Захарова заявила о работе британских спецслужб с рядом российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецслужбы Великобритании «давно и плотно» взаимодействуют с рядом российских СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза*» и «Дождь» (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов. Хочется напомнить, что в так называемых британских файлах, которые были слиты в интернет группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, «согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми».

Захарова отметила, что ее «смущает и удивляет» в действиях вышеназванных СМИ то, что «жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации». По ее словам, когда от аналогичных мер за рубежом «страдали и намного больше» другие российские СМИ, «сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали, мало того, многие даже злорадствовали».

Ранее телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также «Новая газета», Forbes, «Медуза» (иноагент), ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.

Обращение направлено «президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение представителей СМИ об иноагентах, но не согласны с риторикой в нем, в частности, с формулировкой о «преследовании» СМИ, так как речь идет о применении положений закона об иноагентах.

Песков указал, что закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне.