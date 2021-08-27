Талибы назвали условия выезда афганцев за границу

Граждане Афганистана с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула, заявил представитель политофиса талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое) в Катаре Сухейль Шахин.

Он сообщил, что в четверг делегация талибов провела в катарской столице Дохе встречу с французским переговорщиком Франсуа Ришье и другими дипломатами. В ходе встречи стороны обсудили политические вопросы и положение дел в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Делегация Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) подтвердила, что каждый афганец, у кого есть действительные документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для поездок после открытия гражданской части аэропорта», – сообщил представитель талибов.

Шахин также отметил, что ситуация с аэропортом «подробно» обсуждалась. Наряду с этим делегаты талибов подчеркнули, что в Афганистане «установился мир», в школы вернулись учащиеся, а СМИ продолжают работу.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».