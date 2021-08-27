В Италии заявили о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане

Италия считает, что главную роль в урегулировании в Афганистане занимает Москва, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В нынешний деликатный момент [в Афганистане] крайне важно работать в тесной координации международного сообщества. И в этом контексте Россия играет ключевую роль», – приводит его слова ТАСС.

Также глава итальянского МИД заявил, что Эвакуация из Кабула завершится «в ближайшие часы», сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие часы с завершением авиамоста и операции по эвакуации завершится первая часть - чрезвычайная часть этого плана. И необходимо планировать второй этап», – сказал министр.

Ранее участвующий в эвакуации из Афганистана самолет итальянских ВВС был обстрелян при вылете из аэропорта Кабула.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).