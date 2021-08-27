В Кремле не согласились с риторикой обращения СМИ про иноагентов

В Кремле видели обращение представителей СМИ об иноагентах, но не согласны с риторикой в нем, в частности, с формулировкой о «преследовании» СМИ, так как речь идет о применении положений закона об иноагентах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование», речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика», – сказал Песков, добавив, что по сути это обращение заслуживает внимание передает РИА «Новости».

При этом Песков указал, что закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне. «Этот закон (об иноагентах) должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне. С этим сталкиваются практически все страны мира. Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет», – сказал он.

Он также отметил, что несовершенство правоприменения и некоторых положений закона об иноагентах, если так считают СМИ, надо конструктивно обсуждать экспертным сообществом. «Другое дело в постановке вопроса, что представителям сообщества, цеха (СМИ) кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона (об иноагентах). Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цела, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», – сказал Песков.

Ранее телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также «Новая газета», Forbes, «Медуза*» (иноагент), ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.

Обращение направлено «президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим».

«Мы требуем от официальных органов власти РФ и их подчиненных: отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций; отмены соответствующих законов; прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи; прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов», – говорится в обращении.

Также указывается о необходимости соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов» и закон о СМИ и другие законы Российской Федерации.

В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.