии, проживающих в Японии. Обстановка у польского дипломатического представительства спокойная, на месте за порядком следят сотрудники столичной полиции.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская утром в понедельник прибыла в посольство Польши в Токио.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Названа дата вылета Тимановской в Варшаву
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Варшаву 4 августа, сообщил агентству Reuters исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», – передает его слова ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила ей визу.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Депутат из Белоруссии назвал действия Тимановской запланированными
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала на Олимпиаду для реализации своего плана, а не для спортивных достижений, заявил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и белорусский депутат Александр Масейков.
«Человек долгое время уединялся, вел себя неестественно, сопоставляешь это с другими фактами, и складывается мнение, что на Олимпиаду Тимановская ехала не бороться и выступать, а у нее был какой-то свой план... Нужно было привлечь к себе внимание. Смотрим дальше – у нее семья уже уехала за границу (из Белоруссии). И когда Тимановская говорит, что ей хотелось бы поехать в Австрию, напрашивается вопрос: а чем ей Япония не нравится или Литва? Получается, что человек об этом думал, и был всего лишь найден повод, чтобы свои желания воплотить в реальность», – сказал Масейков РИА «Новости».
Он добавил, что Тимановская заботится только о себе и не задумывается о последствиях, которые могут повлечь ее действия для других белорусских атлетов. Также парламентарий отметил, что спортсменка могла бы пробежать эстафету, на которую ее звали.
«Какие проблемы? Ладно, если бы ей сказали марафон бежать. Может, я не большой специалист в легкой атлетике. Но у нас в гребле есть дистанция и 200 метров, и 500 метров, и 1000 метров. По крайней мере, если не победить, то достойно представить (страну). Если команда заявилась и не вышла на старт, то будут штрафные санкции», – сказал депутат.
Руководство сборной, вызывая ее на эстафету, не ставило перед Тимановской «высокие цели».
«Ничего страшного не случилось бы, если бы она чуть хуже выступила на своей дистанции, но поддержала команду. В спорте это практикуется», – отметил он.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после ее критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2»
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Потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2», написал в статье для «Украинской правды» бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. «Почему же США так активно помогали нам после революции достоинства (Майдана)? Потому что мы были «любимцами» (Джо) Байдена», – отметил он, передает РИА «Новости».
По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден – мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», – указал экс-глава Нафтогаза.
Как считает Коболев, этот «особый» статус Украина приобрела благодаря Майдану, когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также из-за достижения «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах». «Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», – выразил мнение он.
Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг «в обратную сторону», отметил Коболев. «А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку – она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – пишет он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.
Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Белорусские дипломаты запросили у Токио информацию по поводу Тимановской
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Белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации, сообщила дипмиссия.
«В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи. Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси», – передает РИА «Новости» заявление посольства.
«По состоянию на 17.00 (11.00 мск) 2 августа К.С. Тимановская в посольство не обращалась», – добавили в дипмиссии.
Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Крым решил предъявить Украине иски за пять блокад
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Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова, сообщил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
«В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской», – сказал Трофимов РИА «Новости».
По его словам, самыми масштабными по сумме ущерба станут иски по водной и энергетической блокадам. «Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», – сказал Трофимов.
Он добавил, что предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.
22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.