На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение войск США СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области 28 августа 2021, 10:07 Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА. «Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС. В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты». Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому 28 августа 2021, 07:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Фото: Zuma/МР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 27 августа 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад. В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 – восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат – в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны. «То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа», – передает ТАСС слова Шойгу. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания. Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники «Альтиус-РУ» и «Форпост». После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции. Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.



Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани. Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов 27 августа 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости». «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили. Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады 27 августа 2021, 16:01

Фото: Максим Никитин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил объявить Андрея Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, в международный розыск. «Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления прежде всего против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», – сказал он РИА «Новости». Форманчук уверен, что рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание. «Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск», – подчеркнул он. Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика» 27 августа 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков в рамках Армейских международных игр-2021 выиграла самый сложный третий этап – «тропа разведчика», установив рекорд прохождения трассы, сообщает пресс-центр АрМИ-2021. «Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков по временному показателю установила рекорд прохождения самого сложного этапа конкурса – «тропы разведчика» преодолев его за 41.04 минуты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что впервые участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» перед прохождением «тропы разведчика» преодолевали сухопутную милю (1,6 километра). В ходе проведения третьего этапа разведчики в боевой экипировке преодолели комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 6 метров, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия. Также в ходе прохождения «тропы разведчика» участники команд уничтожили условных противников броском ножа из различных положений, «подорвали» участок железной дороги, преодолели зараженные участки местности в противогазах и эвакуировали раненого. По итогам третьего этапа первое место заняла команда России. Вторыми преодолели тропу разведчики из Узбекистана, третьей к финишу пришла команда Китая. Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных – это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини. Президенты Румынии и Украины не смогли прилететь в Кишинев из-за тумана 27 августа 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский в пятницу утром должны были прилететь в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии, но из-за сильного тумана их прибытие задерживается, сообщила пресс-служба правительства респулики. «Из-за тумана над аэропортом Кишинева самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться. Самолет румынского президента находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь. Праздничные мероприятия отложены примерно на час», – сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости». Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева. В мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек. В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы. Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию 27 августа 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Мужчина, который во время праздника в честь Дня независимости Украины напал на экс-президента Петра Порошенко, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. Депутат от партии «Евросолидарность» Александр Погребцкий рассказал, что подозреваемого госпитализировали накануне вечером, сразу после того как его отпустили из отделения полиции, сообщает издание Страна.ua. В больнице нарушитель провел около шести часов, затем его выписали. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины». Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе 27 августа 2021, 21:57 Текст: Вера Басилая

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден примет на следующей неделе главу Украины Владимира Зеленского. «На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения 27 августа 2021, 15:35 Текст: Алексей Дегтярев

В пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе есть украинские бронетехника и вооружение, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Наша разведка продолжает фиксировать наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями, размещенных вдоль линии боевого соприкосновения в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия», – цитирует Филипоненко РИА «Новости». По его словам, оружие и бронетехника имеется в пяти населенных пунктах у линии соприкосновения. Ранее в ДНР сообщали, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. Навигационный комплекс со спутниковой системой посадки создан в России 27 августа 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший навигационный комплекс со спутниковой системой посадки разработан в России, рассказал гендиректор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров. «Сейчас нами создано новое поколение всего навигационного комплекса, оно уже называется РСНП – Радиотехническая система навигации», – цитирует ТАСС Бабурова. По его словам, в комплексе реализована спутниковая навигация и посадка, а также другие системы, такие как VOR, ILS, DME и TACAN. «Это уже комплексная система, которую просто ставишь и реализуешь все режимы навигации, посадки, взлета, полета по маршруту», – пояснил Бабуров. Он рассказал также, что переносная система посадки «Корма» позволит спецназу оборудовать аэродромы и вертолетные площадки, используя лишь маленький чемодан. «Переносной аэродром в рюкзачке у спецназовца – это реальность», – заявил он, добавив, что такое оборудование может быть полезно для Сил специальных операций России при выполнении некоторых миссий. «Можно принести на заброшенный аэродром, развернуть чемодан и туда прилетит военно-транспортный самолет, сможет там сесть в любых условиях», – отметил Бабуров. Руководитель компании пояснил, что весь комплект состоит из самого чемоданчика массой 1,7 кг, планшета 300-500 грамм и источника питания с антенной массой около 5 кг. «Это будет компактное решение, а не пять грузовиков с антеннами», – подчеркнул он. По словам Бабурова, медицинские и спасательные вертолеты также смогут садиться в любую погоду на необорудованные площадки с помощью переносной системы посадки «Корма». «Мы звоним фельдшеру по сотовому, он открывает ящик, нажимает одну кнопку, вторую кнопку и сажает вертолет», – пояснил он, добавив, что система уже получила очень большой спрос в санитарной авиации. «[Есть] много сельских больниц и районных поликлиник, где вертолетные площадки ничем не оборудованы. И представим ситуацию, что нужно срочно доставить пациента, а метеоусловия не позволяют произвести посадку или нет оборудованной площадки», – отметил Бабуров. По его словам, АО «Навигатор» может создать системы предупреждения столкновения кораблей, используя аналогичные авиационные технологии. «Если в авиации есть понятие ADS-B (АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение-вещание, передает всем свои координаты месторасположения, скорость и другие данные), то в морской тематике оно немножко по-другому называется, но выполняет примерно ту же самую функцию», – пояснил он. По словам Бабурова, компания в конце 1990-х годов уже разрабатывала подобное устройство, выполняющее функции избегания столкновений для кораблей, и наработки в этой сфере остались. «Если брать «Корму», то она тоже может выполнять эту функцию. И без разницы, где будет это судно, вопрос лишь в дальности», – сказал Бабуров, уточнив, что эта задача решаема и компания готова за нее взяться. Ранее «Алмаз-Антей» создал радиолокатор для предотвращения катастроф на летном поле. Индивидуальный буксировщик пловца показали на «Армии-2021» 27 августа 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») показал на международном форуме «Армия-2021» индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», предназначенный для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Мини-торпеда может использоваться для транспортировки бойцов диверсионных подразделений, развивает скорость 3,5 км/ч и способна пройти до 20 км. Замгенконструктора концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Михаил Кеттуев рассказал, что буксировщик позволяет использовать различное навесное оборудование: телевизионную камеру, компас, фонарик и прочее. Работает «Коралл» от литий-ионного аккумулятора. По словам Кеттуева, торпеда рассчитана на использование человеком в водолазном снаряжении и способна погружаться на глубину до 60 метров. «Мы специально поставили индикатор для того, чтобы водолаз не прошел точку невозврата. Когда индикатор будет показывать разряд примерно на половину, это значит, пора возвращаться обратно», – передает ТАСС слова Кеттуева. Он подчеркнул, что компания готова модифицировать прибор в зависимости от требований заказчика. «И в Санкт-Петербурге этим буксировщиком интересовались, и сегодня на выставке подошли люди из вооруженных сил. Интерес определенный представляет. Да, у каждого человека своя точка зрения: кто-то считает, что рукоятка размещена не на том месте, кто-то считает, что лучше буксироваться, когда тебя сзади что-то придерживает от этого. Мы это в работе учтем и в итоге выработааем именно для военных, с учетом их требований», – сказал он. Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл» предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Буксировщик оснащен планкой Picatinny rail, что позволяет присоединить к нему совместимое навесное оборудование. Модульное исполнение аппарата позволяет легко изменять его. Изготовленные из композитных материалов корпусные части обеспечивают высокую надежность буксировщика, что дает возможность его использования в сложных погодных условиях, в условиях замкнутого пространства. Ранее работу огнеметной системы ТОС-2 показали на «Армии-2021». Зеленский призвал увеличить присутствие НАТО в Черном море 27 августа 2021, 16:30 Текст: Дарья Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море, а также призвал Молдавию и Румынию объединить усилия для обеспечения безопасности этого района. «Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран – членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок», – пояснил он во время совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду и коллегами из Польши – Анджеем Дудой, Румынии – Клаусом Йоханнисом, передает ТАСС. Кроме того, Зеленский также призвал Молдавию и Румынию к сотрудничеству для обеспечения безопасности этого региона. По его словам, «из-за активной милитаризации» крымского полуострова «под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе». Отвечая на эти вызовы, сказал он, «Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств». «И мы предлагаем нашим коллегам из Румынии и Молдавии, которая имеет выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе», – добавил он. Во время своего выступления в Кишиневе, он также выразил мнение, что Украина и Молдавия «отмечают 30-ю годовщину независимости в непростых условиях по безопасности». «Высокой остается военная угроза вокруг Украины, критической является угроза с севера, где Белоруссия используются как дополнительный плацдарм для агрессивных действий», – подчеркнул президент. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. «Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран – членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок», – пояснил он во время совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду и коллегами из Польши – Анджеем Дудой, Румынии – Клаусом Йоханнисом, передает ТАСС. Кроме того, Зеленский также призвал Молдавию и Румынию к сотрудничеству для обеспечения безопасности этого региона. По его словам, «из-за активной милитаризации» крымского полуострова «под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе». Отвечая на эти вызовы, сказал он, «Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств». «И мы предлагаем нашим коллегам из Румынии и Молдавии, которая имеет выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе», – добавил он. Во время своего выступления в Кишиневе, он также выразил мнение, что Украина и Молдавия «отмечают 30-ю годовщину независимости в непростых условиях по безопасности». «Высокой остается военная угроза вокруг Украины, критической является угроза с севера, где Белоруссия используются как дополнительный плацдарм для агрессивных действий», – подчеркнул президент. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани 27 августа 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в Казань, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным заводами, сообщает Министерство обороны. «Глава российского военного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова и Казанском вертолетном заводе», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Министр обороны проинспектирует производственные мощности предприятий, проведет совещание по вопросам выполнения ГОЗ, говорится в пресс-релизе. Шойгу также заслушает руководство Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов. Кроме того, министр обороны примет участие в церемонии начала строительства в Казани нового военного госпиталя, в котором первым начнет работу инфекционное отделение. На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение войск США 28 августа 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Размещение американского контингента на территории Украины невозможно, поскольку это противоречит конституции страны, заявил украинский политолог Кость Бондаренко. Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, а украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа. «Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», – сказал эксперт, передает РИА «Новости». Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. «Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина», – отметил Бондаренко. При этом он отметил, что несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США. «Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», – добавил Бондаренко. Встреча Зеленского и Байдена, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.